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К чемпионскому титулу Непомнящего подготовил шахматный Гвардиола. У Чучелова новый топ-игрок?

Непомнящий при подготовке к ЧМ в Нью-Йорке работал с Владимиром Чучеловым
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Шахматист Ян Непомнящий и тренер Владимир Чучелов
Ян Непомнящий и Владимир Чучелов.
Фото chess.com, Global Look Press
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Ранее уроженец Москвы успешно работал с Фабиано Каруана, Анишем Гири, Теймуром Раджабовым и Хоу Ифань.

31 декабря Ян Непомнящий наконец-то стал чемпионом мира. Уроженец Брянска несколько раз был очень близок к этому званию. В классическом контроле до сих пор больно вспоминать матч россиянина с Дин Лижэнем в Астане в апреле 2023-го. В быстрые шахматы Ян дважды финишировал вторым, на чемпионатах мира в 2013-м и 2021-м, и был вице-чемпионом в блиц-турнире (2014). Причем в 2021-м Непомнящего остановил 17-летний Нодирбек Абдусатторов, который тогда был далек от вхождения в элиту. На ЧМ-2022 по шахматам Фишера в Рейкьявике Ян переиграл Магнуса Карлсена в полуфинале, однако в решающем мини-матче проиграл Хикару Накамуре в армагеддоне. И вот наконец-то долгожданный успех. Да, титул пришлось поделить с Карлсеном, но выиграть две партии на заказ у великого норвежца — дорогого стоит. Раскрывая детали своей победы, Ян отметил, что при подготовке к Нью-Йорку работал с Владимиром Чучеловым, которого в шахматных кругах называют шахматным Гвардиолой.

Шахматист Ян Непомнящий
Ян Непомнящий.
Фото FIDE

Не считает минуты

«Я в целом заранее готовился к декабрьским турнирам. Играл тренировочные матчи с Александром Грищуком. Приятно, что он тоже хорошо выступил, завоевав [серебряную] медаль в рапиде. В онлайне немного занимался с Владимиром Чучеловым. Помимо этого, сам решал задачки, занимался спортом — поддерживал себя в более-менее хорошей форме. 23 декабря я уже прилетел в Нью-Йорк, не заезжая домой», — отметил ТАСС Ян.

Занятия Непомнящего с известным бельгийским тренером — хороший знак. В этом году россиянину важно отобраться на турнир претендентов-2026. Это можно сделать через Кубок мира (где разыгрывается три путевки), «Большую швейцарку» (две путевки) и попытаться побороться за первое место в общем зачете FIDE Circuit-2025. «Несомненно, сосредоточусь на Кубке мира и «Большой швейцарке». Это главные турниры на год», — подчеркивал гроссмейстер.

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Чучелов может помочь Яну здорово подготовиться к этим турнирам. Самые известные ученики Владимира Чучелова — Аниш Гири и Фабиано Каруана, которые под руководством бельгийского специалиста вышли в элиту. Также Чучелов помогал Теймуру Раджабову и Жансае Абдумалик, входил в тренерский штаб Хоу Ифань во время поединка за звание чемпионки мира с Марией Музычук. Среди подопечных гроссмейстера такие известные шахматисты, как Бенджамин Бок, Робин ван Кампен, Паримарьян Неги и Абхиджит Гупта. В последние годы самым известным подопечным Чучелова был Леньер Домингес.

«Справедливо ли называть Чучелова шахматным Гвардиолой? Да, он топ-тренер, — отмечал в интервью «СЭ» Теймур Раджабов. — В чем его фишка? Есть моменты, когда он смотрит много одинаковых позиций с разными шахматистами. Это самый быстрый путь достичь истины. На его взгляд, лучше делать апдейты по разным дебютам, чем заниматься одному, скрывать от кого-то свои якобы наработки. На самом деле шахматы прогрессируют. Каждая позиция уточняется. Владимир считает, что надо действовать, как в медицинских исследованиях. У кого-то где-то есть наработки, все делятся ими между собой и приходят к определенным открытиям. И когда ты все время в этой работе, ты постоянно следишь за трендами, все знаешь. Чучелов никогда не считает минуты. Всегда в процессе, забывает про время. Способен тренировать по 10 часов в день, очень амбициозный, нацелен на результат. Он старается добиться успехов, до которых сам не смог добраться, через своих учеников. Один из лучших в своей профессии, может, и лучший».

Странный опыт с Пикетом

Чучелов родился в Москве в 1969 году и начал заниматься шахматами в столичном Дворце пионеров сначала у Виктора Черного, потом у Абрама Хасина. Во время службы в армии Владимир выступал в командных чемпионатах СССР за ЦСКА, играл в финале первенства Вооруженных сил СССР. Служил в Группе советских войск в Германии, где получил возможность выступать в немецких турнирах.

«Сначала произошла небольшая путаница, и вместо группы войск в Германии, где был спортивный клуб, я попал в школу поваров в Польше, — вспоминал Чучелов. — Причем по каким-то непонятным причинам эта школа поваров была засекречена и меня совершенно невозможно было оттуда вызвать. Даже на самом высоком уровне в течение года меня пытались перевести в этот немецкий спортивный клуб, но это было очень непросто сделать. Так что я прошел курс молодого бойца, целый год практически не занимался шахматами. Я помню, мне из дома присылали какие-то диаграммы с какими-то решениями, чтобы я просто вспоминал, где какие фигуры стоят, чтобы не забывал, как они ходят, чтобы вообще не разучился играть. Я помню, что я пошел в армию, когда был кандидатом в мастера и, видимо, неплохим кандидатом. И самое интересное, что, даже год практически не играя, я потом сразу выполнил все нормы международного мастера буквально в первых трех турнирах».

В 1990 году Владимир Чучелов победил в Порце и Гамбурге, став международным мастером. Вскоре после окончания службы будущий известный тренер переехал в Бельгию, где жил на границе с Германией, хотя гражданство этой европейской страны получил не сразу. Чучелов — победитель открытого чемпионата Голландии (1992) и ряда сильных немецких опенов. Вскоре его рейтинг перемахнул отметку 2 500, и в 1995 году Владимир завоевал звание гроссмейстера. В составе клуба «Рошаде» многократный чемпион Бельгии и участник Еврокубков.

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Чучелов — участник зонального турнира 2000 года. В 2001 году впервые выступил в личном чемпионате Бельгии, хотя за команду своей новой родины Владимир так и не сыграл. А вот первый тренерский опыт Владимир получил неожиданно.

«В 2002 году голландский гроссмейстер Йерун Пикет предложил мне помогать ему в Вейк-ан-Зее. Это был для меня первый тренерский опыт. Да, в то время я был активным игроком и мыслей о тренерской карьере совершенно не было. Но просто это был такой первый опыт, когда в 2002 году я приехал в Вейк-ан-Зее. Правда, окончилось все это довольно забавно: я очень сильно простудился и буквально через неделю должен был поехать домой, потому что это была какая-то сильнейшая простуда, очень редкое сочетание всего. Даже доктор удивился: как такое может быть.

И еще было интересно, что в том же году Пикету известный в Голландии меценат, который спонсировал турнир в Монако, ван Остером предложил просто работать у него в офисе, быть представителем, главным менеджером его семьи. Он оставил активную карьеру шахматиста и перешел работать в Монако. О чем сейчас, видимо, не жалеет. И было забавно, многие мои ученики потом шутили, что это первый человек, который не выдержал и сразу же закончил играть в шахматы», — рассказывал Чучелов.

«Стратегический баланс»

А вот следующий его ученик — Люк ван Вели — стал для Чучелова судьбоносным.

«Мы очень напряженно готовились, буквально пять или шесть недель, причем очень серьезно. У Люка был негативный счет в этом турнире: в общей сложности за все годы, что он играл в Вейк-ан-Зее, счет был -35. То есть каждый раз были какие-то катастрофические результаты: -5, -6, -7... И тогда турнир шел очень гладко — то есть в какой-то момент он просто лидировал с результатом +3. Организаторы были в ужасе, так как все участники получают условия в этом турнире, а у Люка была особая система, где у него были очень маленькие стартовые, но очень крупный бонус в случае, если он набирал плюс. Любой плюс. А организаторы были настолько уверены, что он никогда не наберет плюс после своих традиционных -5, -6, -7! А он вдруг просто лидировал с +3. Организаторам пришлось раскошелиться в конце турнира, поскольку он так и остался в плюсе, дошел до конца дистанции с результатом +1.

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Вот это был для меня такой первый интересный опыт, где я буквально видел плоды своей работы. А это редко бывает в шахматах, когда ты работаешь и буквально сразу же видишь результаты: едешь на турнир и видишь вот такой успех. Голландская федерация обратила на это внимание, меня стали просить читать какие-то лекции, работать с какими-то молодыми игроками. Так что пришлось работать над материалом. В какой-то момент я принял решение заняться этим довольно серьезно и в течение пяти-шести лет много работал, стали появляться ученики. Естественно, когда тренер только начинает свою карьеру, у него не так много учеников, и не все даже знают, что ты работаешь тренером. Я к этому очень спокойно относился, просто ставил себе задачу: восьмичасовой рабочий день. Если ученики есть — они есть, если их нет, то я работаю над материалом. Изначально было ясно, что для любого тренера нужен какой-то концепт, и над этим пришлось много думать».

Владимир Чучелов за долгие годы работы сформировал знаменитый 60-часовой курс для молодых шахматистов под названием «Стратегический баланс», который тренер в шутку часто называет «10-дневное мучение». «Если в двух словах, то это обобщение огромного аналитического опыта, который я собирал долгие годы, и анализа вариантов, позиций множества партий. Когда нас учат играть в шахматы, в основном нас учат играть в шахматы на каких-то стратегических элементах. Нам говорят о какой-то динамике, но ее нельзя как бы увидеть, пощупать. «Стратегический баланс» объясняет, как вообще все эти элементы между собой функционируют, как вообще подходить к оценке позиции», — рассказывал Чучелов в интервью Levitov Chess.

В 2013 году Владимир был признан лучшим тренером года по версии ФИДЕ.

Шахматы
Ян Непомнящий
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