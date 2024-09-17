Вьетнам претендует на победу в шахматной Олимпиаде. Ле Куанг Льем проводит супертурнир

Звездная сборная США с Каруана и Ароняном пока буксует, Дин Лижэнь вылетел из топ-20.

На Всемирной шахматной олимпиаде наступил выходной день, после которого ожидается развязка турнира — заключительные пять туров. Пока в Будапеште хватает сенсаций. Только сборная Индии оправдывает статус фаворита, выиграв шесть матчей из шести. Без поражений пока также идут команды Вьетнама, Китая и Ирана (пять побед и одна ничья). Последних, кстати, тренирует российский гроссмейстер Александр Грищук, а капитаном действующих победителей Олимпиады из Узбекистана является еще один россиянин Владимир Крамник. А вот рейтинг-фаворит соревнований — США — идет только на 15-м месте.

Падение Дина

Американцы привезли в Венгрию всех своих звезд за исключением Хикару Накамуры. На первой доске играет Фабиано Каруана, на второй — Уэсли Со, на третьей — Левон Аронян и Леньер Домингес, чей рейтинг заметно превышает 2700. Однако этот суперсостав пока не впечатляет. В четвертом туре американцы сенсационно уступили сборной Украины. Каруана выиграл у Андрея Волокитина, но победы Василия Иванчука над Со и Антона Коробова над Роем Робсоном отбросили рейтинг-фаворитов за пределы топ-10. А после ничьей с румынами (все четыре партии закончились вничью) во главе с Богданом-Даньелом Дяком США опустились на 15-е место.

Эти потери могут дорого обойтись американцам. О борьбе за итоговую победу, пожалуй, уже стоит забыть. Индия (Прагнанандха, Эригайси и Гукеш) катком проходится по всем соперникам, уверенно обыграв уже три крепкие сборные. Чемпионов Европы из Сербии с двумя россиянами в составе (Алексей Сарана и Александр Предке), Венгрию с Рихардом Раппортом и Петером Леко, а также Азербайджан с Шахрияром Мамедьяровым. В следующем туре Индии играть с Китаем, за который выступает 17-й чемпион мира Дин Лижэнь (вероятно, мы увидим партию участников чемпионского матча-2024).

Дин Лижэнь. Фото Global Look Press

Правда, шахматный король пока не впечатляет, как, впрочем, в последние несколько лет. В его активе четыре ничьи (с Кристобалем Энрикесом из Чили, Владимиром Федосеевым, Айком Мартиросяном, Алексеем Шировым) и поражение от Ле Куанг Льема из Вьетнама. В Будапеште Дин потерял уже более девяти пунктов и в live-рейтинге опустился на 22-е место. А ведь впереди матчи исключительно с топовыми соперниками. Не исключено, что после Олимпиады Лижэнь будет стоять за пределами топ-25.

«Я вижу, что Гукеш, мой противник [по матчу за корону], очень хорошо играет на Олимпиаде (четыре победы и одна ничья с Раппоротом), — отметил журналистам Дин. — Именно он является фаворитом в матче на первенство мира в Сингапуре. У него более высокий рейтинг, чем у меня. Я сильно упал с прошлого года, но буду бороться изо всех сил и попытаюсь преодолеть разницу в рейтингах».

А вот Ле Куанг Льем, наоборот, поднялся на две позиции (+8,9) и максимально приблизился к топ-10. 33-летний уроженец Хошимина выиграл для своей сборной три партии из пяти, а также сыграл вничью с Яном-Кшиштофом Дудой (Вьетнам выиграл матч у Польши со счетом 2,5:1,5) и Нодирбеком Абдусатторовым (вьетнамцы сенсационно обыграли действующих олимпийских чемпионов со счетом 3:1).

Также стоит отметить ничью Вьетнама с Китаем (матч для Поднебесной спас Ван Юэ на четвертой доске). Дальше им играть с Ираном. У Пархама Магсудлу и компании пока были относительно легкие соперники, и если бы не ничья с Грузией (2:2), то они бы лидировали вместе с Индией. В пятом же туре иранцы обыграли Норвегию во главе с Магнусом Карлсеном. Это было первое поражение норвежцев при четырех победах и одной ничьей (с Канадой). Сейчас у команды Карлсена столько же очков, как и у США.

От Непала до Сенегала

В женском турнире в лидерах также Индия — шесть побед из шести. По пять побед в активе восьми сборных, включая Армению, Грузию и Монголию. А вот действующие олимпийские чемпионки из Украины идут только на 12-м месте. Команда под руководством Михаила Бродского оступилась в матчах с Турцией (2:2) и Азербайджаном (2:2). Отметим, что за Украину в Венгрии отказались играть игроки из топ-10 женского рейтинга Анна и Мария Музычук.

Еще один неприятный момент: из-за проблем в визами до Олимпиады не доехали сразу 12 сборных. Гроссмейстер из Казахстана Муртас Кажгалеев, который готовил сборную Непала к выступлению на Играх на посту капитана команды, прибыл в Будапешт, но так и не дождался своих подопечных. Оказалось, что за несколько дней до Олимпиады посольство Венгрии в Будапеште отказало непальцам в визах. Непальские шахматисты попробовали экстренно подать документы в Дели, но снова получили отказ.

Помимо Непала, в списках значится еще двенадцать коллективов, которые попали в стартовый список, но не принимают участие в соревнованиях. Среди них — сборная Сирии, которая входит в топ-100 команд по среднему рейтингу, Йемен, сборная беженцев, а также несколько африканских стран.