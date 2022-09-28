Швейцария оскорбила Карпова отказом в визе. Великого шахматиста ждали на премьере фильма

12-й чемпион мира не смог присутствовать на демонстрации фильма о его матче с Корчным в женевской штаб-квартире ООН.

Швейцария не выдала въездную визу знаменитому шахматисту и российскому политику Анатолию Карпову, сообщил ТАСС со ссылкой на постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадия Гатилова. 71-летний россиянин должен был присутствовать в штаб-квартире ООН на показе фильма «Чемпион мира» под эгидой Ассамблеи народов Евразии в рамках проекта «Искусство объединяет». Но его там не было.

Отказ

«Мы хотели, чтобы приехал Анатолий Карпов, и предпринимали самые энергичные, необходимые усилия. Но в последний момент, к сожалению, швейцарские власти не выдали ему въездную визу», — приводит ТАСС слова главы российской дипмиссии.

В связи с невозможностью приехать в Женеву чемпион мира по шахматам записал видеообращение к зрителям, которое было показано во вторник перед демонстрацией киноленты во Дворце Наций.

«Швейцария не выдала Анатолию Карпову въездную визу для участия в демонстрации фильма «Чемпион мира» в женевской штаб-квартире ООН. Берн демонстрирует неспособность проводить политику нейтралитета, которую много лет считал своим достижением», — прокомментировала отказ Швейцарии официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Фильм

Сама картина «Чемпион мира» посвящена поединку за звание чемпиона мира между действующим на тот момент чемпионом мира Карповым и претендентом Виктором Корчным. Тот матч прошел в 1978 году на Филиппинах и носил в некотором роде политический характер.

В 1976 году Корчной покинул СССР и попросил политического убежища в Голландии. Он в итоге был лишен советского гражданства и выступал под флагом ФИДЕ. Поэтому у матча было восприятие как противостояние СССР и стран Запада. Поединок завершился победой Карпова со счетом 6:5, который сохранил титул чемпиона мира.

12-й чемпион мира был советником режиссера фильма о данном противостоянии. И в его присутствии были более чем заинтересованы организаторы показа фильма. К тому же само по себе противостояние с Корчным было одним из самых принципиальных в истории мировых шахмат. Кстати, после завершения матча беглец из СССР переселился в Швейцарию и до самой смерти жил в этой стране, выступая под ее в флагом.

«Анатолий Карпов был одним из соавторов этого фильма. Эта лента по его судьбе. Это взгляд на время через судьбу человека, через его поступки. Фильм побуждает задуматься о будущем», — приводит ТАСС слова одного из организаторов проекта в Женеве.

Позиция

Несколько стран ЕС в последнее время радикально ограничили выдачу виз российским гражданам. Среди них: Бельгия, Дания, Латвия, Нидерланды и другие. Швейцария входила в число государств, которые вроде бы держали нейтралитет и продолжали выдавать россиянам туристические визы. Страна входит в Шенгенское соглашение, но с 12 сентября соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме было приостановлено.

Это означает, что сейчас россияне могут получать шенгенские визы по общим условиям Визового кодекса ЕС. Теперь для получения разрешения на въезд необходимо больше документов и времени. Но ни с тем ни с другим у Карпова не должно было возникнуть проблем — он был приглашен на мероприятие в штаб-квартире ООН. Поэтому причина отказа явно связана с позицией принимающей стороны.

Отказ Швейцарии в визе выглядит как оскорбление российского гроссмейстера. Ведь показ фильма — это совершенно неполитизированное мероприятие. И отказ во въезде чемпиону мира по шахматам, которого знают и уважают везде, — это просто нелепо.