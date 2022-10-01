12-й чемпион мира Анатолий Карпов рассказал подробности истории с несостоявшейся поездкой в штаб-квартиру ООН в Женеву.

На этой неделе легендарный российский шахматист Анатолий Карпов не смог присутствовать на показе художественного фильма «Чемпион мира» в женевской штаб-квартире ООН. Эта картина посвящена поединку за звание чемпиона мира между действующим на тот момент чемпионом мира Карповым и претендентом Виктором Корчным. Организаторы показа очень хотели видеть на показе легендарного российского гроссмейстера, но реализовать это намерение не удалось. Швейцария не выдала Карпову визу, и в итоге ему пришлось ограничиться видеообращением к зрителям. Почему стала возможной подобная ситуация, 12-й чемпион мира рассказал в разговоре с «СЭ».

Вопрос решался на самом высоком уровне

— Конечно, хотелось быть на показе фильма, — признался Карпов. — Но информация пошла не совсем в правильном русле. Все было вроде бы согласовано. Российским гражданам важно знать, что к нам отношение изменилось. Даже к знаменитым представителям нашей страны. В нынешних условиях, если у вас есть многократная шенгенская виза, выданная Францией, вы можете заехать по этой визе только во Францию. В другие страны — вряд ли. Даже в турагентствах, когда покупаете билет, предупреждают о необходимости согласовывать маршрут с транзитными странами.

Если у россиянина есть французская виза — он должен ехать во Францию. У кого немецкая — в Германию. У меня многократная шенгенская виза на пять лет, выданная в прошлом году властями ФРГ. Мы знали об этом, поэтому написали письмо в швейцарское посольство в Москве. Получили устный ответ, что препятствий они не видят и с немецкой визой я могу въехать в Швейцарию. На всякий случай наше посольство в Женеве выпустило ноту и направило ее в правительство Швейцарии. Вопрос решался на самом высоком уровне. И все складывалось. По крайней мере, была такая информация.

Дальше пошел процесс, мне нужно было въезжать, но позиция швейцарцев поменялась. Видимо, оценили международную обстановку. Показ фильма был 27 сентября, в это же время завершались референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Они связали одно с другим и поняли, что для них показ фильма — политически не очень нужное мероприятие. Надо отдать должное нашему послу в Женеве — Гатилову Геннадию Михайловичу. Он добился невозможного. Главную площадку ООН в Женеве отдали на вечер для показа этого фильма. Все происходило по его инициативе. В нынешних условиях это невероятный успех.

А вот мне не удалось въехать. В СМИ прозвучала информация, что мне запретили въезд. Это не так. В последний момент на высоком уровне мне было рекомендовано заняться получением швейцарской визы. Было сказано, что по немецкой визе меня не пустят. Информация о том, что Швейцария мне не дала визу, не соответствует действительности. У меня не было времени обратиться в консульство этой страны. Наверное, это был ловкий ход. Они понимали, что швейцарскую визу я получить не успею. Поэтому, наверное, они сначала и выдали такую информацию по немецкой визе. А потом решили, что, учитывая нынешние политические обстоятельства, пропустить меня в Швейцарию не могут.

Анатолий Карпов. Фото Global Look Press

История не имеет отношения ни к спорту, ни к шахматам

Сейчас, если ты едешь в страну, ты должен объяснить причины и программу. Я не мог заехать в Германию. У меня не было никакой программы в Германии. Хотя, казалось бы, я мог оправиться в ФРГ, а после перебраться в Швейцарию. Но немцы потребовали бы объяснений, зачем я направляюсь в их страну. Если бы я сказал, что цель моей поездки — это транзит в Швейцарию, немецкие пограничники меня бы развернули. Кстати говоря, я с удивлением узнал, что, несмотря на шенгенское соглашение, каждая страна сохранила право выпускать собственные визы. Если бы мне дала визу Швейцария, я не смог бы попасть ни в одну другую страну. Может, они меня на это и направляли. Но уже не было времени, сроки поджимали, поездка уже пошла.

Это не простая бюрократия. Это отношение к России и ее гражданам. Мы должны учитывать, что сейчас русофобия достигла высшего предела. В Европе и Америке она уже на уровне геноцида русского народа. В поездке мне удалось сделать видеообращение зрителям. Я его записал и передал, поучаствовал. Хотя, конечно, личное присутствие — это совсем другое дело. Швейцарская федерация хотела показать фильм. Но история с визой не имеет отношения ни к спорту, ни к шахматам. Это программа, которую мы проводим в разных странах, под названием «Искусство объединяет». Показ художественного фильма о шахматах и был представлен руководству ООН в Европе. Именно под таким, я считаю, благим началом мы получили главную площадку в Женеве, — подчеркнул Карпов.

Матч на первенство мира по шахматам между Анатолием Карповым и Виктором Корчным, которому посвящен фильм, состоялся в 1978 году. За два года до этого Корчной покинул СССР, попросил политического убежища в Голландии, а в итоге осел в Швейцарии. После бегства Корчной был лишен советского гражданства и выступал под флагом ФИДЕ. Поэтому матч во многом воспринимался как противостояние СССР и стран Запада. Поединок завершился победой Карпова со счетом 6:5, который сохранил титул чемпиона мира. «Анатолий Карпов был одним из соавторов этого фильма. Это лента по его судьбе. Это взгляд на время через судьбу человека, через его поступки. Фильм побуждает задуматься о будущем», — приводит ТАСС слова одного из организаторов проекта в Женеве.