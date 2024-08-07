Жуткий случай на шахматном турнире. 40-летняя спортсменка пыталась отравить соперницу ртутью

На чемпионате Дагестана Амина Абакарова разлила ядовитое вещество рядом с доской Умайганат Османовой.

Иногда попытки достичь желаемого результата в спорте переходят все границы. Так произошло на чемпионате Дагестана по шахматам, который состоялся 2 августа в Махачкале. Шахматистов привычно отождествляют с высокими манерами, спокойствием и рассудительными поступками. Однако одна из участниц, Амина Абакарова, пошла на вопиющий поступок, чтобы взять золото: подлила сопернице под доску неизвестное вещество. Во время партии Умайганат Османовой стало плохо, ей вызвали скорую помощь.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Чемпионка СКФО по шахматам Абакарова пыталась устранить соперницу не хитрыми комбинациями фигур, а используя разлитую рядом с доской ртуть. Злоумышленница, предварительно изучив список участниц, выбрала стол, вылила жидкость рядом с доской Османовой и растерла ее по столу шахматной фигурой.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В настоящее время проводится проверка по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Как пишет «Газета.Ru», Абакарова задержана. В прошлом году Амина победила на чемпионате СКФО по шахматам в Пятигорске, став лучшей из 30 участниц. Она также работает тренером шахматной школы имени Карпова и преподает в махачкалинском лицее № 8.

Инцидент прокомментировал исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

— Мы все информацию черпаем из одного источника. Но, к сожалению, факт имел место. Вещество? Это была ртуть. В первую очередь я желаю здоровья и скорейшего выздоровления пострадавшей. Уверен, что все будет хорошо и она в ближайшее время вернется за шахматную доску. К счастью, с Османовой все нормально. Медики сделали нужные процедуры. Спортсменку отпустили домой. Ее жизни сейчас ничего не угрожает, — сказал Ткачев «СЭ». — Правоохранительные органы занимаются расследованием. Ждем выводов. В зависимости от результатов расследования ФШР будет руководствоваться этим при принятии собственного решения. А наше решение будет максимально жестким, вплоть до пожизненной дисквалификации в случае доказательства ее вины. Мы имеем на это все юридические возможности.