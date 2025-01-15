Непомнящий заработал почти полмиллиона долларов за прошлый год. Мурзин попал в топ-20

Ведущие шахматисты мира в 2024-м неплохо пополнили свои счета

Сайт Chess.com опубликовал призовые, которые получили ведущие шахматисты мира в 2024 году. Первые два места очевидны — список возглавили участники матча на первенство мира. Индиец Гукеш Доммараджу только за успех в Сингапуре получил полтора миллиона долларов. Вторая строчка у Дин Лижэня — китаец по итогам матча заработал миллион. Топ-3 замкнул француз Алиреза Фируджа, который принял участие в 18 представительных турнирах (640 тысяч). На несколько тысяч от него отстал норвежец Магнус Карлсен, у которого по понятным причинам был менее плотный график — всего 11 турниров. 17 гроссмейстеров заработали в прошедшем году более 100 тысяч долларов. В том числе два россиянина. Это очень солидные суммы для не избалованных сумасшедшими гонорарами шахмат.

Плюс Хампи и Володар

Четвертое и пятое место в рейтинге занимают американец Фабиано Каруана и россиянин Ян Непомнящий, которые сыграли в 14 различных соревнованиях за прошлый год. Отметим, что Фаби к внушительным доходам в 456 тысяч добавил первую путевку на турнир претендентов — 2026. После успешного выступления в конце ноября Каруана практически обеспечил себе место в претендентском благодаря FIDE Circuit — 2024. У его главного преследователя — индийца Арджуна Эригайси — оставалась только надежда на успешное выступление на ЧМ по быстрым шахматам в Нью-Йорке.

Долгое время идя в группе лидеров на ЧМ по рапиду, Арджун в итоге финишировал пятым. С учетом пониженных коэффициентов за короткие контроли, стало понятно, что Эригайси не сможет догнать Каруану даже в случае победы в блице. Однако там индиец провалился (только 64-е место), а Каруана вышел в плей-офф, но до победы не добрался, проиграв в четвертьфинале Яну-Кшиштофу Дуде из Польши.

Триумфатор ЧМ по блицу Ян Непомнящий заработал почти 450 тысяч. Интересно, что за третье место на турнире претендентов — 2024 россиянин получил 24 тысячи, а за суперфинал Champions Chess Tour — 2024 в Осло, где он уступил в решающем мини-матче Карлсену, — сразу 100 тысяч. Еще один крупный гонорар Ян мог заработать на Global Chess League — 2024, где должен был быть капитаном команды, которая в итоге одержала победу. Однако россиянин не смог получить британскую визу, и его заменил Фируджа.

Также в топ-10 по заработкам в 2024-м попали француз Максим Вашье-Лаграв (254 тысячи), американец Хикару Накамура (241, на рекламе со стримерской работы получает в несколько раз больше), индиец Рамешбабу Прагнанандха (202) и Уэсли Со из США (192).

В топ-17 попала всего одна женщина — индийка Хампи Конеру. Призовые чемпионки мира по рапиду составили около 123,5 тысячи. Также в «клуб 100+» впервые попал россиянин Володар Мурзин. Во многом это стало возможно благодаря успеху на ЧМ по рапиду, который принес Володару 60 тысяч долларов. Всего же за год Мурзин заработал почти 119 тысяч. «Эта победа [на ЧМ по рапиду] случилась в очень нужный момент, — отмечала в интервью «СЭ» мама Володара Мурзина Екатерина. — Наша семья испытывает немало трудностей на жизненном пути, и этот успех может помочь нам».

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Обойти Фишера

Благодаря успехам в 2024 году Фабиано Каруана и Дин Лижэнь обошли в списке призовых за всю историю (без учета инфляции) 11-го чемпиона мира Роберта Фишера — их общая персональная сумма перевалила за 3,5 миллиона долларов. На 30-е место в общем списке вышла действующая чемпионка мира китаянка Цзюй Вэньцзюнь — первая после триумфа на ЧМ по блицу в Нью-Йорке женщина, которой удалось выиграть более миллиона долларов за карьеру (1,041).

Выше всех в этом рейтинге — Магнус Карлсен, чей совокупный доход за победы на турнирах приближается к 11 миллионам (10,776). Далее идут Виши Ананд (9,485), Гарри Каспаров * (7,967), Анатолий Карпов (5,989), Владимир Крамник (4,775), Ян Непомнящий (4,109) и Фабиано Каруана (3,630). Из россиян в топ-30 также входят Сергей Карякин (2,233), Александр Грищук (2,033), Борис Спасский (1,790) и Петр Свидлер (1,310).

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