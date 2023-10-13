«Суперфинал удался. Смотреть его было невероятно интересно». Кряквин — о победе Артемьева в Царском Селе

В открытом и женском турнирах судьбу медалей решили дополнительные показатели.

Суперфинал чемпионата России

Открытый турнир

1. Владислав Артемьев — 8,5

2-4. Максим Матлаков, Павел Понкратов, Евгений Наер — по 6,5

Женщины

1. Баира Кованова — 8

2-4. Валентина Гунина, Полина Шувалова, Ольга Баделько — по 7

В четверг, 12 октября, в Государственном музее-заповеднике «Царское Село» (г. Пушкин, Санкт-Петербург) были сыграны партии заключительного 11-го тура суперфиналов чемпионата России. В открытом турнире Владислав Артемьев стал чемпионом России за тур до финиша. Он набрал 8,5 очка из 11. По 6,5 очка набрали Максим Матлаков, Павел Понкратов и Евгений Наер. Лучшие дополнительные показатели вывели Матлакова на второе место, а Понкратов стал третьим.

У женщин почти так же уверенно турнир выиграла Баира Кованова, которая на балл опередила своих более титулованных соперниц. Победительница прошлогоднего суперфинала Валентина Гунина в последнем туре черным цветом нанесла поражение Марии Якимовой и заняла второе место, опередив по коэффициенту Полину Шувалову, выигравшую у Натальи Погониной, и Ольгу Баделько, которая в последнем туре уступила Екатерине Гольцевой. Итоги суперфиналов «СЭ» обсудил с гроссмейстером, тренером, историком шахмат Дмитрием Кряквиным.

Потенциал для прорыва в мировую элиту у Артемьева есть

— Победа рейтинг-фаворита Владислава Артемьева была ожидаемой?

— Если меня до старта попросили назвать двух фаворитов, то одним из них был бы Артемьев. Влад показал, что он в хорошей форме. Он всегда очень силен в турнирах со смешанным составом. Его настойчивость — пытка для более слабых технически, для более слабых духом. Поэтому когда он чувствует, что сильнее противника, то практически всегда доводит дело по победы в партии.

— С такой формой Артемьеву по силам побороться за высокий результат на FIDE Grand Swiss-2023 и пробиться на турнир претендентов?

— Я желаю Владу удачи. Он один из пула наших молодых спортсменов, которые могут развиваться, сделать шаг вперед. Надеюсь, что и ФШР окажет ему максимальную помощь, чтобы он смог его сделать. Потенциал для прорыва в мировую элиту у Артемьева есть.

Что касается Grand Swiss, то я не владею ситуацией. Не знаю, кто едет на этот турнир из наших. Все-таки для поездки на остров Мэн нужна британская виза, а получить ее не так просто. В ФИДЕ обещали помочь, но не знаю, насколько это сейчас реально. А так всем россиянам, кто все-таки поедет, желаю проявить себя.

— Вторым претендентом на победу вы считали Андрея Есипенко, которого тренировали несколько лет?

— Для Андрея суперфинал всегда складывается непросто. Это какая-то мистика. На крупных турнирах он на равных бьется с первой десяткой. Обыгрывает Карлсена, навязывает мощное сопротивление Гукешу, а в суперфиналах ему почему-то тяжело. Что касается второго претендента, то я был уверен, что Павел Понкратов будет в тройке. В турнирах, где неоднородный состав, он всегда показывает великолепные результаты. Наш рыцарь открытых турниров. У нас с Павлом есть общие друзья. До старта мы обсуждали, что Понкратов будет с медалью, и не ошиблись.

— Понкратов стал третьим, а серебро у Максима Матлакова, который в длительной борьбе переиграл Ивана Розума. Хотя в какой-то момент у него была практически безнадежная ситуация.

— Да, это одна из самых драматичных партий турнира. Какая-то невероятная.

Владислав Артемьев. Фото Федерация шахмат России

Горячкина могла рассчитывать на большее

— Что скажете про шестое место Александры Горячкиной в открытом турнире?

— В последнем туре Саша еще дала настоящий бой в партии с Артемьевым. По ходу турнира Горячкина могла рассчитывать и на большее. Великолепно прошла первый круг, но все-таки давайте будем учитывать, что она играла с сильнейшими мужчинами страны. Поэтому результат очень достойный.

— Екатерина Лагно стала 10-й из 12. Для нее это не самый удачный результат?

— Наверняка Екатерина рассчитывала на большее, но этот опыт, безусловно, ей пригодится. В целом суперфинал удался. Бывает, что собирается суперсостав, но идут сплошные ничьи, и нет никакой интриги. Потому что один тренер другого, все друзья. В этот раз состав был не такой звездный, но зато смотреть и писать о нем было невероятно интересно. Да, и у женщин был не менее интересный турнир.

— 17-летний Володар Мурзин в прошлом суперфинале вошел в дележ 3-5-го места. В этом году он только восьмой. Неудачный турнир для него? Он остановился в развитии?

— Мне так не кажется. Просто это показатель, что турнир был сильный. Все боролись, старались в каждой партии. Кому-то повезло больше, кому-то меньше. У Володара все впереди. На самом деле многие смотрят на рейтинг участников, и кажется, что играли шахматисты не самого высокого уровня. Это не так. Просто сейчас в нашей стране по сравнению с многими западными турнирами рейтинги сильно занижены. Пока у наших гроссмейстеров, к сожалению, мало возможностей играть на международных турнирах.

Баира Кованова. Фото Федерация шахмат России

Баделько на финише не хватило опыта

— Ваше мнение о победе Баиры Ковановой?

— Это сенсация. Знаю Баю много лет. Есть такая «Черноморская серия», которую ФШР проводит совместно с Минспортом. Этапы проходят в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Ялте... И в этом году Баира сыграла на многих этапах в открытых турнирах. Мы с ней даже однажды встретились, сыграв вничью. Видимо, на Черном море она получила такую закалку для своего здоровья, что выдала такой мощный всплеск. Сначала блестяще отыграла высшую лигу, а сейчас была великолепна в суперфинале. Повторюсь, никто не ожидал от нее такого результата. Очень уверенно обогнала наших главных звезд.

— Валентина Гунина провалила начало турнира, но выдала блестящий финиш...

— Это типичная Валентина. Она любит качели. Неожиданно проиграть, потом героически настигнуть лидеров. Я ожидал от нее высокого результата.

— Ольга Баделько до последнего тура претендовала на победу. Удачная натурализация для российских шахмат?

— Безусловно, Ольга очень перспективная и талантливая шахматистка. Она могла рассчитывать на большее, но на финише, на мой взгляд, ей не хватило опыта. Она молодая спортсменка, у нее все впереди.