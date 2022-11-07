Карякин снова не хочет играть без флага. Шахматист отказался от участия в чемпионате мира

Российский гроссмейстер после дисквалификации пошел на принцип.

Одно из главных событий этого года в спорте — дисквалификация российского шахматиста Сергея Карякина за политические высказывания. Уроженец Крыма, в юности выступавший за Украину, активно поддержал специальную военную операцию, что было признано Международной федерацией шахмат «нанесением ущерба репутации спорта». И вот Карякин вернулся, но снова отказывается играть в официальных турнирах в нейтральном статусе.

Недовольство Дворковичем

Карякин прямо намекнул на бездействие (по мнению Сергея) президента ФИДЕ Аркадия Дворковича:

— Если говорить непосредственно о шахматах, то я бы выступил. Для меня лично Казахстан — счастливое место. Там я стал чемпионом по блицу, там мы выиграли в составе сборной России командный чемпионат мира. Но, как я понимаю, Дворкович не хочет возвращать гимн и флаг сборным России, не хочет отменять санкции, хотя мог бы, как это сделали в боксе. Хотя я на это надеялся. В любом случае вопрос для меня принципиальный, и без флага России выступать не буду, — заявил Карякин ТАСС.

Любопытно, что отстранение Карякина в свое время вызвало вопросы даже у чемпиона мира Магнуса Карлсена. Он, конечно, не поддержал своего бывшего соперника в борьбе за шахматную корону, но сказал, что решение только помогло стать Сергею «мучеником». История Карякина заставила вспомнить ситуацию с Александром Алехиным, которого не допускали на турниры ФИДЕ из-за коллаборационизма в оккупированной немцами Франции и за цикл статей в Pariser Zeitung под общим названием «Еврейские и арийские шахматы». Как утверждали биографы Алехина, исходники текстов переписал, значительно исказив их смысл, редактор издания — австрийский шахматист Теодор Гербец.

Карякин не прекратил деятельность

Карякин уже отбыл шестимесячную дисквалификацию за политические высказывания, которую встретил словами «позорное решение» и «поступили по-свински». Но от политики не отказался. В своем Telegram-канале «Карякин. Za спорт!» он делает патриотические публикации и обозревает события на Украине.

За эти полгода Карякин провел лишь пять партий, которые занесены в официальные записи, все на турнире «Московские звезды»: две ничьи с Анатолием Карповым, две ничьи с Александром Грищуком и победа над ним же черными. И на самом деле последнее решение Карякина о бойкоте только на руку ФИДЕ. Так бы федерации пришлось опасаться скандала — ведь могли возникнуть ситуации с отказом играть с нашим гроссмейстером со стороны представителей западных стран. 32-летний россиянин сам решил проблему.

Шахматы и бокс друг другу не братья

В своей аргументации Карякин основывается на примере бокса, но две федерации сложно сравнивать. Да, обе возглавляют россияне (за бокс отвечает Умар Кремлев), но де-факто IBA зависит от единственного спонсора — российского «Газпрома», а возвращение флага сопровождалось неодобрением некоторых международных структур. Ближайшие старты могут бойкотировать несколько десятков стран так называемого Запада. Вообще, при сравнении бокса и шахмат почему-то в голове возникает вид спорта шахбокс, и Карякин вместе с Костей Цзю уже проводили по нему турнир.

Любопытно, что Карякин даже без игр умудрился подняться в мировом рейтинге за счет поражений оппонентов и вообще вел активный образ жизни: ездил по форумам, анонсировал создание своей шахматной федерации — альтернативы ФИДЕ. За его проектами будет занятно последить. Он определенно рассчитывает на большое будущее и в сфере общественной деятельности.