В Ханты-Мансийске пройдет супертурнир с элитными шахматистами. Кто из топ-30 дойдет до Югры?

На «русском Вейк-ан-Зее» — серьезный призовой фонд и рейтинг участников не ниже 2700.

В июле 2025 года в Ханты-Мансийске должен пройти первый супертурнир на территории России (такой статус имеют старты в Вейк-ан-Зее, Дортмунде, с недавних пор — в Дюссельдорфе). По круговой системе в нем сыграют 10 российских и иностранных гроссмейстеров, имеющих рейтинг не ниже 2700. Сейчас в этом «элитном клубе» 31 участник, включая трех россиян: Ян Непомнящий (2755), Дмитрий Андрейкин (2715) и Владислав Артемьев (2701). Близки к этому показателю Петр Свидлер (2698), Даниил Дубов (2693) и Александр Грищук (2689).

О деталях этого важного события «СЭ» рассказал временно исполняющий обязанности директора Югорской шахматной академии Александр Пархоменко.

Получили хорошую обратную связь от АШФ

— Как родилась идея провести в Ханты-Мансийске турнир с приставкой супер?

— Начну издалека. Федерация шахмат Югры под руководством Василия Александровича Филипенко с 2006 года проводит у себя международные турниры. Ханты-Мансийск принимал Всемирную шахматную олимпиаду-2010, пять Кубков мира, турнир претендентов-2014, этапы Гран-при ФИДЕ у мужчин и женщин... Не было только матча за звание чемпиона мира. Это говорит о том, что город и его инфраструктура готовы принимать у себя самые крупные старты календаря ФИДЕ. Плюс шахматы — самый популярный вид спорта в регионе. Систематически шахматами в Югре занимаются 84 тысячи человек. Это говорит о том, что и людям интересно было бы увидеть у нас супертурнир, и есть исторические предпосылки.

Плюс в апреле этого года мы проводили Командный чемпионат азиатских городов совместно с Азиатской шахматной федерацией (АФШ). Это был первый международный турнир на территории России после смены конфедерации. К нам приехало 11 стран, и это был очень интересный опыт. И для нас как организаторов, и для наших спортсменов, которые показали конкурентную борьбу. Да, командный чемпионат азиатских городов не входит в чемпионский цикл, но он традиционный и значимый для АШФ. По итогам турнира мы получили хорошую обратную связь от игроков и руководства АШФ. Поэтому решили, что нам нужно и дальше развивать наши турниры.

С 2000 по 2022 год в поселке Пойковский состоялся турнир имени 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова. Это был сильный круговик, который привлекал в ХМАО очень сильных шахматистов, которые играли турнир с классическим контролем времени по круговой системе (в разные годы его выигрывали Сергей Карякин, Алексей Широв, Александр Морозевич, Эмиль Сутовский). Мы решили продолжить эту традицию, но проводить Ugra Grand Prix в формате фестиваля, на более крупной площадке, на более высоком уровне. Такая длинная получилась предыстория.

— Хотели именно круговик? Ни опен, ни, возможно, турнир по нокаут-системе?

— Да, мы хотели продолжить традицию турнира имени Анатолия Карпова, но в перспективе готовы рассматривать разные варианты. Несмотря на определенные нюансы, мы продолжаем сотрудничать со многими национальными федерациями. Например, в этом году на Международный день шахмат у нас был онлайн-турнир с участием России, Сербии, Монголии и Ирана. В декабре 2023-го мы провели товарищеский матч между сборными Монголии и сборной Югры. В апреле 2024-го уже упомянутый командный чемпионат азиатских городов.

Александр Пархоменко. Фото соцсети

Раскрывать фамилии пока преждевременно

— Вернемся к супертурниру. Могли бы пояснить, на какой момент времени шахматисты должны иметь рейтинг 2700, чтобы участвовать в Ugra Grand Prix-2025? На конец текущего года или переговоры ведутся уже сейчас?

— Формирование итогового состава участников — очень сложный процесс. Могу сказать, что мы выступаем больше как технические организаторы на месте. А с точки зрения приглашения конкретных шахматистов мы будем ориентироваться на Федерацию шахмат России (ФШР). Все-таки это их компетенция.

Отмечу, что в этом году у нас проходил оргкомитет с участием губернатора Югры. На нем исполнительный директор ФШР Александр Ткачев выступил с предложением проведения этого турнира. И это предложение было поддержано. Так что мы в тесном контакте с ФШР будем вести эту работу.

— Можно раскрыть одну-две фамилии: Ян Непомнящий, Левон Аронян, Шахрияр Мамедьяров, Алексей Сарана?

— Думаю, это будет преждевременно. Переговоры ведутся, и достаточно успешно. Надеюсь, у нас получится сформировать сильный состав. Это наша цель. Почему для Югры проведение таких турниров очень важно? Для нас это возможность продемонстрировать региональную айдентику на международной и федеральной арене.

— Я так понимаю, что помимо турнира будет много других активностей с участием приглашенных гроссмейстеров?

— Да, будет много дополнительных активностей. Мастер-классы для наших шахматистов, для подрастающего поколения, сеансы одновременной игры. Возможно, удастся провести хорошие гроссмейстерские курсы. Сейчас формируем план, чтобы это был не просто сильный турнир, который прошел в нашем регионе, но и чтобы у нас остались расширенные компетенции, которые получили наши тренера и дети. Чтобы был положительный эффект.

Фото Global Look Press

— Какой будет призовой фонд турнира?

— Пока финальные цифры не согласованы, но предполагаем, что он будет не меньше, чем на последнем турнире имени Анатолия Карпова в 2022 году. Тогда он составлял 10 миллионов рублей.

— Призовой фонд обеспечит регион?

— Пока планируется, что да. Он входит в региональный план международных турниров. Однако мы будем искать партнеров и спонсоров, чтобы сделать его более интересным и значимым.