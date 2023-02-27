«Карлсен бросился на черную лестницу, где он плакал от счастья, уронив голову на перила». Как Крамник передал чемпионскую эстафету Магнусу

Подвиги 14-го чемпиона мира за доской и в обычной жизни.

Кирилл Зангалис — спортивный журналист, эксперт по баскетболу и шахматам, сейчас является менеджером Сергея Карякина и пиар-директором Федерации шахмат России. С разрешения автора «СЭ» публикует главы из его книги «Незвездные встречи со звездными людьми». В новом материале Зангалис рассказывает о 14-м чемпионе мира по шахматам Владимире Крамнике.

Без лишних эмоций

После того как в Бонне в 2008 году Крамник проиграл матч на первенство мира Вишванатану Ананду, он надолго закрылся от прессы. Я уже тогда писал в газете о шахматах, и редактор дал задание найти Владимира и поговорить с ним. К счастью, с нами тогда еще сотрудничал известный журналист, мастер спорта и международный арбитр Яков Дамский. И вот в апреле 2009 года, за несколько месяцев до своей скоропостижной кончины, Яков Владимирович, который очень дружил с Крамником и даже написал с ним известную книгу «Прорыв», организовал мне беседу по скайпу.

Крамник очень избирателен к людям. Но мне удалось найти подход к Владимиру Борисовичу. Даже показалось, что после такого душевного интервью мы можем подружиться; что и говорить, мне бы хотелось лично познакомиться с 14-м чемпионом мира, победителем самого Гарри Каспарова (внесен Минюстом России в список физических лиц — иноагентов. — Прим. «СЭ»). Тем более что Крамник был в целом доволен качеством текста, который я ему отправил перед подписанием в печать. Вот что он ответил мне тогда в электронном письме:

«Сидел до поздней ночи и правил. Высылаю скорректированный вариант. Я довольно много поменял. Понимаю, что стало поскучнее, зато больше похоже на меня, что важно. Сообщите мне, как узнаете, сколько вам дали места в газете, и я еще могу ответить на пару вопросов, какие выберете, если понадобится».

Вишванатан Ананд и Владимир Крамник. Юрий Васильев, Фото архив «СЭ»

В этом высказывании — большая часть характера Крамника. Он все написал максимально по делу, без лишних слов и эмоций. При этом добился нужного результата. Ну и то, что потратил время на правку, — показатель. Другой бы просто поленился или сказал, что в таком виде интервью выпускать не будет.

Я тогда еще не очень хорошо знал выдающихся шахматистов, которые в большинстве своем очень ответственно подходят к энергозатратам, и пытался писать Владимиру Борисовичу дружеские послания, надеясь с ним сблизиться, но мои письма оставались без ответа. Крамник готовился к новому отборочному циклу. Он очень хотел выйти еще на один матч за корону.

— Ананду почти 40, а он блестяще играет, — сказал мне тогда Крамник в интервью. — Мне до 40 далеко. Время есть. И, что не менее важно, есть и желание. Моя любимая фраза: человек ответственен за качество своего труда, а не за конечный результат. Работать я буду на совесть, как всегда. А там — как получится. Сейчас есть несколько реальных претендентов на титул. Я по-прежнему в их числе.

Сначала мы пересекались с Крамником на турнирах в Москве. Никогда не удавалось пообщаться подробно. То встречались в переходе в метро, когда он спешил на закрытие Мемориала Таля, то перебрасывались парой слов после партий, или я задавал вопрос на пресс-конференциях. Да, если честно, в то время нам и говорить было не о чем. У чемпиона — своя жизнь, у меня — своя. Тем более что в шахматы я по-настоящему пришел только в 2012 году. А вот в 2013-м я был свидетелем последнего сумасшедшего взлета Владимира Борисовича и такого же болезненного разочарования.

Грустная улыбка

По иронии судьбы это произошло в День смеха. Судьба очень жестко посмеялась над Крамником. Но немного предыстории. Я отправился освещать свой второй претендентский цикл в столицу Великобритании вместе с журналистом Евгением Атаровым. Спасибо моему хорошему другу, меценату, серьезному бизнесмену Маиру Мамедову, который нам организовал ту волшебную командировку.

После первой половины турнира лидировали Магнус Карлсен и Левон Аронян, у которых было «+3». До финиша оставалось семь партий. Крамник, который шел с 50-процентным результатом, казалось, даже мечтать не мог о том, чтобы догнать Левона и Магнуса. Но так вышло, что Аронян просто «просел», а Магнус перестал выигрывать и даже уступил Василию Иванчуку. И перед последним туром у Крамника и Карлсена оказалось равное количество очков. И здесь нужно отметить «извращенные» правила ФИДЕ: «Если гроссмейстеры придут к финишу с равным количеством очков, то победитель определяется по дополнительным показателям».

Представляете, что такое дополнительные показатели при такой борьбе (сначала количество побед, а при их равенстве — абсолютно несущественные критерии)?! Крамник, который совершил спортивный подвиг, отыграв практически неотыгрываемое и сравнявшись с Карлсеном, должен зависеть от допов? Здесь должен быть только тай-брейк!

Владимир Крамник и Магнус Карлсен. Фото архив «СЭ»

Но что толку сетовать после того, как сами же гроссмейстеры контракты и подписали. Итак, перед последним туром шансы на выход были только у Крамника и Карлсена. Владимир играл черными с Иванчуком, а Магнус — белыми со Свидлером. Шансов на то, что Петр Вениаминович обыграет непобедимого норвежца, равнялись по оценкам букмекеров 1 к 15, поэтому рассчитывать на подарок от соотечественника Крамник ну никак не мог. Он очень резко начал партию с Василием Михайловичем, разыграв рискованную защиту Пирца — Уфимцева.

Эх, если бы Владимир знал, что Свидлер победит, стал бы он так рисковать, стал был насиловать позицию? Магнус уступил, но в этот момент у Крамника было абсолютно безнадежное положение.

Хотелось закричать Иванчуку, мол, Вася, предложи ничью, дай свершиться подвигу. Но шахматы — жестокий вид спорта. Василий Михайлович соперника добил.

Когда Владимир Борисович остановил часы, признав поражение, Карлсен бросился из зала на черную лестницу, а потом весь мир обошла фотография, где он плакал от счастья, уронив голову на перила. Так на моих глазах закончилась эра одного великого чемпиона и началась эра другого — Магнуса Карлсена.

Что поразило — поведение Крамника на пресс-конференции. Если бы я был на его месте, то рвал бы и метал, обвиняя ФИДЕ и требуя дополнительного матча. Но нет, Владимир Борисович лишь грустно улыбался, посетовав на то, что он действительно не умеет заглядывать в будущее. Его риск, наверное, был более чем оправдан, а победа Петра, который в итоге взял бронзовую медаль, скорее стала следствием невероятного нервного напряжения Карлсена. В другой ситуации Магнус бы точно смог добыть ничью белыми фигурами.

Лебединая песня

В апреле 2017 года состоялась пока моя последняя поездка в Цюрих. Мой товарищ Олег Скворцов, сильный шахматист, меценат и бизнесмен, подарил всем нам шесть лет шахматного праздника. Этот турнир в Швейцарии войдет в историю как одно из самых сильных соревнований. А лично для меня и моего друга Владимира Барского поездки в «страну сыра и шоколада» стали самыми запоминающимися в карьере. Так вот Крамник очень близок со Скворцовым. И на торжественном ужине в честь окончания турнира мы как раз сидели рядом с Володей, его супругой и детьми.

Мы уже давно перешли на «ты», и общение стало более теплым и доверительным.

— Знаешь, а я скоро закончу, — сказал Крамник с оттенком нотки, сотканной из грусти и тоски. — Чувствую, что в классику уже тяжело играть. Пора на пенсию.

— Ты что, посмотри, как долго сражался Корчной, к примеру, — ответил я. — Да что, мало ли долгожителей! Ты в хорошей форме?

— Да нет, вот опять курить начал, — улыбнулся Владимир Борисович.

Владимир Крамник. Ефим Шаинский, Фото архив «СЭ»

И все же Крамник попытался еще раз. На свой последний турнир претендентов-2018 в Берлине он был номинирован Федерацией шахмат России. Здесь постарался президент ФШР Андрей Филатов, который очень верил во Владимира Борисовича. И тот начал этот берлинский поход просто блестяще. В первых трех турах он одержал две победы и имел в четвертой партии абсолютно выигранную позицию с Фабиано Каруаной. И мне кажется, что именно в этот момент Крамник и почувствовал, что пора уступить дорогу молодым. Он не только упустил победу, но и не смог сделать даже ничью. Лебединая песня закончилась, едва начавшись...

Меньше чем через два года Крамник сообщил прессе о завершении профессиональной карьеры, заявив, что в классические шахматы он больше играть не будет.

Но класс не пропить, на чемпионат мира-2019 в Москве по быстрым шахматам Крамник прилетел. Поверьте, чтобы выиграть на таком турнире медаль, нужно быть шахматистом экстра-класса. Владимир Борисович увез в Швейцарию, где он теперь живет с семьей, бронзу.

Турнир на 25

Крамник сыграл четыре матча на первенство мира, обыграв Каспарова, Петра Леко и Веселина Топалова. Он три раза выигрывал в составе сборной своей страны Олимпиаду, брал золото на командных первенствах мира и Европы, ему покорилось множество турниров. Но одну из самых главных побед он одержал пару лет назад, в борьбе с коронавирусом.

Мы неожиданно сблизились во время пандемии. Переписывались почти каждый день. Крамник свел меня с ума задачей — мат в два хода. Я ее решил только с помощью наводки 14-го чемпиона мира, хотя и уловил идею.

Владимир Крамник. Юрий Васильев, Фото архив «СЭ»

— Люблю хитрые, небанальные штуки — у этой задачи ДВОЙНОЕ ДНО. Здесь нужно быть Шерлоком, чтобы справиться. Даже представляю, как знаменитый сыщик разгадывает эту головоломку.

Кстати, задачку я послал многим ведущим шахматистам мира, но никто не дал решения от и до с первого раза. Конечно, в итоге они справлялись, но только после ряда рассуждений.

— Вся эта болтовня — это хорошо, — сказал Владимир Борисович. — Думаю много над пандемией, переосмыслить в изоляции пришлось столько... Мне кажется, что выйду из нее другим человеком. Ну а пока мне хочется сделать что-то полезное. Например, собрать денег для врачей, помочь больницам...

Через несколько недель страна по федеральному каналу смотрела, как ведущие гроссмейстеры России сражались на интернет-турнире в режиме онлайн. Три дня телевидение освещало соревнование, которое собрало 25 миллионов рублей на благотворительность. Гроссмейстеры передали средства в больницы своих регионов. Так что с шахматами заканчивать рано, Владимир Борисович, вы нам еще очень нужны...