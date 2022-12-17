Филатов выиграл у Карякина выборы. У Федерации шахмат России остается прежний руководитель

50-летний предприниматель и меценат возглавляет ФШР с 2014 года, а теперь переизбран на новый срок.

Глава Федерации шахмат России Андрей Филатов продолжит занимать свой пост после победы на конкурентных выборах. Харизматичному руководителю на сей раз противостоял известный гроссмейстер, вице-чемпион мира Сергей Карякин, выдвинувшийся в последний момент. За кандидатуру Филатова в итоге проголосовали 58 делегатов съезда ФШР, Карякин получил семь голосов. Два бюллетеня признаны недействительными. Делегаты съезда ФШР также единогласно проголосовали за то, чтобы признать работу организации за четыре прошедших года удовлетворительной. Кроме того, депутат Госдумы, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов избран на должность почетного президента федерации.

Сергей Карякин. Федерация шахмат России

Карякин попытается возглавить региональную федерацию

Сергей Карякин отметил, что не расстроился поражению. «Мой путь только начинается. Считаю, итоговый счет не отражает реальную степень поддержки. Рассматриваем возможность баллотироваться на пост президента одной из региональных федераций», — отметил 32-летний гроссмейстер.

— Надеемся, Карякин вернется в спорт и будет приносить медали нашей стране, — отметил Андрей Филатов. — Это был его первый политический опыт. Поздравляем его с этим шагом. Надеюсь, это будет дальнейший импульс для популяризации шахмат. Сергей имеет выдающийся шахматный талант. Функционеров много, а великих шахматистов мало. Убежден, что у него еще есть все возможности, чтобы выиграть шахматную корону. Пока он пробует себя в разных профессиях. Но надеюсь, он не закопает свой талант.

— Нужно поздравить Филатова с переизбранием и поздравить весь наш шахматный мир и нашу шахматную федерацию с тем, что Филатов продолжит свое руководство, — отметил в интервью ТАСС председатель попечительского совета ФШР, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — Все предыдущие годы показали его эффективность как менеджера, даже как тренера сборной. Поэтому хочется пожелать ему успехов и дальше не покладая рук работать над тем, чтобы не только сохранять высочайший уровень российских шахмат, но и дальше нести шахматы в массы.

Участники выборов главы Федерации шахмат России. Фото Федерация шахмат России Фото Федерация шахмат России

Переход в Азиатский шахматный союз — наша надежда

— Хотелось бы поблагодарить делегатов за доверие, которое мне было оказано. Буду возглавлять федерацию на протяжении четырех лет. Спасибо всем за это, — подчеркнул Андрей Филатов. — У нашей федерации большие достижения за этот год. Сегодня шахматисты достаточно успешно выступают на соревнованиях. Надеемся, что любителей шахмат результаты радуют. Съезд был динамичным. Обсуждали все наши острые вопросы. Пришли ко многим решениям. Перспективы большие, хорошие. Надеюсь, в ближайшее время будут результаты.

— Какой у вас настрой?

— Настрой у нас большой и серьезный. Мы первая федерация, подавшая заявку в Азиатскую шахматную федерацию. Надеюсь, мы будем первой федерацией, прервавшей спортивную блокаду. Преодолевать историю с санкциями — это главная задача. В первую очередь нужно дать защиту социально незащищенным шахматистам, сделать так, чтобы дать им выступать на соревнованиях. Переход в Азиатский шахматный союз — наша надежда.

— Когда будет приниматься решение?

— У нас есть уведомление, что вопрос находится на рассмотрении. Оно состоится в первом квартале следующего года. Пока стоит на 12 января, до этого было 17 января. Это связано с пандемией и другими вещами. Но нам намекают, что, скорее всего, это произойдет в феврале.

— В Азии большая конкуренция. Не боитесь поражений?

— Нельзя побежать, если ты не проигрываешь. Сейчас мы к этому и стремимся, чтобы дети знакомились с культурой от Узбекистана до Мальдив. Это интересный опыт. В отличие от других видов спорта, нам повезло. Наши спортсмены под флагом ФИДЕ выступают на личном плане. Ждем результатов турнира в Казахстане. Даже нынешний съезд показал, насколько мы эффективно трудимся. Такого внимания прессы у нас никогда не было. Надеюсь, такое внимание придаст импульс регионам. Ведь шахматы — основа воспитания, особенно детей.

— Что означает новый статус Анатолия Карпова?

— Карпов остался в нашей команде. Его статус стал еще более значимым. Он избран почетным президентом ФШР. Надеюсь, он будет активно и масштабно развивать шахматы в России. Его авторитет — наша эпоха. Мы его очень уважаем и ценим.

Анатолий Курагин, Микеле Антонов