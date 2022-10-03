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Карякин бросает вызов
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Сегодня, 14:00

Артемьев обошел Крамника и Раджабова. На «Шахматных звездах-2022» первая сенсация

Отдел спорта «СЭ»
Сергей Карякин и Владислав Артемьев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Владислав Артемьев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Владислав Артемьев и Франсиско Вальехо Понс.
Фото Пресс-служба «Шахматные звезды-2022»
Александр Морозевич, Теймур Раджабов, Владимир Крамник, Сергей Карякин, Эрнесто Инаркиев, Франсиско Вальехо Понс, Владислав Артемьев, Раунак Садвани.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Действующий чемпион России по блицу переиграл титулованных оппонентов в турнире по рапиду.

Чемпион Европы-2019 Владислав Артемьев стал победителем международного турнира по рапиду «Шахматные звезды-2022», который проходит в ТРК «VEGAS Крокус Сити». По итогам девяти туров 24-летний российский гроссмейстер набрал 6,5 очка. Ему удалось обыграть Владимира Крамника, Эрнесто Инаркиева, Александра Морозевича и Екатерину Лагно, а также не потерпеть ни одного поражения. Отметим, что в последних трех турах победитель набрал 2,5 очка из 3. На балл от Артемьева в итоге отстали Теймур Раджабов, Раунак Садвани и Крамник, поделившие 2-4-е места соответственно. Фаворит турнира — Сергей Карякин — стал только пятым. «Министр обороны» выиграл две стартовые партии у Лагно и Александры Горячкиной, но затем притормозил. А в шестом туре неожиданно уступил Франсиско Вальехо.

Владислав Артемьев и Франсиско Вальехо Понс. Фото Пресс-служба «Шахматные звезды-2022»
Владислав Артемьев и Франсиско Вальехо Понс.
Пресс-служба «Шахматные звезды-2022»

Целостность и зрелищность

Испанский гроссмейстер набрал 4,5 очка и в итоге стал шестым. За ним расположились Эрнесто Инаркиев (4 очка), Александра Горячкина с Екатериной Лагно (по 3 очка) и Александр Морозевич — 2,5 очка. Неудачи трех последних легко объяснить. Морозевичу пришлось играть турнир с листа. За день до старта бывший второй номер рейтинга ФИДЕ заменил приболевшего Александра Грищука. Лагно и Горячкина выступают в Москве после тяжелейшего шахматного марафона в классику в Астане, где они заняли первое и второе места на этапе нового «Гран-при ФИДЕ». Отдыха между двумя международными турнирами у них не было.

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Настоящим открытием московского турнира стал 16-летний Раунак Садвани, который лидировал по итогам двух дней. Представитель Индии переиграл Инаркиева, Лагно и Морозевича. Роковой для него (как и для Карякина) стала партия в седьмом туре с Вальехо, которую он проиграл черными фигурами.

«Все игроки турнира — гроссмейстеры экстра-класса, с которыми интересно соревноваться, я очень рад возможности сыграть с легендарным Владимиром Крамником, — отметил Раунак Садвани. — Организаторам удалось создать отличную атмосферу, а шахматистам — оставить любые разногласия за пределами турнира и уделить все свое внимание шахматам, поэтому соревнования проходят на высшем уровне».

Сильный турнир провел еще один иностранный участник — Теймур Раджабов. Представитель Азербайджана, так же как и Владислав Артемьев, не потерпел ни одного поражения: две победы и семь ничьих.

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«Благодаря подобным турнирам становится понятно, что шахматисты сегодня — это звезды большого спорта, — подчеркнул Теймур Раджабов. — Шахматные соревнования не менее интересные и зрелищные, чем какие-либо другие: они пользуются огромным вниманием болельщиков и медиа. Стало известно, что организаторы планируют проводить серию таких турниров не только в России, но и в других странах, и это отличная новость для всех профессионалов и любителей шахматного спорта».

Напомним, что в интервью «СЭ» глава компании «Новые шахматы» Сеймур Гусейнов отмечал, что «Шахматные звезды» в дальнейшем могут пройти в Азербайджане, ОАЭ и Катаре.

Александр Морозевич, Теймур Раджабов, Владимир Крамник, Сергей Карякин, Эрнесто Инаркиев, Франсиско Вальехо Понс, Владислав Артемьев, Раунак Садвани. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр Морозевич, Теймур Раджабов, Владимир Крамник, Сергей Карякин, Эрнесто Инаркиев, Франсиско Вальехо Понс, Владислав Артемьев, Раунак Садвани.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Без потерь

В детском турнире, который проходит параллельно взрослому, в группе до 9 лет на финише все три лидера турнира проиграли: вперед вырвались Николай Шевяков и Кирилл Желонкин. По дополнительным параметрам первое место досталось Шевякову. На пол-очка отстали сразу пятеро — по дополнительным показателям бронзу завоевал Лука Тыртышников. Среди девочек до 9 лет первое место поделили Суворова София и Ульяна Демина.

В группе до 11 лет 9 из 9 очков набрал Матвей Юрасов. Феноменальный результат. На одно очко отстал Вадим Стариков, проигравший только победителю турнира. Бронза — у Дмитрия Савенкова (6,5 очка). Лучший результат среди девочек показала Ульяна Голофаст, набрав 6 очков. Она боролась за медали в общем зачете до самого финиша — до тройки не хватило всего пол-очка.

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В группе до 13 лет чистое первое место занял Максим Иванников, набрав 7 очков. На пол-очка отстал Семен Новожилов, третье и четвертое места разделили Дмитрий Руденко и Николай Клейменов. Лучшие дополнительные показатели — у Руденко.

В старшей группе лидирует Ирен Люцингер, потерявшая за 9 туров всего пол-очка. На одно очко отстает Максим Чертков. Бронзу с 6,5 очка завоевал Давид Полевой. В группе девочек до 13 лет лучший результат показала Екатерина Чистова.

На понедельник в ТРК «VEGAS Крокус Сити» намечен ряд красочных мероприятий, мастер-классы от звездных шахматистов для юных участников и игры вслепую для зрителей. 4 и 5 октября гроссмейстеры и дети проведут турниры по блицу.

«Шахматные звезды-2022». Итоги группового турнира по правилам рапида
1. Артемьев — 6,5 очка. 2. Раджабов — 5,5. 3. Садвани, 5,5. 4. Крамник — 5,5. 5. Карякин — 5. 6. Вальехо — 4,5. 7. Инаркиев — 4. 8. Горячкина — 3. 9. Лагно — 3. 10. Морозевич — 2,5.

Александр Морозевич
Владимир Крамник
Екатерина Лагно
Сергей Карякин (шахматы)
Теймур Раджабов
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