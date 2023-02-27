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«Карлсен бросился на черную лестницу, где он плакал от счастья, уронив голову на перила». Как Крамник передал чемпионскую эстафету Магнусу

Кирилл Зангалис
Приглашенный автор
Владимир Крамник.
Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»
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Подвиги 14-го чемпиона мира за доской и в обычной жизни.

Кирилл Зангалис — спортивный журналист, эксперт по баскетболу и шахматам, сейчас является менеджером Сергея Карякина и пиар-директором Федерации шахмат России. С разрешения автора «СЭ» публикует главы из его книги «Незвездные встречи со звездными людьми». В новом материале Зангалис рассказывает о 14-м чемпионе мира по шахматам Владимире Крамнике.

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Без лишних эмоций

После того как в Бонне в 2008 году Крамник проиграл матч на первенство мира Вишванатану Ананду, он надолго закрылся от прессы. Я уже тогда писал в газете о шахматах, и редактор дал задание найти Владимира и поговорить с ним. К счастью, с нами тогда еще сотрудничал известный журналист, мастер спорта и международный арбитр Яков Дамский. И вот в апреле 2009 года, за несколько месяцев до своей скоропостижной кончины, Яков Владимирович, который очень дружил с Крамником и даже написал с ним известную книгу «Прорыв», организовал мне беседу по скайпу.

Крамник очень избирателен к людям. Но мне удалось найти подход к Владимиру Борисовичу. Даже показалось, что после такого душевного интервью мы можем подружиться; что и говорить, мне бы хотелось лично познакомиться с 14-м чемпионом мира, победителем самого Гарри Каспарова (внесен Минюстом России в список физических лиц — иноагентов. — Прим. «СЭ»). Тем более что Крамник был в целом доволен качеством текста, который я ему отправил перед подписанием в печать. Вот что он ответил мне тогда в электронном письме:

«Сидел до поздней ночи и правил. Высылаю скорректированный вариант. Я довольно много поменял. Понимаю, что стало поскучнее, зато больше похоже на меня, что важно. Сообщите мне, как узнаете, сколько вам дали места в газете, и я еще могу ответить на пару вопросов, какие выберете, если понадобится».

Вишванатан Ананд и Владимир Крамник. Фото Юрий Васильев, архив «СЭ»
Вишванатан Ананд и Владимир Крамник.
Юрий Васильев, Фото архив «СЭ»

В этом высказывании — большая часть характера Крамника. Он все написал максимально по делу, без лишних слов и эмоций. При этом добился нужного результата. Ну и то, что потратил время на правку, — показатель. Другой бы просто поленился или сказал, что в таком виде интервью выпускать не будет.

Я тогда еще не очень хорошо знал выдающихся шахматистов, которые в большинстве своем очень ответственно подходят к энергозатратам, и пытался писать Владимиру Борисовичу дружеские послания, надеясь с ним сблизиться, но мои письма оставались без ответа. Крамник готовился к новому отборочному циклу. Он очень хотел выйти еще на один матч за корону.

— Ананду почти 40, а он блестяще играет, — сказал мне тогда Крамник в интервью. — Мне до 40 далеко. Время есть. И, что не менее важно, есть и желание. Моя любимая фраза: человек ответственен за качество своего труда, а не за конечный результат. Работать я буду на совесть, как всегда. А там — как получится. Сейчас есть несколько реальных претендентов на титул. Я по-прежнему в их числе.

Сначала мы пересекались с Крамником на турнирах в Москве. Никогда не удавалось пообщаться подробно. То встречались в переходе в метро, когда он спешил на закрытие Мемориала Таля, то перебрасывались парой слов после партий, или я задавал вопрос на пресс-конференциях. Да, если честно, в то время нам и говорить было не о чем. У чемпиона — своя жизнь, у меня — своя. Тем более что в шахматы я по-настоящему пришел только в 2012 году. А вот в 2013-м я был свидетелем последнего сумасшедшего взлета Владимира Борисовича и такого же болезненного разочарования.

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Грустная улыбка

По иронии судьбы это произошло в День смеха. Судьба очень жестко посмеялась над Крамником. Но немного предыстории. Я отправился освещать свой второй претендентский цикл в столицу Великобритании вместе с журналистом Евгением Атаровым. Спасибо моему хорошему другу, меценату, серьезному бизнесмену Маиру Мамедову, который нам организовал ту волшебную командировку.

После первой половины турнира лидировали Магнус Карлсен и Левон Аронян, у которых было «+3». До финиша оставалось семь партий. Крамник, который шел с 50-процентным результатом, казалось, даже мечтать не мог о том, чтобы догнать Левона и Магнуса. Но так вышло, что Аронян просто «просел», а Магнус перестал выигрывать и даже уступил Василию Иванчуку. И перед последним туром у Крамника и Карлсена оказалось равное количество очков. И здесь нужно отметить «извращенные» правила ФИДЕ: «Если гроссмейстеры придут к финишу с равным количеством очков, то победитель определяется по дополнительным показателям».

Представляете, что такое дополнительные показатели при такой борьбе (сначала количество побед, а при их равенстве — абсолютно несущественные критерии)?! Крамник, который совершил спортивный подвиг, отыграв практически неотыгрываемое и сравнявшись с Карлсеном, должен зависеть от допов? Здесь должен быть только тай-брейк!

Владимир Крамник и Магнус Карлсен. Фото архив «СЭ»
Владимир Крамник и Магнус Карлсен.
Фото архив «СЭ»

Но что толку сетовать после того, как сами же гроссмейстеры контракты и подписали. Итак, перед последним туром шансы на выход были только у Крамника и Карлсена. Владимир играл черными с Иванчуком, а Магнус — белыми со Свидлером. Шансов на то, что Петр Вениаминович обыграет непобедимого норвежца, равнялись по оценкам букмекеров 1 к 15, поэтому рассчитывать на подарок от соотечественника Крамник ну никак не мог. Он очень резко начал партию с Василием Михайловичем, разыграв рискованную защиту Пирца — Уфимцева.

Эх, если бы Владимир знал, что Свидлер победит, стал бы он так рисковать, стал был насиловать позицию? Магнус уступил, но в этот момент у Крамника было абсолютно безнадежное положение.

Хотелось закричать Иванчуку, мол, Вася, предложи ничью, дай свершиться подвигу. Но шахматы — жестокий вид спорта. Василий Михайлович соперника добил.

Когда Владимир Борисович остановил часы, признав поражение, Карлсен бросился из зала на черную лестницу, а потом весь мир обошла фотография, где он плакал от счастья, уронив голову на перила. Так на моих глазах закончилась эра одного великого чемпиона и началась эра другого — Магнуса Карлсена.

Что поразило — поведение Крамника на пресс-конференции. Если бы я был на его месте, то рвал бы и метал, обвиняя ФИДЕ и требуя дополнительного матча. Но нет, Владимир Борисович лишь грустно улыбался, посетовав на то, что он действительно не умеет заглядывать в будущее. Его риск, наверное, был более чем оправдан, а победа Петра, который в итоге взял бронзовую медаль, скорее стала следствием невероятного нервного напряжения Карлсена. В другой ситуации Магнус бы точно смог добыть ничью белыми фигурами.

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Лебединая песня

В апреле 2017 года состоялась пока моя последняя поездка в Цюрих. Мой товарищ Олег Скворцов, сильный шахматист, меценат и бизнесмен, подарил всем нам шесть лет шахматного праздника. Этот турнир в Швейцарии войдет в историю как одно из самых сильных соревнований. А лично для меня и моего друга Владимира Барского поездки в «страну сыра и шоколада» стали самыми запоминающимися в карьере. Так вот Крамник очень близок со Скворцовым. И на торжественном ужине в честь окончания турнира мы как раз сидели рядом с Володей, его супругой и детьми.

Мы уже давно перешли на «ты», и общение стало более теплым и доверительным.

— Знаешь, а я скоро закончу, — сказал Крамник с оттенком нотки, сотканной из грусти и тоски. — Чувствую, что в классику уже тяжело играть. Пора на пенсию.

— Ты что, посмотри, как долго сражался Корчной, к примеру, — ответил я. — Да что, мало ли долгожителей! Ты в хорошей форме?

— Да нет, вот опять курить начал, — улыбнулся Владимир Борисович.

Владимир Крамник. Фото Ефим Шаинский, архив «СЭ»
Владимир Крамник.
Ефим Шаинский, Фото архив «СЭ»

И все же Крамник попытался еще раз. На свой последний турнир претендентов-2018 в Берлине он был номинирован Федерацией шахмат России. Здесь постарался президент ФШР Андрей Филатов, который очень верил во Владимира Борисовича. И тот начал этот берлинский поход просто блестяще. В первых трех турах он одержал две победы и имел в четвертой партии абсолютно выигранную позицию с Фабиано Каруаной. И мне кажется, что именно в этот момент Крамник и почувствовал, что пора уступить дорогу молодым. Он не только упустил победу, но и не смог сделать даже ничью. Лебединая песня закончилась, едва начавшись...

Меньше чем через два года Крамник сообщил прессе о завершении профессиональной карьеры, заявив, что в классические шахматы он больше играть не будет.

Но класс не пропить, на чемпионат мира-2019 в Москве по быстрым шахматам Крамник прилетел. Поверьте, чтобы выиграть на таком турнире медаль, нужно быть шахматистом экстра-класса. Владимир Борисович увез в Швейцарию, где он теперь живет с семьей, бронзу.

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Турнир на 25

Крамник сыграл четыре матча на первенство мира, обыграв Каспарова, Петра Леко и Веселина Топалова. Он три раза выигрывал в составе сборной своей страны Олимпиаду, брал золото на командных первенствах мира и Европы, ему покорилось множество турниров. Но одну из самых главных побед он одержал пару лет назад, в борьбе с коронавирусом.

Мы неожиданно сблизились во время пандемии. Переписывались почти каждый день. Крамник свел меня с ума задачей — мат в два хода. Я ее решил только с помощью наводки 14-го чемпиона мира, хотя и уловил идею.

Владимир Крамник. Фото Юрий Васильев, архив «СЭ»
Владимир Крамник.
Юрий Васильев, Фото архив «СЭ»

— Люблю хитрые, небанальные штуки — у этой задачи ДВОЙНОЕ ДНО. Здесь нужно быть Шерлоком, чтобы справиться. Даже представляю, как знаменитый сыщик разгадывает эту головоломку.

Кстати, задачку я послал многим ведущим шахматистам мира, но никто не дал решения от и до с первого раза. Конечно, в итоге они справлялись, но только после ряда рассуждений.

— Вся эта болтовня — это хорошо, — сказал Владимир Борисович. — Думаю много над пандемией, переосмыслить в изоляции пришлось столько... Мне кажется, что выйду из нее другим человеком. Ну а пока мне хочется сделать что-то полезное. Например, собрать денег для врачей, помочь больницам...

Через несколько недель страна по федеральному каналу смотрела, как ведущие гроссмейстеры России сражались на интернет-турнире в режиме онлайн. Три дня телевидение освещало соревнование, которое собрало 25 миллионов рублей на благотворительность. Гроссмейстеры передали средства в больницы своих регионов. Так что с шахматами заканчивать рано, Владимир Борисович, вы нам еще очень нужны...

Анатолий Карпов
Андрей Филатов
Владимир Крамник
Гарри Каспаров
Магнус Карлсен
ФИДЕ
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