Украина попросила МОК не допускать детей из России на турниры под флагом

Украинская сторона в очередной раз выразила свое недовольство.

Национальный олимпийский комитет Украины обратился в Международный олимпийский комитет с требованием не допускать детей до 12 лет из России и Белоруссии до командных шахматных соревнований под своими флагами.

Что сказали в НОК Украины

По мнению украинской стороны, текущие обстоятельства не дают никаких оснований для пересмотра ограничений, связанных с шахматными федерациями России и Белоруссии, даже для детей до 12 лет.

«Украина настаивает на том, что национальные сборные России и Белоруссии не имеют права участвовать в международных соревнованиях под эгидой ФИДЕ и представлять свои страны», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы НОК Украины.

Ранее ФИДЕ проголосовала за сохранение ограничений

Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) 22 сентября проголосовала за сохранение ограничений для россиян и белорусов.

При этом ФИДЕ рекомендовала допустить до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями. Решение было принято делегатами организации. Согласно данным голосования, 66 участников поддержали предложение, 41 человек проголосовал за сохранение ограничений, а 21 человек выступил за снятие санкций. 11 делегатов воздержались. Кроме того, 60 представителей не участвовали в генассамблее.

Беспрецедентное давление

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов в интервью «СЭ» рассказывал о давлении, которое было оказано на делегатов перед голосованием.

«Они были испуганы. Было заявление Госдепа США, представители Украины подходили к делегатам, оказывали на них воздействие, угрожали санкциями. Это повлияло на итоги голосования. Плюс шли письма от послов западных стран».

Российские и белорусские шахматисты участвуют в индивидуальных соревнованиях под флагом ФИДЕ. Решение о выступлении в нейтральном статусе неоднократно продлевалось, сейчас оно действует до 1 января 2025 года.