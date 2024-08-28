Артемьев догнал Непомнящего, Лагно впервые выиграла чемпионат России

На суперфинале в Барнауле разыграли восемь путевок на Кубок мира-2025.

Впервые за 29 лет чемпион России смог защитить свой титул. В 1994 и 1995 годах титул брал Петр Свидлер, в 2023 и 204-м суперфинал выиграл Владислав Артемьев. И если в прошлом году в Царском Селе представитель Казани буквально катком прошелся по своим соперникам, досрочно выиграв турнир, то в этот раз в Барнауле пришлось играть тай-брейк с Андреем Есипенко. Гроссмейстеры набрали по семь очков и определяли победителя в двух дополнительных партиях в рапид. Обе в блестящем стиле выиграл Артемьев, который часто говорил, что это его любимый формат в шахматах. У женщин обошлось без такой драмы. Захватившая лидерство в первом туре Екатерина Лагно смогла удержаться на вершине до последнего тура.

Финишный спурт Артемьева

Отметим, что главной интригой суперфиналов был розыгрыш восьми мест на Кубок мира-2025 (пяти у мужчин, три у женщин). Поэтому участники играли достаточно осторожно, лишний раз не рискуя — отсюда столь плотные, а для кого-то, возможно, странные результаты в таблице.

Например, рейтинг-фаворит Александр Грищук в итоге занял только девятое место. Титулованный шахматист победил лишь один раз — в первом туре справившись с Артемом Тимофеевым. Однако развить успех не получилось. Далее последовало шесть ничьих, а затем два поражения в трех турах (от Есипенко и Алексея Дреева). Тяжело складывался турнир и для второго «сеяного» Даниила Дубова. Чемпион мира по рапиду сыграл вничью в девяти стартовых турах, но победа над Евгением Наером в десятом туре позволила Даниилу получить заветную путевку на Кубок мира.

Также в нем гарантированно сыграют Наер, которому здорово удается совмещать тренерскую и игровую карьеру, и Арсений Нестеров. Пятое место 21-летнего уроженца Санкт-Петербурга — большой успех в такой серьезной компании. Также стоит отметить и выступление других молодых игроков — Рудика Макаряна и Алексея Гребнева, которые на дебютном суперфинале смогли набрать 50%. Юные шахматисты расположились на шестом-седьмом месте.

За победу же реально боролись Артемьев и Есипенко. Оба одержали по три победы (причем Владислав сделал это в самой концовке, в девятом туре обыграв Павла Понкратова, а в 11-м — Максима Матлакова) и не потерпели ни одного поражения в столице Алтайского края. Поэтому выяснять победителя пришлось на тай-брейке.

Первая партия в рапид завершилась победой Владислава на 62-м ходу. На выходе из дебюта белые фигуры, которыми играл Андрей, выиграли пешку, однако черные упорно защищались и сумели перейти в равное ладейное окончание. А затем в остром обоюдном цейтноте Есипенко допустил ошибку и проиграл.

Во второй партии Андрею надо было выигрывать на заказ черными. В случае с Артемьевым это выглядело как приговор. В итоге и вторая партия осталась за Владом, который смог защитить титул.

«С точки зрения игры мне кажется, что турнир сложился неплохо, — отметил по итогам заключительной партии Артемьев. — Какие-то партии были более высокого качества, какие-то — чуть послабее. Две выигранные встречи на финише я провел на хорошем уровне, поэтому могу их выделить особо. Что касается плохих позиций, то я не помню, были ли они у меня. По-моему, не было. Что касается организации, то, на мой взгляд, турнир прошел на высоком уровне».

По количеству титулов чемпиона России Владислав сравнялся с Яном Непомнящим, Евгением Томашевским, Дмитрием Андрейкиным и Александром Морозевичем (больше только у Петра Свидлера — восемь). Последний завершил карьеру, а вот первые двое отклонили приглашения от ФШР.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

7 из 11

У женщин рейтинг-фаворитом была Александра Горячкина. Прошлый год получился для уроженки Орска сверхуспешным. Победа в Кубке мира-2023, второе место в «Гран-при ФИДЕ». В этом же году у Александры не складывается. После неудачного выступления на турнире претенденток-2023 в Торонто она не смогла продемонстрировать весь свой потенциал в Барнауле. В первых пяти турах Горячкина одержала три победы, но во второй части турнира набрала всего 2,5 очка из 6 (в том числе уступив Наталье Погониной).

Зато свой звездный статус оправдала другая участница турнира претенденток-2024 Екатерина Лагно. В стартовом туре трехкратная чемпионка мира по блицу обыграла чемпионку России-2023 Баиру Кованову, в третьем — Валентину Гунину, в пятом — Погонину, в седьмом — Ольгу Карманову.

Единственное поражение Лагно нанесла Полина Шувалова за два тура до конца. Однако этой ошибкой ее преследовательницы не воспользовались. В двух заключительных турах Александра Горячкина и Дарья Чарочкина не смогли одержать победы, а второе место по дополнительным показателям досталось 33-летней москвичке. Теперь она вместе с Лагно и Горячкиной выступит на Кубке мира.

Отметим, что Лагно впервые в своей успешной карьере стала чемпионкой России. «Все очень просто: когда выигрываешь, то все хорошо. Как может чемпион на что-то жаловаться? Потому и игралось хорошо, и Барнаул понравился», — подчеркнула Лагно.

Суперфиналы проводились Федерацией шахмат России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Фонда Тимченко совместно с правительством Алтайского края и Федерацией шахмат Алтайского края. Местом проведения стал Театр драмы имени В.М. Шукшина.

Суперфинал чемпионата России

Мужчины. 1. Владислав Артемьев, 2. Андрей Есипенко — по 7. 3-5. Даниил Дубов, Евгений Наер, Арсений Нестеров — по 6. 6-7. Алексей Гребнев, Рудик Макарян — по 5,5. 8-9. Алексей Дреев, Александр Грищук — по 5. 10-11. Максим Матлаков, Артем Тимофеев — по 4,5. 12. Павел Понкратов — 4.

Женщины. 1. Екатерина Лагно — 7. 2-3. Дарья Чарочкина, Александра Горячкина — по 6,5. 4-5. Полина Шувалова, Лея Гарифуллина — по 6. 6-7. Дарья Войт, Екатерина Гольцева — по 5. 8-11. Валентина Гунина, Наталья Погонина, Ольга Гиря, Баира Кованова — по 5. 12. Ольга Карманова — 3.