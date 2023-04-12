Лижэнь впервые сыграл на уровне чемпионского матча. Третья партия стала испытанием для Непомнящего

Похоже, китайский гроссмейстер приходит в себя.

Третья партия чемпионского матча показала, что Дин Лижэнь, похоже, пришел в себя. Китайский гроссмейстер больше не чувствовал себя растерянным, показав солидную игру черными фигурами. Впервые в этом матче оппонент россиянина Яна Непомнящего не только играл в соответствии со своим статусом, но и получил шанс на успех, пусть и минимальный. Российский претендент на шахматную корону тоже не сплоховал, действуя после 22-го хода с компьютерной точностью. У любителей шахмат появилась надежда увидеть конкурентный поединок, а не «игру в одни ворота», как предполагали многие эксперты после странного начала от Дина.

Быстро и точно

Всегда интересно, как поведет себя претендент после того, как ему удалось захватить лидерство в матче. Можно спокойно отсиживаться в обороне, удерживая минимальный перевес, а можно постараться развить успех, особенно когда противник настолько «разобран». В первых двух партиях Лижэнь не был похож на игрока, который может всерьез рассчитывать на корону. А про его лучшую форму, когда он с августа 2017-го по ноябрь 2018-го не проигрывал 100 партий подряд, уже давно не вспоминают.

«Я должен постараться вновь стать тем, кем я был в период с 2017-го по 2019-й (имел свой пиковый рейтинг — 2816, Непомнящий пока не преодолевал отметку 2800), — сказал Дин в интервью El Pais. — Сначала меня выбила из колеи пандемия, в то же время у нас с моей бывшей девушкой произошел кризис в отношениях, который привел к расставанию. Шахматы в данный момент заполняют мою жизнь, но помимо этого у меня появился близкий человек. Она и моя команда секундантов очень помогают мне сейчас, вытаскивают меня из эмоциональной ямы».

Дин Лижэнь. FIDE

И Дин смог показать, что его рано списывать со счетов. Первым делом китаец проверил, готов ли его соперник допустить защиту Нимцовича, а получив утвердительный ответ, свернул на рельсы ферзевого гамбита. Непомнящий избрал солидный Карлсбадский вариант и вывел королевского коня на е2 — эта расстановка считается самой неприятной для черных. Впрочем, от наиболее принципиального (но и обоюдоострого) плана с длинной рокировкой белые отказались. Российский гроссмейстер все же решил избежать риска.

Первые 16 ходов соперники повторяли партию Аниш Гири — Лижэнь, сыгранную в 2022 году в одном из онлайн-турниров. Правда, в какой-то момент Дин задумался более чем на 40 минут. Показалось, что китаец опять может попасть в цейтнот, но затем Дин заиграл быстро. А главное, что очень точно.

Непомнящий же поддался преимуществу в полчаса, импульсивно пробил на d7 и явно не ожидал ответного взятия конем. Вскоре, согласно компьютерным выкладкам, черные получили минимальный перевес во всех линиях. Дин попытался развить преимущество, но после этого Непомнящий заиграл идеально. Россиянин сделал восемь идеальных ходов подряд, компенсировав все свои слабости. Вскоре соперники начали повторять ходы, и на 30-м последовало соглашение на ничью.

«В какой-то момент я пытался играть на победу, но не смог найти способ прорваться через защиту Яна, — отметил на пресс-конференции Дин Лижэнь. — Впервые в этом матче, но сильно рисковать тоже не было смысла. Особенно учитывая, как я начал этот матч. Думаю, что в итоге ничья устроила нас обоих. Я неплохо чувствовал себя в «карлсбаде», и это хороший знак».

«Ферзевый гамбит — очень солидный дебют, в котором многого не добьешься, — парировал Ян Непомнящий. — Чаще всего оба соперника играют очень аккуратно и взвешенно. Трудно в такой позиции выйти за рамки равенства. Я хорошо помнил ту партию [Дина с Гири] и сегодня проверил, насколько он по-прежнему силен именно в «карлсбаде». В целом у меня возникло ощущение, что он хорошо готов. Первые две партии не были показательными».

Ян Непомнящий. FIDE

Сохранить спокойствие

Радует, что Ян не испытывает шапкозакидательство в отношении оппонента, — до необходимых 7,5 очка Непомнящему еще очень далеко. Первый уверенный шаг он уже сделал, теперь надо быть максимально сконцентрированным.

Схожее мнение высказывает и чемпион мира по рапиду и блицу, участник матча за корону в Нью-Йорке-2016 Сергей Карякин. «После двух партий казалось, что это полнейшая катастрофа для Дина, — подчеркнул «СЭ» гроссмейстер. — В первой еле-еле сделал ничью, во второй играл из рук вон плохо. В третьей партии китаец наконец-то показал, что является сильным гроссмейстером. Черными с позиции силы он сделал ничью, имея даже символическое преимущество. Впереди нас ждет очень напряженная борьба. Понятно, что Ян фаворит, но легко не будет. Тем интереснее для болельщиков. Еще ничего не решено. Преимущество в одну партию — комфортное, но его можно потерять из-за одного ошибочного хода».

«Матч длинный, — отметил «СЭ» тренер Непомнящего Сергей Кишнев. — Важную роль может сыграть любая мелочь, любая случайность. Это как в футболе. Команда ведет 2:0, и кажется, что сейчас спокойно доведет дело до победы, но потом пропускает, и начинают сдавать нервы. Главное, чтобы у Яна все было плавно, спокойно, размеренно. Наша задача до самого конца матча сохранить его в таком состоянии. Тогда будем надеяться, что все будет хорошо».

В четвертой партии, которая состоится в четверг, 13 апреля, можно ожидать, что Лижэнь попытается создать первые по-настоящему серьезные проблемы Непомнящему. Наверняка он не будет делать такие рискованные ходы, как во второй проигранной партии, но и консервативные дебюты в исполнении Лижэня всегда были очень опасны.