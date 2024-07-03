«Матч Дина и Гукеша получится нервным и будет напоминать битву в Астане». Интервью Раджабова

Обладатель Кубка мира-2019 — о развязке чемпионского цикла и странном решении ФИДЕ играть ЧМ по быстрым шахматам в конце декабря.

Во вторник, 2 июля, в Москве завершился турнир «Шахматные звезды 4.0», где играло 10 элитных гроссмейстеров из пяти стран.

Итоговую победу одержал действующий чемпион России Владислав Артемьев, второе место занял титулованный азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов. Полуфиналист чемпионата мира-2004, обладатель Кубка мира стал вторым в рапиде, отстав от Артемьева на пол-очка, и четвертым в блице.

В разговоре с «СЭ» Раджабов рассказал о ходе борьбы, а также поделился мнением о завершившемся турнире претендентов (в Торонто Теймур был в качестве секунданта Лэй Тинцзе) и предстоящем матче за корону между Дин Лижэнем и Гукешем Доммараджу, который пройдет в Сингапуре с 20 ноября по 15 декабря.

Индия и США — очевидные фавориты Всемирной шахматной олимпиады

— Артемьев победил в обоих дисциплинах. Тяжело с ним соперничать в быстром контроле?

— Не секрет, что Влад один из сильнейших шахматистов мира в блиц. Хотя в первый день блиц-турнира мне казалось, что у меня есть шансы побороться за итоговое первое место. Я набрал 3,5 очка из 4, но когда провалил следующий отрезок, то понял, что теперь вряд ли получится подняться выше второй строчки. Оставалось только рассчитывать, что Артемьев посыплется на второй день. Этого не произошло. Он провел большинство партий на высоком уровне и жесткой рукой довел дело до победы в турнире. За два оставшихся места в топ-3 были битвы с лихо закрученной интригой, поэтому приятно, что в итоге финишировал вторым. Постараюсь выиграть в следующий раз. В целом хотел бы сказать большое спасибо организаторам, которые делают турнир на высочайшем уровне. Каждый раз кажется, что лучше сделать уже нельзя, но они продолжают удивлять.

— До Всемирной шахматной олимпиады осталось чуть более двух месяцев. В нашем прошлом интервью вы говорили, что этот турнир будет очень многое значить для вас.

— Конечно, это важнейший старт года. Сейчас надо определиться с финальным составом, с тем, кто будет капитаном. В эти дни почти все кандидаты в сборную играют турнир с классическим контролем Baku Open-2024. После него будет понятно, кто в какой форме. Всемирная шахматная олимпиада — тяжелейший турнир. Все сборные привезут топовые составы, нагрузка и ответственность будет запредельной. Молодые шахматисты не совсем привыкли к такому. Посмотрим, как они проявят себя в Будапеште.

— Кто фаворит турнира?

— Очевидно, что это Индия и США. У обеих сборных по четыре человека имеют 2700+, плюс запасной тоже из элиты. У нас тоже был момент, когда у трех игроков было 2700+, а однажды мы играли, когда сразу три представителя Азербайджана были в топ-10. Для маленькой страны это невероятно. В этом году нам будет тяжелее, но постараемся побороться. Очень важен будет фактор удачи.

Еще к фаворитам стоит отнести Китай, который будет претендовать на медали в любом составе. То же самое можно было сказать и про Россию, если бы она играла на Олимпиаде в Венгрии.

Конец декабря — самые ужасные даты для любого шахматиста

— А планируете сыграть на ЧМ по рапиду и блицу?

— Нет. Я не понимаю, почему надо играть эти турниры в конце декабря. Это самые ужасные даты для любого шахматиста. В течение года у ФИДЕ не так много мероприятий для элиты. Можно было бы выделить пять дней, чтобы сыграть в сроки которые всех устраивает. Хотя я и не специалист по составлению календаря, но буду удивлен, если у ФИДЕ не было других вариантов.

— В конце декабря самые дорогие билеты, отели...

— На самом деле много всего. Кому-то возвращаться домой около суток, кто-то хочет отпраздновать Новый год в кругу родных. Кто-то отмечает Рождество и не готов играть в эти даты. Я не раз говорил руководству ФИДЕ, что это большая ошибка. Знаю огромное количество шахматистов, которые пропускали этот турнир из-за сроков проведения. А когда ЧМ по быстрым шахматам и блицу проходил летом, то играли практически все. Надеюсь, что в какой-то момент руководство ФИДЕ найдет лазейку, чтобы проводить такой крупный старт в адекватные даты.

Зато второй раз буду выступать на Global Chess League в октябре в Лондоне (в прошлом году турнир между клубными командами впервые проходил в Дубае, в составе каждой команды выступают шесть шахматистов: Легенда (Icon), два мужчины, две женщины и один спортсмен 2002 года рождения или позднее. — Прим. «СЭ»). В этом году, вероятно, вновь будет шесть или восемь команд, у каждой есть свой спонсор. Пока все клубы раскуплены индийскими компаниями, но в будущем это может стать крупной международной историей. Это большой успех для шахмат, что создаются новые форматы, а спонсоры готовы инвестировать серьезные средства в наш вид спорта.

— Вы изнутри наблюдали за турниром претендентов-2024, который тоже вызвал вопросы у участников в плане организации.

— Все было достаточно хорошо. По крайней мере, Лэй Тинцзе не испытывала какого-то дискомфорта. Отель был отличный, недалеко от игрового зала, что очень важно для мегаполиса. Мелочи и шероховатости всегда возникают в состоянии высокого напряжения и стресса. Как в случае с Фируджей, но в целом условия были хорошие.

— Ваша подопечная считалась одной из главных фавориток наряду с Александрой Горячкиной, но победа в итоге праздновала Тань Чжунъи. С чем вы это связываете?

— Тань была в блестящей форме. Это наглядно показали ее партии с Лагно и Салимовой, когда она спасалась из тяжелейших позиций. При этом могу сказать, что Лэй Тинцзе боролась до самого конца. Если бы Тань проигрывала в последнем туре, а мы бы выигрывали свою партию, то был бы тай-брейк. Ситуация могла бы быть еще проще, если бы Лэй не проиграла Вайшали. На поражение намекал только дебют, и то из-за того, что он был разыгран с повышенной агрессией.

Что касается причин, то, видимо, они из области психологии и накопившейся усталости. Целый месяц ты постоянно повторяешь варианты, понимаешь, что цель очень близка. Потом на самом турнире ты то лидируешь, то догоняешь. Идет бесконечный поток эмоций, с которым нужно справляться. Тань это удалось лучше лучше, и она заслуженно вновь отобралась на матч.

Дин Лижэнь и Гукеш Доммараджу. Фото Global Look Press

Дина точно не стоит списывать со счетов

— Если Тань Чжунъи владела короной и имеет огромный опыт, то как можно объяснить победы Гукеша?

— С одной стороны, она удивительна. Все-таки основными претендентами были опытные ребята: Непомнящий, Каруана и Накамура. С другой, Гукеш показал очень высокий и стабильный уровень. Несмотря на нервное напряжение от тура к туру, когда ты либо выходишь на матч на первенство мира, либо улетаешь обратно в отбор, довел дело до победы в принципе. По ходу турнира в Торонто это стало смотреться органично. Поэтому большого шока я не испытал.

— То есть дело в выдержке?

— Да, он был очень хорошо готов психологически. Для такого юного возраста это большое достижение. А по качеству игры он точно наиграл как минимум на тай-брейк.

— Есть ли у Дин Лижэня в его нынешней форме какие-то шансы отстоять корону?

— Его точно не стоит списывать со счетов. Да, сейчас он выглядит неубедительно, но матч — это совершенно другая история. У него есть время подготовиться, Дину предоставят отличных секундантов и тренеров. Плюс с Гукешем у него положительный счет в классику. Еще важно не забывать про один момент.

— Какой?

— Давайте вспомним матч Дин — Непо. В нем была невероятная драма, эмоциональные качели. Китайский гроссмейстер постоянно отвечал ударом на удар, и для зрителей это было великолепно. Но с точки зрения шахмат это не был матч высочайшего уровня. Оба играли явно ниже своих возможностей. Гукеш, скорее всего, тоже не сможет играть на своем максимуме. На мой взгляд, в этом году нас ждет что-то похожее на то, что было в Астане. Будет рваный и нервный матч. Оба участника будут иметь шансы на успех.

— То есть вы действительно ждете борьбы вплоть до последней партии?

— Понимаете, только Карлсен мог похвастаться стабильностью в матчах за корону. Буквально закатывал в асфальт всех своих соперников, и его невозможно было остановить. Вопрос был только в том, закончит он матч досрочно или нет. От матча Дин — Гукеш не стоит ждать доминации. К тому же событие будет проходить в Сингапуре. Будут условия, которые больше подходят Лижэню. Жду интересную схватку.