Немецких шахматистов будут штрафовать за матчи с россиянами. Снова дискриминация

Правительство Германии требует от своих спортсменов бойкота турниров с участием атлетов из России и Белоруссии.

Немецкое издание Spiegel обнародовала скандальную директиву министерства внутренних дел Германии, которая фактически запрещает представителям этой страны участвовать в одних и тех же соревнования с россиянами и белорусами, даже выступающими в нейтральном статусе. В документе, на который ссылается Spiegel, речь в первую очередь идет о шахматах, однако, скорее всего, подобные бумаги в прошлом году были отправлены во все спортивные федерации страны. Для получения компенсаций расходов на участие в соревнованиях федерация отныне должна доказывать, что спортсмены избегали встреч с представителями стран, которые находятся под санкциями. В случае с немецкими шахматами это может привести к потере десятков тысяч евро.

Дыра в 60 тысяч евро

В шахматах, в отличие от большинства видов спорта, наши спортсмены не отстранены, а могут продолжать выступать в нейтральном статусе (за исключением командных стартов). Учитывая большое количество топовых игроков из России, они присутствуют на всех крупных турнирах. И по факту получается, что министерство внутренних дел Германии требует от своих граждан бойкотировать эти соревнования. И это при том, что организационные расходы часто превышают тысячу евро, и компенсировать их за счет призовых можно только заняв очень высокие места. Немецкие гроссмейстеры не хватают звезд с неба, однако их немало, и их рейтинг может существенно понизиться в случае отказа от соревнований по финансовым причинам.

Spiegel пишет, что в связи с требованиями правительственного органа в бюджете федерации шахмат Германии на 2023 год образовалась дыра примерно в 60 тысяч евро. Сумма не слишком большая, однако для шахматистов средней руки, которые и так не шикуют, предложение ездить на турниры за свой счет может оказаться критичным. Так лучшая немецкая шахматистка Элизабет Петц для поддержания прежнего уровня участия в соревнованиях должна срочно изыскать около шести тысяч евро. Это при том, сокрушаются в немецкой федерации, что Германия выступала за полный бан коллег из России и Белоруссии.

Элизабет Петц. Фото Global Look Press

Неспортивное поведение

Похожая система, побуждающая атлетов отказываться от встреч с коллегами из недружественных стран, существует в Иране. За поединки с представителями Израиля иранские спортсмены могут лишиться места в сборной, в результате многие из них просто снимаются с соревнований, если им выпадают израильские соперники. За подобную практику Иран подвергался жесткой критике в западных СМИ, а в 2021-м Международная федерация дзюдо отстранила иранскую сборную от соревнований на четыре года. Поводом стал скандал на чемпионате мира-2019. Тогда иранский спортсмен Саид Моллаеи под давлением своего руководства намеренно проиграл, чтобы избежать поединка с представителем Израиля Саги Муки.

От государственного финансирования соревнований и сборов в России с 2015 года отказывались на Украине. Спортсменам-военнослужащим из этой страны вообще категорически запрещались любые визиты в Российскую Федерацию. Соревноваться в одних турнирах позволялось, но категорически осуждались совместные фото и публичные приветствия. На Паралимпиаде-2020 украинский бегун с ДТП Игорь Цветов отказался подниматься с нашими спортсменами на один подиум. Все эти ситуации можно квалифицировать как неспортивное поведение и дискриминацию по национальному признаку. Однако международные спортивные инстанции как правило смотрят на подобные эпизоды сквозь пальцы.

Саид Моллаеи. Фото Global Look Press

Другие виды спорта — на очереди

Запрет на финансирование немецких шахматистов в случае отказа от бойкота россиян, видимо, является частью общей стратегии правительства Германии. Теоретически он может также затронуть еще теннис, велоспорт и автоспорт (где россияне также могут выступать в нейтральном статусе), однако в этих видах спорта государственное финансирование в основном касается только детских соревнований. Потенциально подобные указания могут привести к скандалу только в любительском боксе, где представителям нашей страны разрешено стартовать в национальных цветах. Однако со времен принятия данного решения никаких турниров, на которых могли бы сойтись российские и немецкие боксеры, не проводилось.

Летом прошло года стало известно о политических требованиях к своим спортсменам со стороны правительства Латвии. Лидер сборной этой страны по художественной гимнастике Елизавета Полстяная лишилась государственного финансирования из-за того, что у нее был российский паспорт. Отказываться от второго гражданства Полстяная не стала, не сумела поехать на чемпионат мира и в итоге завершила карьеру, вернувшись в Россию. Также в прошлом году за участие в российском ледовом шоу были лишены государственных наград Литвы самые успешные фигуристы в истории этой страны Маргарина Дробязко и Повилас Ванагас.