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Сегодня, 11:23

Чемпионы мира по керлингу Крушельницкий и Брызгалова сыграли впервые после Олимпиады-2018

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратные чемпионы мира по керлингу Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий сыграли первый после Олимпийских игр 2018 года официальный матч, сообщает ТАСС.

В воскресенье спортсмены начали выступление на международном турнире Nornickel Curling Cup, который проходит в Дудинке (Красноярский край). Турнир проходит в формате дабл-микст и завершится 26 апреля. В первой игре Брызгалова и Крушельницкий победили представителей Казахстана со счетом 9:1.

В этой же дисциплине пара завоевала бронзу на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, однако была лишена награды из-за положительной допинг-пробы у Крушельницкого — в ней был обнаружен мельдоний.

Крушельницкий в прошлом году возобновил карьеру после четырехлетней дисквалификации, в то время как Брызгалова в 2020 году завершила спортивную карьеру в связи с беременностью и перешла на тренерскую работу. Пара решила возобновить совместные выступления ради участия в Nornickel Curling Cup.

Источник: https://tass.ru/sport/17587113
Александр Крушельницкий
Анастасия Брызгалова
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