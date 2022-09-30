«Есть варианты, которые исключат возможность читерства. В том числе в онлайн-шахматах». Крамник — о своих предложениях ФИДЕ и «Шахматных звездах»

В эти дни за игрой 14-го чемпиона мира можно вживую понаблюдать в Москве.

В пятницу, 30 сентября, состоятся первые партии в рапид на турнире «Шахматные звезды"-2022. В первом туре Сергей Карякин сыграет с Екатериной Лагно (оба — воспитанники знаменитой Краматорской шахматной школы), Франсиско Вальехо с Владиславом Артемьевым, Александра Горячкина с Эрнесто Инаркиевым, Александр Морозевич с Теймуром Раджабовым, а Владимир Крамник с Раунаку Садвани.

Последняя встреча вызывает особый интерес любителей шахмат: 14-му чемпиону мира будет противостоять 16-летний тинейджер, который считается самым талантливым в мире по своему возрасту.

На церемонии открытия, которая прошла в «Крокус Сити», мне удалось пообщаться с Владимиром Крамником. В совместном интервью «СЭ» и «Известиям» титулованный гроссмейстер рассказал о своих ожиданиях от московского турнира и поделился мнением о самой громкой теме в мире шахмат последних дней.

В первую очередь я приехал в Москву не за местами

— Владимир Борисович, когда последний раз играли в Москве в офлайн-формате?

— Чемпионат мира по блицу 2019 года. Кстати, сыграл неплохо (Крамник занял третье место, пропустив вперед только Магнуса Карлсена и Хикуру Накамуру. — Прим. «СЭ»).

— С радостью согласились прилететь на турнир «Шахматные звезды"-2022?

— Конечно. Я больше не играю на профессиональном уровне, поэтому многих ребят вижу крайне редко (титулованный гроссмейстер объявил о завершении карьеры в январе 2019 года. — Прим. «СЭ»). Со многими не виделись два-три года. К тому же я люблю поиграть в шахматы с сильными оппонентами. Поэтому мне вдвойне интересно и приятно находиться здесь. Понимаю, что будет трудно на фоне сильных игроков, которые каждый день много времени посвящают шахматам. Но в любом случае это отличная возможность проверить свои навыки.

— Перед турниром пообщался со многим из его участников, и все говорят, что интереснее всего провести партию именно с вами.

— Обыграть хотят (смеется). Понятно, что я уже старичок. Если серьезно, то понимаю, что в партиях против меня у ребят есть дополнительная мотивация. Сыграть с чемпионом мира, постараться его удивить. Но для меня результат не так важен. В первую очередь я приехал сюда не за местами. Хотя, когда сяду за доску, все равно буду напрягаться, стараться.

— Кто фаворит турнира?

— Наверное, Сергей Карякин. Но, как говорится, сядем, начнем играть и разберемся.

— Вас радует, что на «Шахматные звезды» приехали не только российские, но и иностранные гроссмейстеры?

— Это хорошо. Какое бы сейчас ни было тяжелое время, жизнь продолжается. Надо жить чем-то кроме новостей. В том числе культурными и спортивными мероприятиями. Правильно, что в России сейчас не поставили все на паузу.

— Что скажете про детский турнир, который будет проходить параллельно вашему? Есть талантливые ребята?

— Еще толком не смотрел партии отборочных раундов, но обязательно это сделаю. Я ведь тоже занимаюсь с российскими детьми в образовательном центре «Сириус». Так что мне интересно посмотреть партии, понять, есть ли перспективные ребята, кому стоит уделить внимание, кому найти хорошего тренера, самому поработать. «Сириус» функционирует онлайн, так что у меня такая возможность есть.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Если оставить все как есть, то скандалов будет все больше и больше

— Магнус Карлсен все-таки сделал заявление по подозрению Ханса Ниманна в читерстве, но в качестве доказательств привел свои ощущения во время партии с ним в Сент-Луисе. Многие считаю, что ему лучше стоило продолжать молчать. Что вы скажете?

— Это его дело. В целом это странная история. Проблему читерства можно решать. Она абсолютно решаемая, пусть и требует финансовых вложений. Долгие годы никто толком этим не занимался. И боюсь, что и в этот раз никаких серьезных шагов предпринято не будет. Скандал постепенно забудется, состоится какой-то разговор, и на этом все. Хотя, повторюсь, эту проблему можно решить коренным образом в живых шахматах.

— Использовать металлоискатели на всех турнирах, включая детские?

— Есть более серьезные варианты, которые практически исключат возможность обманывать в живых шахмат. Они не очень сложные технологически, но требуют финансовых вложений. Если разбирать конкретный случай с Магнусом и Хансом, то мне трудно что-то сказать. По партии на Grand Сhess Tour я не вижу явных причин подозревать Ниманна. Но, наверное, Магнусу и его команде известно гораздо больше.

— То есть игрок уровня Ниманна вполне может обыгрывать чемпиона мира черным цветом?

— Абсолютно возможно, что шахматист уровня 2700 может выиграть такую партию у Карлсена. У Магнуса она откровенно не сложилась. Он считает иначе. У него есть свои доводы. Я не хочу концентрироваться на том, кто прав, кто виноват. Мне важнее решение проблемы. Чтобы таких инцидентов не было впредь. Если оставить все как есть, то скандалов будет все больше и больше. По делу, не по делу. Правильные обвинения, неправильные. Раз эта тема взорвалась, то ее надо решать.

— Из-за читерства вы практически не играет в онлайн-шахматы?

— Да, безусловно. Там повально все пользуются подсказками. Но и даже эту проблему можно решить. Но сложнее, чем в живых шахматах. Я предлагал свой вариант, который четко аргументировал.

— Предлагали ФИДЕ?

— Да, ФИДЕ и компании DeepMind. Разработал концепцию. В DeepMind сказали, что им это интересно и, возможно, они начнут работать. Дадут задание своим разработчикам. Думаю, это реально работающая система. Знаю людей, любителей шахмат, которые просто перестали играть. Практически в каждой второй партии онлайн ты нарываешься на читера. Если сам не готов следовать той же тенденции, то играть становится неинтересно.

Ян Непомнящий. Фото Global Look Press

Победитель матча Непомнящий — Дин будет настоящим чемпионом мира

— Недавно общались с Ильей Левитовым, он сказал, что это похоже на конец игры.

— Я более оптимистичен. Шахматы все равно выживут.

— Как вы относитесь к двоевластию, которое в ближайшее время установится в мировых шахматах? Чемпион мира не будет сильнейшим шахматистом по рейтингу?

— Это не страшно. Есть чемпион мира, а есть первый шахматист по рейтингу. Мы привыкли, что эти, так сказать, титулы находятся в руках Магнуса. Но так было далеко не всегда. Да, первое время будет непривычно, но каких-то глобальных проблем из-за этого в шахматном мире я не вижу.

— То есть все примут новые правила игры?

— Привыкнут. Надеюсь, что Ян Непомнящий обыграет Дин Лижэня и станет чемпионом мира. Магнус будет продолжать играть в супертурнирах, стремиться к рейтингу 2900. Проблема раздута.

— Увидим ли мы еще норвежца в матче на первенство мира?

— Уверен, что он вернется в чемпионский цикл и еще сыграет матч на первенство мира.

— Общественность признает победителя матча Непомнящего и Дина как 17-го чемпиона мира?

— Кто выиграет матч, тот будет настоящим чемпионом мира. Тут нет никаких сомнений. Человек имеет право отказаться от матча за корону, как это сделал Магнус. Но тогда ты не чемпион мира. Как бы здорово ты ни играл. И это нормально.