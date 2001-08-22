Открытое письмо корреспондента "СЭ" Никиты КИМА к читателям

Это мелочь, но на ней все равно стоит остановиться. Пять лет назад, когда я пришел работать в "СПОРТ-ЭКСПРЕСС", установил себе за правило стараться не отдавать предпочтения ни одному клубу. И, конечно, в мои намерения не входило и не входит "следовать за ЦСКА буквально повсюду", - в конце концов, армейский клуб не замужняя Татьяна, а я - не Онегин. По заданию редакции "СЭ" трижды за этот чемпионат освещал игры этой команды. Перечитал недавно отчеты и признался себе, что иногда излишне симпатизировал ЦСКА. Но тут есть другая сторона. Всегда переживаю не столько за ту или иную команду, сколько за личности - друзей, которые выходят на поле, или тех, кто мне просто симпатичен по человеческим качествам. В ЦСКА к таковым отнесу, например, Сергея Семака, Спартака Гогниева, Вениамина Мандрыкина, Игоря Яновского - глубоко порядочных, на мой взгляд, людей. И, конечно, Сергея Перхуна, с которым, увы, знаком не так близко, как с вышеупомянутыми футболистами. Отношусь с уважением и к президенту клуба Евгению Гинеру. Говорю так, потому что знаю о нескольких ситуациях, неизвестных почти никому, когда он вел себя как настоящий мужик. К сожалению, должен сейчас заморозить свое теплое отношение к Гинеру до тех пор, пока не получу от ПФК ЦСКА официальное извинение. Чего ради я должен терпеть, что кто-то пытается дискредитировать меня как профессионала и человека?