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Сегодня, 10:05

Немецких шахматистов будут штрафовать за матчи с россиянами. Снова дискриминация

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Фото Global Look Press
Элизабет Петц.
Фото Global Look Press
Саид Моллаеи.
Фото Global Look Press
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Правительство Германии требует от своих спортсменов бойкота турниров с участием атлетов из России и Белоруссии.

Немецкое издание Spiegel обнародовала скандальную директиву министерства внутренних дел Германии, которая фактически запрещает представителям этой страны участвовать в одних и тех же соревнования с россиянами и белорусами, даже выступающими в нейтральном статусе. В документе, на который ссылается Spiegel, речь в первую очередь идет о шахматах, однако, скорее всего, подобные бумаги в прошлом году были отправлены во все спортивные федерации страны. Для получения компенсаций расходов на участие в соревнованиях федерация отныне должна доказывать, что спортсмены избегали встреч с представителями стран, которые находятся под санкциями. В случае с немецкими шахматами это может привести к потере десятков тысяч евро.

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Дыра в 60 тысяч евро

В шахматах, в отличие от большинства видов спорта, наши спортсмены не отстранены, а могут продолжать выступать в нейтральном статусе (за исключением командных стартов). Учитывая большое количество топовых игроков из России, они присутствуют на всех крупных турнирах. И по факту получается, что министерство внутренних дел Германии требует от своих граждан бойкотировать эти соревнования. И это при том, что организационные расходы часто превышают тысячу евро, и компенсировать их за счет призовых можно только заняв очень высокие места. Немецкие гроссмейстеры не хватают звезд с неба, однако их немало, и их рейтинг может существенно понизиться в случае отказа от соревнований по финансовым причинам.

Spiegel пишет, что в связи с требованиями правительственного органа в бюджете федерации шахмат Германии на 2023 год образовалась дыра примерно в 60 тысяч евро. Сумма не слишком большая, однако для шахматистов средней руки, которые и так не шикуют, предложение ездить на турниры за свой счет может оказаться критичным. Так лучшая немецкая шахматистка Элизабет Петц для поддержания прежнего уровня участия в соревнованиях должна срочно изыскать около шести тысяч евро. Это при том, сокрушаются в немецкой федерации, что Германия выступала за полный бан коллег из России и Белоруссии.

Элизабет Петц. Фото Global Look Press
Элизабет Петц.
Фото Global Look Press

Неспортивное поведение

Похожая система, побуждающая атлетов отказываться от встреч с коллегами из недружественных стран, существует в Иране. За поединки с представителями Израиля иранские спортсмены могут лишиться места в сборной, в результате многие из них просто снимаются с соревнований, если им выпадают израильские соперники. За подобную практику Иран подвергался жесткой критике в западных СМИ, а в 2021-м Международная федерация дзюдо отстранила иранскую сборную от соревнований на четыре года. Поводом стал скандал на чемпионате мира-2019. Тогда иранский спортсмен Саид Моллаеи под давлением своего руководства намеренно проиграл, чтобы избежать поединка с представителем Израиля Саги Муки.

От государственного финансирования соревнований и сборов в России с 2015 года отказывались на Украине. Спортсменам-военнослужащим из этой страны вообще категорически запрещались любые визиты в Российскую Федерацию. Соревноваться в одних турнирах позволялось, но категорически осуждались совместные фото и публичные приветствия. На Паралимпиаде-2020 украинский бегун с ДТП Игорь Цветов отказался подниматься с нашими спортсменами на один подиум. Все эти ситуации можно квалифицировать как неспортивное поведение и дискриминацию по национальному признаку. Однако международные спортивные инстанции как правило смотрят на подобные эпизоды сквозь пальцы.

Саид Моллаеи. Фото Global Look Press
Саид Моллаеи.
Фото Global Look Press

Другие виды спорта — на очереди

Запрет на финансирование немецких шахматистов в случае отказа от бойкота россиян, видимо, является частью общей стратегии правительства Германии. Теоретически он может также затронуть еще теннис, велоспорт и автоспорт (где россияне также могут выступать в нейтральном статусе), однако в этих видах спорта государственное финансирование в основном касается только детских соревнований. Потенциально подобные указания могут привести к скандалу только в любительском боксе, где представителям нашей страны разрешено стартовать в национальных цветах. Однако со времен принятия данного решения никаких турниров, на которых могли бы сойтись российские и немецкие боксеры, не проводилось.

Летом прошло года стало известно о политических требованиях к своим спортсменам со стороны правительства Латвии. Лидер сборной этой страны по художественной гимнастике Елизавета Полстяная лишилась государственного финансирования из-за того, что у нее был российский паспорт. Отказываться от второго гражданства Полстяная не стала, не сумела поехать на чемпионат мира и в итоге завершила карьеру, вернувшись в Россию. Также в прошлом году за участие в российском ледовом шоу были лишены государственных наград Литвы самые успешные фигуристы в истории этой страны Маргарина Дробязко и Повилас Ванагас.

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