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Шахматы

Сегодня, 16:15

«Американец уронил почти все фигуры на доске». Инцидент с Непомнящим на турнире в Загребе

Американец Со уронил фигуры во время хода Непомнящего на турнире в Загребе
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Шахматист Уэсли Со.
Уэсли Со.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Уэсли Со вновь сыграл грязно, а Ян хотел сняться.

Ян Непомнящий занял пятое место в общем зачете этапа Grand Chess Tour-2024, который проходил в Загребе. В Хорватии топовые гроссмейстеры играли в рапид и блиц. В быстрых шахматах россиянин был «посеян» под первым номером, но, упустив победы над Алирезой Фируджой в первом туре, закончил турнир на четвертом месте из 10 (потеряв 1,3 пункта рейтинга). Он пропустил вперед трех игроков сборной США: Фабиано Каруану, Уэсли Со и Левона Ароняна. Каруана провел выдающийся турнир, закончив его с результатом «+6». Так как в общем зачете за победу в рапиде давали два очка, догнать Каруану в блице было очень сложно.

Падающие фигуры

В быстрые шахматы Непомнящему удалось выиграть партии у Ивана Шарича и Видита Гуджрати. Правда, общее впечатление от турнира испортило поражение от Гукеша Доммаранджу. Триумфатор турнира претендентов-2024 показал довольно слабый перформанс, проиграв сразу три партии и расположившись на седьмом месте в рапид-турнире. Блиц-турнир Гукеш и вовсе закончил последним. Индиец начал с четырех поражений подряд, а всего проиграл 11 партий («-12,2» пункта в рейтинге). Похоже, приближение чемпионского матча сказывается на молодом претенденте. Еще больше рейтинга потеряли Левон Аронян (девятое место, «-39,2») и Непомнящий (пятое место, «-23,2»).

Шахматист Ян Непомнящий.
Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press

Хотя Ян показал классную игру, обыграв Каруану, Гукеша и Максима Вашье-Лаграва черными. Однако провал с 7-го по 12-й тур, где россиянин набрал всего пол-очка, сказался на итоговом месте в таблице. Причем эта полоса неудач началась со скандальной партии с Со. В концовке Непомнящий получил выигранную позицию, однако неожиданно проиграл по времени. Оказалось, что в какой-то момент Уэсли на последних секундах резко сделал ход и уронил почти все фигуры на доске. Позицию восстанавливали за время Яна, которого ему, по словам самого россиянина, и не хватило.

Наш шахматист подал апелляцию (безрезультатно) и даже думал сняться с турнира и «как-то иначе провести свой день рождения», однако в итоге все же решил доиграть этап. В своем Telegram-канале Ян отметил, что Со уже не первый раз проворачивает такой трюк, приложив видео с турнира Levitov Chess Week в Амстердаме. «Американо-филиппинская школа блица», — подписал свой пост Непомнящий.

В итоге турнир по блицу выиграл Фируджа, закончивший турнир с показателем «+8». Вторым стал Вашье-Лаграв, третьим Каруана. Эта победа позволила Алирезе финишировать в топ-3 общего зачета. Со набрал столько же очков (23), но расположился выше из-за более высоких показателей в блице. Каруана опередил ближайших преследователей на четыре балла (27). Непомнящий стал пятым — 18,5 очка.

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Реванш Крамника

На этой неделе также стало известно, что экс-чемпион мира Владимир Крамник и звезда Chess.com Хосе Мартинес Алькантара (больше известный как Жоспем) согласовали условия матча-реванша. Он пройдет с 19 по 21 августа при поддержке World Chess. Напомним, что в середине июня Крамник уступил талантливому перуанцу в Мадриде. Ранее Владимир много раз говорил, что у Жоспема аномальная разница между игрой вживую и онлайн.

Из-за технических проблем гроссмейстеры не смогли сыграть запланированные 36 партий в столице Испании, а в 28 сильнее был Жоспем (половина партий была сыграна вживую, половина — в режиме онлайн, когда оба находились в одной комнате). Реванш будет проходить по такой же схеме, но уже на другой онлайн-платформе.

Шахматист Владимир Крамник
Владимир Крамник.
Фото Global Look Press

Также Крамник предложил сразиться вживую с еще одним шахматным онлайн-гением, самым молодым международным мастером Фаустино Оро. Владимир написал в своих соцсетях, что готов выделить день до или после матча с Жоспемом, чтобы сыграть 12 партий с 10-летним Оро на живой доске. Пока ответа от Оро или его представителей не последовало.

«Поскольку шахматы становятся все более популярными, а искусственный интеллект открывает новые возможности, нам нужен РобоКрамник в каждом крупном городе, — написал Левон Аронян. — Робот, который будет находить подозрительных игроков и заставлять их играть за доской против клона Владимира. Мы, шахматисты, заслуживаем собственную CAPTCHA! (систему защиты от спама и читерства. — Прим. «СЭ»)».

Шахматы
Ян Непомнящий
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