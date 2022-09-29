Москва дождалась больших шахмат. Крамник, Карякин, Грищук и юный талант из Индии сразятся в быстрые шахматы

Екатерина Лагно и Александра Горячкина попробуют составить конкуренцию мужчинам.

В Москве 29 сентября состоится церемония открытия турнира «Шахматные звезды» — 2022. На протяжении пяти игровых дней дети параллельно с титулованными гроссмейстерами будут участвовать в соревнованиях по рапиду и блицу. Быстрые шахматы — это всегда зрелищно, а с таким составом участников все любители интеллектуальной игры точно получат большое удовольствие.

В московском «Крокус Сити» сойдутся 14-й чемпион мира Владимир Крамник, вице-чемпион мира Сергей Карякин, трехкратная чемпионка мира по блицу Екатерина Лагно, второй номер женского рейтинга ФИДЕ Александра Горячкина, а также еще шесть элитных гроссмейстеров. Полуфиналист чемпионата мира-2004, обладатель Кубка мира-2019 Теймур Раджабов и трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук, действующий чемпион России по блицу Владислав Артемьев, чемпион Европы-2016 Эрнесто Инаркиев, сильнейший шахматист Испании Франсиско Вальехо и один из главных талантов мира Раунаку Садвани. Общий призовой фонд взрослого турнира составит более 14 миллионов рублей.

Крамник и компания

Из-за пандемии и сложной геополитической обстановки в России давно не проводились крупные международные шахматные турниры. Последний — турнир претендентов-2020/21, который завершился в Екатеринбурге в апреле прошлого года. Плюс россиянам сейчас сложно рассчитывать на участие в соревнованиях, которые проходят на Западе. В последнее время приглашения на турниры получали только Ян Непомнящий, Александра Костенюк, Полина Шувалова, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

Последние две прилетят в Москву на «Шахматные звезды» сразу после окончания «Гран-при ФИДЕ» в Астане. Лагно в интервью «СЭ» призналась, что никогда не играла такие сильные турниры с мужчинами, а также назвала шахматиста, с которым ей будет интереснее всего играть: «Владимир Крамник. Он 14-й чемпион мира, обыгрывал Гарри Каспарова». Последний обладатель шахматной короны из России завершил карьеру в начале 2019 года, но продолжает играть в некоторых турнирах по быстрым шахматам.

Также Екатерина всего второй раз сыграет официальную партию со своим мужем Александром Грищуком (однажды жребий свел их на ЧМ по блицу). Именно Грищук и Сергей Карякин при всем уважении к Крамнику считаются фаворитами обоих турниров. Это признанные мастера в быстрых шахматах.

Недавно они играли между собой в финале «Турнира звезд» Moscow Open-2022. Тогда победу праздновал Карякин: «Я очень доволен прошлым турниром — Открытым чемпионатом Москвы по быстрым шахматам, — сказал «СЭ» Сергей Карякин. — Порадовал не только сам факт победы, но и то, как играл. Получал удовольствие, проводил хорошие цельные партии. Было это в июле. Надеюсь, за два месяца форму не растерял».

В блице не стоит списывать со счетов и Владислава Артемьева — действующего чемпиона России в этой дисциплине: «Очень люблю и быстрые шахматы, и блиц, даже больше, чем классику, — сказал Артемьев «СЭ». — Мне импонирует, что в быстрой игре очень велика именно спортивная составляющая, особенно когда остается мало времени. Тут и эмоции, и азарт — такое интересно и игрокам, и зрителям. Поэтому я с нетерпением жду турнира. В первую очередь мне интересно сыграть с Владимиром Крамником. Мы встречались не так часто, если не ошибаюсь, провели всего две партии — одну в блиц, одну в классические шахматы, и было это давно. И вообще Крамник — культовая фигура в мире шахмат. Также интересно будет сыграть и с Карякиным, и с Грищуком, и с Раджабовым, это очень сильные ребята. Каждая встреча с ними — ценный опыт».

Индийский феномен и мастер-классы

Для тех, кто регулярно следит за шахматами, особый интерес вызывает приезд в Москву Раунака Садвани. Ему всего 16, и он немногим старше многих из будущих участников детской части турнира «Шахматные звезды» — 2022. При этом индиец вот уже три года является обладателем звания гроссмейстера. Он получил его в возрасте 13 лет 9 месяцев и 27 дней — девятый результат в истории шахмат и четвертый среди представителей своей страны.

Сейчас рейтинг Раунака достиг максимального за карьеру значения — 2616 баллов. Он стоит 153-м в мире и считается самым сильным шахматистом своего возраста. Как говорит сам Раунак, до пандемии он больше других разновидностей игры любил блиц, но во время изоляции очень много играл онлайн и теперь предпочитает классические шахматы. Сохранились ли у индийца навыки более быстрой игры, скоро увидим.

Отличной фишкой турнира станет тот факт, что юные шахматисты, которые только начинают свой путь в больших шахматах, окажутся рядом с такими звездами, как Крамник, Карякин, Грищук. Это придаст турниру атмосферу большого шахматного фестиваля. Отметим, что среди сотни счастливчиков, прошедших три квалификационных отбора, определятся 12 победителей в четырех возрастных группах от 5 до 15 лет.

Также у ребят будет возможность побывать на мастер-классах Крамника и Раджабова, Грищук и Инаркиев примут участие в играх вслепую, а Карякин проведет сеанс одновременной игры с юными шахматистами.

Отметим, что в дальнейшем организаторы турнира «Шахматные звезды» планируют провести еще несколько турниров в России и также рассматривают возможность соревнований в Азербайджане, ОАЭ и Катаре.

Расписание турнира

29 сентября. Церемония открытия

30 сентября. Игровой день детского и взрослого турниров

1 октября. Игровой день детского и взрослого турниров

2 октября. Игровой день детского и взрослого турниров

3 октября. День дополнительной программы

4 октября. Игровой день детского и взрослого турниров

5 октября. Финал турнира и церемония закрытия