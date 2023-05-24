Керлингистка Сидорова рассказала об «огромнейших» зарплатах в сборной России

Российская керлингистка, двукратная чемпионка Европы Анна Сидорова в интервью «СЭ» рассказала о финансовом положении спортсменов в своем виде.

— С учетом всех обстоятельств вокруг у меня нет мотивации, так что не вижу смысла оставаться в сборной, получать «огромнейшую» зарплату.

— Это сколько?

— 35 тысяч — минималка при попадании в сборную, 45 будет с учетом золота чемпионата России, но без международных стартов она больше не станет, повышающие коэффициенты рассчитаны только на Европу, мир, Олимпиаду.

— Мощно. И даже соцпакета условного нет?

— Соцпакет заключается в том, что ты ешь и живешь на сборах. В керлинге нет таких спонсоров, как в других видах спорта.

— Так, а как вы тогда выиграли чемпионат России, если активно не играете?

— Несколько дней сборов накануне — и выиграли чемпионат России. Можно сказать, что сама почти год не тренировалась. Можно не быть в сборной, но выступать на региональных соревнованиях. Ну и плюс мне платят зарплату, за что спасибо Краснодарскому краю, это тоже аргумент.

Мы трижды обыграли команду Ковалевой, которая считается номером один. Думаю, отчасти потому, что сейчас я стала спокойна как никогда, это отметили все. Нет давления, играю на расслабоне. Не то чтобы зажралась и шампанское пью на Лазурном Берегу, нет — просто исчезла рутина. А у Алины, наоборот, ответственность — нельзя проиграть этой Сидоровой, которая еще и год не тренировалась. Прекрасно понимаю, что они чувствуют.

— Это вообще вопрос про подготовку — нужно ли сидеть неделями на сборах, если можно подойти к турниру с меньшим апломбом и выиграть?

— Нужно же отчитываться перед Минспортом. Сборы — это работа спортсмена. Мы не можем взять и поехать не в Кисловодск, а в Сочи, нужно быть на специализированной базе. Хотя ничего хорошего из такого жесткого графика не получается. И на Западе многие так и делают, особенно в Канаде. У каждого там своя жизнь, другая работа. В перерыве по вечерам и в выходные они ездят играть. Не как у нас, где не вылезают со льда. А с тем, что нет международных стартов, остается сидеть на сборах, а сборы — это одна и та же база в Кисловодске, — сказала Сидорова.

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