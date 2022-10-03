Артемьев обошел Крамника и Раджабова. На «Шахматных звездах-2022» первая сенсация

Действующий чемпион России по блицу переиграл титулованных оппонентов в турнире по рапиду.

Чемпион Европы-2019 Владислав Артемьев стал победителем международного турнира по рапиду «Шахматные звезды-2022», который проходит в ТРК «VEGAS Крокус Сити». По итогам девяти туров 24-летний российский гроссмейстер набрал 6,5 очка. Ему удалось обыграть Владимира Крамника, Эрнесто Инаркиева, Александра Морозевича и Екатерину Лагно, а также не потерпеть ни одного поражения. Отметим, что в последних трех турах победитель набрал 2,5 очка из 3. На балл от Артемьева в итоге отстали Теймур Раджабов, Раунак Садвани и Крамник, поделившие 2-4-е места соответственно. Фаворит турнира — Сергей Карякин — стал только пятым. «Министр обороны» выиграл две стартовые партии у Лагно и Александры Горячкиной, но затем притормозил. А в шестом туре неожиданно уступил Франсиско Вальехо.

Владислав Артемьев и Франсиско Вальехо Понс. Пресс-служба «Шахматные звезды-2022»

Целостность и зрелищность

Испанский гроссмейстер набрал 4,5 очка и в итоге стал шестым. За ним расположились Эрнесто Инаркиев (4 очка), Александра Горячкина с Екатериной Лагно (по 3 очка) и Александр Морозевич — 2,5 очка. Неудачи трех последних легко объяснить. Морозевичу пришлось играть турнир с листа. За день до старта бывший второй номер рейтинга ФИДЕ заменил приболевшего Александра Грищука. Лагно и Горячкина выступают в Москве после тяжелейшего шахматного марафона в классику в Астане, где они заняли первое и второе места на этапе нового «Гран-при ФИДЕ». Отдыха между двумя международными турнирами у них не было.

Настоящим открытием московского турнира стал 16-летний Раунак Садвани, который лидировал по итогам двух дней. Представитель Индии переиграл Инаркиева, Лагно и Морозевича. Роковой для него (как и для Карякина) стала партия в седьмом туре с Вальехо, которую он проиграл черными фигурами.

«Все игроки турнира — гроссмейстеры экстра-класса, с которыми интересно соревноваться, я очень рад возможности сыграть с легендарным Владимиром Крамником, — отметил Раунак Садвани. — Организаторам удалось создать отличную атмосферу, а шахматистам — оставить любые разногласия за пределами турнира и уделить все свое внимание шахматам, поэтому соревнования проходят на высшем уровне».

Сильный турнир провел еще один иностранный участник — Теймур Раджабов. Представитель Азербайджана, так же как и Владислав Артемьев, не потерпел ни одного поражения: две победы и семь ничьих.

«Благодаря подобным турнирам становится понятно, что шахматисты сегодня — это звезды большого спорта, — подчеркнул Теймур Раджабов. — Шахматные соревнования не менее интересные и зрелищные, чем какие-либо другие: они пользуются огромным вниманием болельщиков и медиа. Стало известно, что организаторы планируют проводить серию таких турниров не только в России, но и в других странах, и это отличная новость для всех профессионалов и любителей шахматного спорта».

Напомним, что в интервью «СЭ» глава компании «Новые шахматы» Сеймур Гусейнов отмечал, что «Шахматные звезды» в дальнейшем могут пройти в Азербайджане, ОАЭ и Катаре.

Александр Морозевич, Теймур Раджабов, Владимир Крамник, Сергей Карякин, Эрнесто Инаркиев, Франсиско Вальехо Понс, Владислав Артемьев, Раунак Садвани. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Без потерь

В детском турнире, который проходит параллельно взрослому, в группе до 9 лет на финише все три лидера турнира проиграли: вперед вырвались Николай Шевяков и Кирилл Желонкин. По дополнительным параметрам первое место досталось Шевякову. На пол-очка отстали сразу пятеро — по дополнительным показателям бронзу завоевал Лука Тыртышников. Среди девочек до 9 лет первое место поделили Суворова София и Ульяна Демина.

В группе до 11 лет 9 из 9 очков набрал Матвей Юрасов. Феноменальный результат. На одно очко отстал Вадим Стариков, проигравший только победителю турнира. Бронза — у Дмитрия Савенкова (6,5 очка). Лучший результат среди девочек показала Ульяна Голофаст, набрав 6 очков. Она боролась за медали в общем зачете до самого финиша — до тройки не хватило всего пол-очка.

В группе до 13 лет чистое первое место занял Максим Иванников, набрав 7 очков. На пол-очка отстал Семен Новожилов, третье и четвертое места разделили Дмитрий Руденко и Николай Клейменов. Лучшие дополнительные показатели — у Руденко.

В старшей группе лидирует Ирен Люцингер, потерявшая за 9 туров всего пол-очка. На одно очко отстает Максим Чертков. Бронзу с 6,5 очка завоевал Давид Полевой. В группе девочек до 13 лет лучший результат показала Екатерина Чистова.

На понедельник в ТРК «VEGAS Крокус Сити» намечен ряд красочных мероприятий, мастер-классы от звездных шахматистов для юных участников и игры вслепую для зрителей. 4 и 5 октября гроссмейстеры и дети проведут турниры по блицу.

«Шахматные звезды-2022». Итоги группового турнира по правилам рапида

1. Артемьев — 6,5 очка. 2. Раджабов — 5,5. 3. Садвани, 5,5. 4. Крамник — 5,5. 5. Карякин — 5. 6. Вальехо — 4,5. 7. Инаркиев — 4. 8. Горячкина — 3. 9. Лагно — 3. 10. Морозевич — 2,5.