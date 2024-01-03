Поляки объясняются после скандала с гроссмейстером Дудой. Он отказался жать руку россиянину

Лучший польский шахматист практикует избирательный подход к соперникам в зависимости от их политических предпочтений.

Испанская газета El Pais раскрутила скандал, на который мало кто обратил внимание в конце прошлого года на чемпионате мира по рапиду и блицу в Узбекистане. Во время этого турнира украинская шахматистка Анна Музычук ожидаемо отказалась пожимать руку будущей чемпионке россиянке Валентине Гуниной. Но, оказывается, в мужских соревнованиях был аналогичный эпизод — отличился сильнейший польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда, не ответивший должным образом на приветствие своего старшего коллеги из России Дениса Хисматуллина. Теперь польские СМИ объясняют случившееся тем, что 39-летний представитель Башкирии вместе со своим другом Сергеем Карякиным является активным сторонником СВО.

Гражданская позиция?

Соперники встретились в первом же туре чемпионата мира по рапиду 26 декабря. Польский шахматист первым занял место за шахматной доской. Хисматуллин подошел к столу чуть позже и протянул руку, но Дуда жестом продемонстрировал свой отказ выполнять ритуал. По регламенту поляка могли дисквалифицировать за нарушение правил «честной игры». Весной прошлого года российский гроссмейстер Михаил Кобалия уже жаловался на украинца Кирилла Шевченко, который демонстративно отказался от рукопожатия на чемпионате Европы. В результате комиссия по этике официально предупредила Шевченко о недопустимости подобных действий.

Однако на сей раз Хисматуллин не стал подавать жалобу. Партия завершилась ничьей. В дальнейшем Дуда в том же турнире играл против еще двух соперников, выступавших под флагом ФИДЕ, — россиянина Игоря Лысого и белоруса Владислава Ковалева. Но в этих случаях никаких скандалов не зафиксировано. Больше того, следующим соперником Дениса стал Магнус Карлсен, которые также неоднократно выступал с неоднозначными заявлениями о России и Карякине. Однако звездный норвежец повел себя корректно и адекватно, что теперь заставляет польские СМИ объяснять «гражданскую позицию» Яна-Кшиштофа. Так, Rzeczpospolita утверждает, что «Хисматуллин неоднократно выезжал на передовую и позировал для фото с солдатами в компании Карякина».

Денис Хисматуллин. Фото Федерация шахмат России

«Надо быть как-то поосторожнее»

На самом деле главные волны гнева сторонников Украины, конечно, направлены в адрес Карякина. Денис является его давним тренером и секундантом. Во время истории с отстранением вице-чемпиона мира за политическую деятельность Хисматуллин публично поддерживал своего друга. Карякин недавно выступал на турнире «Шахматные звезды» в Москве (занял седьмое место из десяти в блице и пятое в рапиде), но в основном в последнее время занят общественной деятельностью. Объявлено, что Карякин вступил в «Команду Путина» в преддверии выборов президента Российской Федерации, запланированных на 2024 год.

Накануне Сергей рассказал РИА «Новости», что в ноябре едва не погиб в автомобильной аварии в зоне СВО. По словам шахматиста, он ехал за рулем в Херсонской области и пытался уйти от лобового столкновения с другой машиной. «Мы в ноябре везли гуманитарную помощь нашим бойцам и попали в очень серьезное ДТП, — отметил гроссмейстер. — Нужно было быстро принимать решение, и получилось, что мы улетели в кювет и перевернулись. У двоих ребят все обошлось совсем без царапин, а один повредил спину. Никого в этом не виню, ведь водитель всегда несет ответственность за тех, кто рядом. Значит, мне надо было быть как-то поосторожней».

Формально спортивная дисквалификация Карякина завершена, однако он отказывается выступать под флагом ФИДЕ. В том числе поэтому Сергей не участвовал в чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде. На них Дуда занял в рапиде 45-е место, а Хисматуллин — 174-е. El Pais также приводит высказывание директора по правовым вопросам ФИДЕ Александра Мартынова о том, что комиссия по этике готова рассмотреть инцидент на ЧМ, однако вероятность наказания участников скандала крайне низка.

Ян-Кшиштоф Дуда. Фото Global Look Press

Ничего экстраординарного

Накануне также большую дискуссию вызвала новость о том, что в минувшем году от российского спортивного гражданства отказались 104 шахматиста. Это действительно один из самых высоких показателей во всем нашем спорте, и он во многом связан с тем, что после перехода Российской шахматной федерации в Азиатский регион был объявлен так называемый Юрьев день. То есть все желающие игроки из России получили возможность перебраться под другой флаг без всяких финансовых компенсаций и карантинов.

Многие европейские сборные использовали редкую возможность для усиления своего состава за счет одной из сильнейших шахматных наций. Правда, большая часть «эмигрантов» совершенно неизвестны широкой публике. Из спортсменов топ-уровня Россию покинули Санан Сюгиров, Алексей Сарана, Владимир Федосеев, Никита Витюгов, Александр Предке, Кирилл Алексеенко, Максим Чигаев, Александр Мотылев, Антон Демченко, Павел Трегубов, Никита Петров, Евгений Алексеев и Александра Костенюк. При этом пять шахматистов, наоборот, стали россиянами. Это бывшие украинцы Юрий Айрапетян и Виктор Филонов, австралиец Давид Буката, азербайджанец Канан Гейдарли и Надежда Искичекова из Казахстана.

«Этот процесс идет каждый год. Шахматисты как уходят, так и приходят к нам, — заявил matchtv.ru исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. — У ФШР нет задачи удерживать всеми силами шахматистов. Из тех, кто сменил гражданство, от силы три-пять являлись топовыми. Александра Костенюк, Алексей Сарана, Никита Витюгов — это те гроссмейстеры, которые в том числе входили в сборную. Ничего экстраординарного в данной ситуации нет».