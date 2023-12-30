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Сегодня, 17:15

Любит хорроры, Фишера и называет свой стиль хаосом. Гунина снова стала чемпионкой мира

Российская шахматистка Гунина стала чемпионкой мира по блицу
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Валентина Гунина выиграла чемпионат мира по блицу.
Фото ФИДЕ
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Россиянка Валентина Гунина стала двукратной чемпионкой мира по блицу.

Валентина Гунина в блестящем стиле второй раз в карьере стала чемпионкой мира по блицу. Россиянка набрала 14 очков из 17, выиграв сразу 12 партий (начала турнир с семи побед подряд). Уроженка Мурманска — одна из самых ярких шахматисток современности. Помимо успехов в быстрые шахматы 34-летняя шахматистка четырехкратная чемпионка России, первая в истории трехкратная чемпионка Европы в личном зачете, трехкратная победительница Всемирной шахматной олимпиады, пятикратная победительница командного чемпионата Европы, чемпионка мира в составе команды России.

«СЭ» поздравляет Валентину с грандиозным успехом и приводит ее наиболее яркие цитаты.

Анастасия Боднарук. У России новая чемпионка мира по шахматам. Боднарук присоединилась к Карлсену

О своем стиле игры?

Полный игровой хаос. Я играю необычно, обожаю «живые» шахматы. Готовиться с компьютером мне не очень импонирует. Конечно, у меня есть дебютная подготовка, но она не такая заученная, как у мужчин.

О кумире

Это Бобби Фишер. Он боролся за права шахматистов. Именно благодаря Фишеру у гроссмейстеров заметно повысились гонорары, а сами шахматы во всем мире вышли на новый уровень популярности. Что касается его игры, то он был настоящим бойцом. Мне нравится смотреть его партии, он играл в «живые» шахматы.

О любимом гроссмейстере современности

Мне импонирует Рихард Раппорт. Он играет в еще более безумные шахматы, чем я. Обожаю смотреть его партии, так не играет никто.

Фото ФИДЕ

Чем шахматисты отличаются от обычных людей?

Мы особенные в хорошем смысле слова. У нас очень жесткий режим, усиленно готовишься к турниру, приезжаешь домой и сразу готовишься к другому. Поэтому времени на личную жизнь и встречи с друзьями практически не остается. При этом шахматы — это сумасшедший адреналин. Такого не испытаешь даже на американских горках.

О любимом виде спорта

Я настоящий фанат шахмат. Я могу отыграть свою партию, прийти в номер и включить другой турнир.

Отличия мужских и женских шахмат

Мое мнение: это два разных вида спорта. Мужчины допускают гораздо меньше ошибок. В первую очередь за счет психологии их игра более солидная и в то же время гораздо более скучная. Как я уже говорила, они играют более плотно, у них часто бывает восьмичасовой контроль времени. Девушки не выдержат столько физически. И конечно, у них совершенно другие гонорары. Наш плюс заключается в том, что мы можем играть в мужских турнирах, и для нас это хорошая подготовка, опыт. Например, теннисистки не могут играть в мужской сетке.

О любимом жанре в кинематографе

Хорроры — моя страсть.

О самых памятных победах в составе сборной

Все турниры, в которых мы побеждали, мне очень приятно вспоминать: три шахматные олимпиады, победы на чемпионатах Европы, успех на чемпионате мира. И я играю в команде совсем по-другому. На личных стартах я могу делать все, что хочу. В сборной же у меня повышенная ответственность перед командой.

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