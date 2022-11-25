Тайным оружием шахматиста Алехина был кот. Он брал его на все турниры

Домашний питомец по имени Чесс увековечен на могиле четвертого чемпиона мира.

Четвертый чемпион мира по шахматам Александр Алехин был неординарной личностью. Ранее мы рассказывали, что он непосредственно участвовал во многих важнейших событиях мировой истории первой половины XX века: Первая мировая война, революция, Вторая мировая война... Сейчас — об одном из главных увлечений гроссмейстера за пределами шахматной доски. Речь про кошек. Александр их просто обожал, а сиамский кот Чесс был его настоящим символом.

Вместе навсегда

Своего пушистого друга Алехин возил по всем соревнованиям. Все началось со Всемирной шахматной олимпиады, которая проводилась в Варшаве в 1935 году. Тогда Алехин впервые взял Чесса с собой, и тот умудрился потеряться. Гроссмейстер наотрез отказался играть до тех пор, пока не найдут его питомца. К чести польской полиции, варшавские сыщики оперативно справились с этой, казалось бы, безнадежной задачей. На той олимпиаде Александр не проиграл ни одной партии. С тех пор Чесс постоянно находился рядом с хозяином на всех его турнирах. Алехин верил, что кот приносит ему удачу.

Обычно Чесс сидел на коленях у жены Александра или кого-то из его команды, когда хозяин уходил на партии (у Алехина был особый ритуал прощания с котом). Многие соперники недолюбливали Чесса, так как его присутствие в зале добавляло и без того топовому сопернику дополнительной уверенности. «Когда я видел эту чертову кошку в зале, я понимал, что у меня проблемы!» — говорил венгерский шахматист Геза Мароци.

Также рассказывают историю, что однажды Алехин приехал с Чессом на турнир в Будапешт, но забыл документы. Гроссмейстер не растерялся, заявив: «Я — Алехин, чемпион мира по шахматам. Со мной путешествует кот по кличке Чесс. Мне документы не нужны». Пограничники не поверили Александру. В дело пришлось вмешаться организаторам турнира, и спустя несколько часов дуэт пустили в Венгрию без документов.

Чесс присутствовал и на матче-реванше с Максом Эйве в 1937 году. Шахматные историки говорят, что Александр знал, что у представителя Нидерландов аллергия на животных, поэтому перед партией выпускал пушистого на игровую доску (биографы Алехина опровергают факт об аллергии). Алехин легко выиграл тот матч (15,5-9,5), вернув себе шахматную корону.

Первый российский чемпион мира ушел из жизни непобежденным. Матч со стареющим, больным Алехиным могли сыграть Сало Флор, Пауль Керес и Михаил Ботвинник, но... так и не сыграли из-за Второй мировой войны. А любовь Алехина к Чессу была увековечена на могиле гроссмейстера на Монпарнасском кладбище в Париже. Помимо шахматной доски памятник украшает фигура любимого питомца.

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Вопрос десяти тысяч

Самая важная победа в карьере Алехина — выигрыш у Хосе Рауля Капабланки в чемпионском матче, который состоялся в 1927 году в Буэнос-Айресе. Многие знаменитые шахматисты, включая 14-го чемпиона мира Владимира Крамника, называют ту победу самым выдающимся достижением в истории шахмат.

Организации этого матча предшествовала сумасшедшая история. Согласно «Лондонским правилам», которые продавил Капабланка, любой бросивший вызов чемпиону мира, должен был гарантировать призовой фонд матча в размере 10 тысяч долларов. В те годы найти такие деньги для шахматистов было невероятно сложно. Чтобы усадить кубинца за доску, Алехин потратил около двух лет своей жизни. Он вел яркую «рекламную кампанию» за матч на первенство мира (хотя, по признанию современников, был замкнутым человеком) и предпринял грандиозное мировое турне, объехав десятки стран на четырех континентах с единственной целью — найти спонсоров. И они неожиданно появились в Аргентине.

Русский чемпион не обольщался мыслью, что бизнесмены из Буэнос-Айреса дали деньги ради его победы. Он понимал, что все хотели увидеть триумф любимца публики Капабланки. Но насчет последнего у него были другие планы. Подписав контракт на матч, он работал как сумасшедший, за полгода смог найти недостатки соперника и создать нового себя. Прибыв в Аргентину перед началом матча, Александр сказал дерзкую фразу: «Не представляю, как я сумею выиграть шесть партий у Рауля, но еще меньше я могу представить, как он выиграет шесть партий у меня». Звучало самонадеянно, учитывая, что до этого третий чемпиона мира выносил всех противников, включая Алехина.

Александр выиграл первую же партию черными. Капабланка оправился от потрясения в третьей партии и вышел вперед в седьмой, но претендент тут же выстрелил дуплетом, взяв 11-ю и 12-ю партии. Когда число партий стало приближаться к 20, кубинец стал демонстрировать утомление. А проиграв 21-ю, когда счет стал 4:2 в пользу Алехина, заговорил о реванше. Впрочем, сдаваться он не собирался — только трагические неудачи в 27-й и 31-й партиях окончательно надломили боевой дух чемпиона. В 34-й партии Алехин завершил матч в свою пользу.

29 ноября 1927 года все крупнейшие газеты мира вышли с портретом Алехина на первой полосе, как будто он стал новым президентом. А мыльная опера об их матче-реванше еще два года будоражила сознание масс, пока мир не потонул в Великой депрессии.

Главной причиной проигрыша Капабланки в Буэнос-Айресе эксперты называли недооценку своего соперника. Даже после блестящих побед нового чемпиона мира в Сан-Ремо (1930 — 14 из 15) и Бледе (1931 — 20,5 из 26) Капабланку продолжали считать единственным реальным соперником в битве за корону. Но... кубинец так и не смог преодолеть им же самим возведенного «Лондонского правила» и до конца жизни жил с обидой. О том, что Капа мог вернуть себе корону, говорят его прекрасные результаты — вплоть до АВРО-турнира-1938 Хосе Рауль ни в одном крупном соревновании ни разу не оставался за чертой призеров.