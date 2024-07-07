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Шахматы

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«Умер через три часа после начала партии». Трагическая гибель шахматиста за игровым столом

Шахматист Зиаур Рахман умер во время матча чемпионата Бангладеш
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Зиаур Рахман.
Фото FIDE
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15-кратный чемпион Бангладеш скончался от кардиологических проблем во время чемпионата страны на глазах у жены и сына.

Шахматный мир потрясен внезапной смертью известного гроссмейстера из Бангладеш Зиаура Рахмана, которая произошла в минувшую пятницу прямо во время партии на чемпионате страны в Дакке. 50-летнему спортсмену стало плохо в результате сердечного приступа после трех часов игры. Свидетелями трагических событий стали сын Зиаура (тоже известный шахматист) и его жена, находившиеся в игровом зале. Потерявшего сознание Рахмана доставили в больницу всего за десять минут, но спасти его не удалось. В субботу 15-кратный чемпион Бангладеш по шахматам был похоронен с соблюдением всех мусульманских обрядов.

Лучший шахматист страны

Рахман являлся самым титулованным шахматистом своей страны и 17 раз выступал за сборную Бангладеш на шахматных олимпиадах, в том числе и на территории России. В 2022 году в индийском Ченнаи он защищал честь национального флага вместе со своим сыном Тахсином Таджваром. Зиаур стал международным мастером в 1993 году, а звание гроссмейстера получил в 2002-м (вторым в своей стране после Нияза Моршеда). В 2005-м он достиг рейтинга 2570, который до сих пор является самым высоким среди всех бангладешских шахматистов в истории. На протяжении трех десятков лет Зиаур был заметной фигурой в азиатских шахматах.

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Злополучный матч 12-го тура национального чемпионата, в котором Рахман играл против другого гроссмейстера Энамула Хоссейна Раджиба, начался в пятницу в 15:00 и длился почти три часа, пока в 17:52 Зиаур не потерял сознание и не упал на пол. «Был мой ход. Я подумал, что Зиаур наклонился под стол, чтобы поднять бутылку с водой. Но он рухнул без сознания», — рассказал Энамул. Судьи и соперник бросились Зиауру на помощь, вызвали скорую, но попытки спасти шахматиста успехом не увенчались. Врачи констатировали у знаменитого гроссмейстера обширный инсульт.

Международная шахматная федерация, многие известные игроки, а также национальные федерации Бангладеш по крикету, футболу и другим видам спорта выразили соболезнования в связи с ужасной потерей и трагической гибелью уважаемого спортсмена. К соболезнованиям также присоединился президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин. Первый намаз по умершему прошел в помещении национальной шахматной федерации в субботу, после чего тело Рахмана было доставлено в его родной город Мохаммадпур. После молитвы в местной мечети Зиаур был похоронен рядом с могилой своего отца.

Трагедии во время соревнований

Шахматные соревнования, к сожалению, время от времени оборачиваются трагическими инцидентами. Мнение о том, что отсутствие больших физических нагрузок в этом виде спорта гарантирует спортсменам безопасность, глубоко ошибочно. Так, в 2014 году во время шахматной олимпиады в норвежском Тромсе за игровым столом умер от сердечного приступа 67-летний кандидат в мастера ФИДЕ Курт Майер, выступавший за Сейшельские острова. Оппонент погибшего Алайн Нийбизи из Руанды в знак уважения к памяти соперника символически признал свое поражение.

В 2011-м во время соревнований в Краснодаре потерял сознание и умер по дороге в больницу двукратный чемпион СССР по шахматам Виталий Цешковский. Через 20 минут после начала турнира по быстрым шахматам 67-летнему гроссмейстеру стало плохо, он схватился за сердце и повалился на пол. Врачи диагностировали острый сердечный приступ — Цешковский скончался в реанимобиле. Проблемы с сердцем у чемпиона СССР 1978 и 1986 годов проявлялись ранее на турнире в Польше. Там медикам удалось спасти гроссмейстера, он перенес операцию, но она не решила всех кардиологических проблем.

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В 2000 году во время турнира в финском городе Ювяскюля умер гроссмейстер, тренер и теоретик шахмат Владимир Багиров. Во время партии он потерял сознание в результате обширного инфаркта. Попытки врачей спасти жизнь шахматиста оказались тщетными — на следующий день 63-летний шахматист скончался. Незадолго до этого трагического события шахматный мир пережил еще одну трагедию — во время турнира в Берлине перенес два инфаркта латвийский гроссмейстер Айварс Гипслис, бывший тренер женской сборной СССР. 63-летний шахматист две месяца провел в коме и умер, не приходя в сознание. Увы, любой спорт — это высокие психологические нагрузки. И чтобы их выдерживать, нужно очень хорошее здоровье.

Шахматы
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