Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Статьи
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

24 сентября, 23:55

Украина давит на МОК — хочет, чтобы российских детей не допускали до шахматных турниров под флагом

Украина попросила МОК не допускать детей из России на турниры под флагом
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
НОК Украины попросил МОК не допускать детей из России до шахматных турниров под флагом страны.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен
Украинская сторона в очередной раз выразила свое недовольство.

Национальный олимпийский комитет Украины обратился в Международный олимпийский комитет с требованием не допускать детей до 12 лет из России и Белоруссии до командных шахматных соревнований под своими флагами.

Что сказали в НОК Украины

По мнению украинской стороны, текущие обстоятельства не дают никаких оснований для пересмотра ограничений, связанных с шахматными федерациями России и Белоруссии, даже для детей до 12 лет.

«Украина настаивает на том, что национальные сборные России и Белоруссии не имеют права участвовать в международных соревнованиях под эгидой ФИДЕ и представлять свои страны», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы НОК Украины.

Ранее ФИДЕ проголосовала за сохранение ограничений

Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) 22 сентября проголосовала за сохранение ограничений для россиян и белорусов.

При этом ФИДЕ рекомендовала допустить до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями. Решение было принято делегатами организации. Согласно данным голосования, 66 участников поддержали предложение, 41 человек проголосовал за сохранение ограничений, а 21 человек выступил за снятие санкций. 11 делегатов воздержались. Кроме того, 60 представителей не участвовали в генассамблее.

ФИДЕ решила не&nbsp;вервращать флаг сборной России. ФИДЕ не решилась вернуть флаг сборной России. Санкции снимаются только частично

Беспрецедентное давление

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов в интервью «СЭ» рассказывал о давлении, которое было оказано на делегатов перед голосованием.

«Они были испуганы. Было заявление Госдепа США, представители Украины подходили к делегатам, оказывали на них воздействие, угрожали санкциями. Это повлияло на итоги голосования. Плюс шли письма от послов западных стран».

Российские и белорусские шахматисты участвуют в индивидуальных соревнованиях под флагом ФИДЕ. Решение о выступлении в нейтральном статусе неоднократно продлевалось, сейчас оно действует до 1 января 2025 года.

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Звезде Олимпиады-2024 из Кореи Ким Е Джи предложили сняться в кино
ВС РФ нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в районе Купянска
В Госдуме объяснили решение Шольца по ударам западным оружием вглубь России
В России наступает отопительный сезон. Что нужно знать
«Манчестер Сити» потерял Родри на длительный срок из-за разрыва связок
Буше вернулся, «Авангард» повержен, СКА идеален. Что произошло в КХЛ 23 сентября
Сегодня
Вчера
Неделя