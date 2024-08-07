Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Статьи
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Скандалы

Сегодня, 14:15

Жуткий случай на шахматном турнире. 40-летняя спортсменка пыталась отравить соперницу ртутью

В Дагестане шахматистка пыталась отравить соперницу ртутью
Михаил Скрыль
Корреспондент
Шахматистка Амина Абакарова
Амина Абакарова разлила ртуть на столе соперницы.
Фото Скриншот видео, пресс-служба Минспорта РД
Telegram Дзен
На чемпионате Дагестана Амина Абакарова разлила ядовитое вещество рядом с доской Умайганат Османовой.

Иногда попытки достичь желаемого результата в спорте переходят все границы. Так произошло на чемпионате Дагестана по шахматам, который состоялся 2 августа в Махачкале. Шахматистов привычно отождествляют с высокими манерами, спокойствием и рассудительными поступками. Однако одна из участниц, Амина Абакарова, пошла на вопиющий поступок, чтобы взять золото: подлила сопернице под доску неизвестное вещество. Во время партии Умайганат Османовой стало плохо, ей вызвали скорую помощь.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Чемпионка СКФО по шахматам Абакарова пыталась устранить соперницу не хитрыми комбинациями фигур, а используя разлитую рядом с доской ртуть. Злоумышленница, предварительно изучив список участниц, выбрала стол, вылила жидкость рядом с доской Османовой и растерла ее по столу шахматной фигурой.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В настоящее время проводится проверка по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Как пишет «Газета.Ru», Абакарова задержана. В прошлом году Амина победила на чемпионате СКФО по шахматам в Пятигорске, став лучшей из 30 участниц. Она также работает тренером шахматной школы имени Карпова и преподает в махачкалинском лицее № 8.

Инцидент прокомментировал исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

— Мы все информацию черпаем из одного источника. Но, к сожалению, факт имел место. Вещество? Это была ртуть. В первую очередь я желаю здоровья и скорейшего выздоровления пострадавшей. Уверен, что все будет хорошо и она в ближайшее время вернется за шахматную доску. К счастью, с Османовой все нормально. Медики сделали нужные процедуры. Спортсменку отпустили домой. Ее жизни сейчас ничего не угрожает, — сказал Ткачев «СЭ». — Правоохранительные органы занимаются расследованием. Ждем выводов. В зависимости от результатов расследования ФШР будет руководствоваться этим при принятии собственного решения. А наше решение будет максимально жестким, вплоть до пожизненной дисквалификации в случае доказательства ее вины. Мы имеем на это все юридические возможности.

Шахматы
6
Обсудить
Читайте также
В Париже двенадцатый медальный день летней Олимпиады 2024
Провалившая гендерный тест боксерша из Алжира вышла в финал Олимпиады-2024
Захарова связала атаку ВСУ на Курскую область с продлением мобилизации
Ничушкин не торопится в СКА, а «Спартак» усилится экс-одноклубником Капризова. Главные трансферные новости КХЛ на 7 августа
Путин начал совещание с правительством с заявления о ситуации в Курской области
Гендиректора холдинга «Мастертел» обнаружили мертвым в квартире
Популярное видео
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дубов и Непомнящий выиграли командные ЧМ по рапиду и блицу. Праздник шахмат в Астане