Дин скорее жив, чем мертв. Мнение Карякина

Расклад в матче за мировую шахматную корону перед десятой партией, в которой у китайца будут белые фигуры.

Специально для «СЭ» вице-чемпион мира Сергей Карякин комментирует матч за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайским гроссмейстером Дингом Лижэнем. Сегодня Сергей разбирает девятый поединок.

— Партия является маленьким положительным звоночком для поклонников Дина, — говорит Карякин. — Хотя лично мне показалось, что после дебюта он получил тяжелейшую позицию. Это произошло, потому что в сложном положении, когда нужно было принять четкое решение, он промедлил. Ян же, наоборот, действовал четко и захватил инициативу.

Лично я думал, что Дин сейчас посыплется, потому что два последних поединка стали для него настоящими ударами. И тут еще такое давление со стороны Непомнящего. Казалось, еще чуть-чуть, и все у него рухнет. Если бы Лижэнь проиграл, то матч можно было считать законченным. Но нет! Дин показал, что он боец, он отчаянно и очень достойно защищался. Опять были неточности с обеих сторон, и Ян явно упустил несколько хороших возможностей. Но Дин, повторюсь, изыскивал отличные варианты для обороны и показал, что, чтобы его обыграть, нужно приложить очень серьезные усилия.

Дин Лижэнь. FIDE

Это спасение из худшей позиции способно реанимировать Дина. Я по-прежнему считаю Яна явным фаворитом и, конечно, это спорт, и все может поменяться в любую секунду. Для китайца очень вовремя подошел выходной день, и в десятой партии у него будут белые фигуры, и это один из его последних шансов сравнять счет. Уверен, что завтра нас ждет яркая и насыщенная борьба. Дин в этом матче очень хорошо использует преимущество выступки. Сейчас самое время его секундантам приготовить какой-то сюрприз.

Что касается Яна, то для него сейчас очень комфортная ситуация. Он ведет в счете, его в принципе устроит и ничья. И я по-прежнему считаю, что в быстрых шахматах и блице у него достаточно серьезное преимущество. Конечно, он попытается закончить все в основное время, но тут нужно справиться с нервами. А мы видим, что в Астане нервная система и психология выходит на первый план.

Ян Непомнящий — Дин Лижэнь — 5-4



Расписание матча:

23 апреля — 10-я партия

24 апреля — 11-я партия

25 апреля — выходной

26 апреля — 12-я партия

27 апреля — 13-я партия

28 апреля — выходной

29 апреля — 14-я партия

30 апреля — тай-брейк, или церемония закрытия

Время начала партий — 12.00 по московскому времени (15.00 по Астане).

Регламент матча

В матче запланировано 14 партий, если ни один из участников не выиграет досрочно (надо набрать 7,5 очка). За победу дают очко, за ничью — пол-очка. Контроль времени: 100 минут на первые 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. Игроки не могут согласиться на ничью до тридцатого хода черных.



Если после 14 партий счет остается равным, в последний игровой день (30 апреля) будет проведен тай-брейк. Четыре партии в быстрые шахматы (25 минут + 10 секунд добавления на каждый ход). Если после четырех партий в быстрые шахматы победитель не определяется, соперники играют блиц.



До пяти серий из двух партий в блиц (5 минут + 3 секунды добавления на каждый ход) белыми и черными. Победителем объявляется тот игрок, который первым выиграл серию из двух партий. Если все пять серий заканчиваются вничью, соперники играют армагеддон.



Одна «партия смерти». Белые получают пять минут, а черные — четыре, начиная с 61-го хода каждому из соперников добавляется по три секунды на каждый ход. Игрок, выигравший по жребию, может выбрать цвет фигур. Белым, имеющим лишнюю минуту, нужна только победа, в случае ничейного результата побеждают черные.