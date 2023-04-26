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Сегодня, 12:15

Алексей Тимофеев: «Против Крушельницкого и Брызгаловой сыграли в первый раз за карьеру»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Алексей Тимофеев, вместе с Алиной Ковалевой ставший победителем турнира Nornickel Curling Cup в Дудинке, отметил, что его не удивила сильная игра соперников по финалу Елизаветы Трухиной и Николая Лысакова и рассказал, что было самым сложным на соревнованиях.

— Ребята тренируются не меньше нас, к тому же еще и моложе, — отметил Тимофеев. — Мы ожидали, что они будут хорошо выглядеть в финале, но вышли спокойно и играли в свой керлинг. Мы не первый раз встречаемся с ними, хорошо знаем их, понимали, что придется нелегко. В седьмом энде мы знали, что можем отдать два-три камня, а потом взять пауэр-плей, где игра будет более-менее чистая, и нужно иметь зону, чтобы Алина привезла последний камень. Так все и вышло. Все было без нервов, достаточно было исполнить свои броски.

— Что было самым сложным на турнире?

— Нужно прочувствовать лед, потому что он везде разный. Привыкнуть к этим условиям. Ну и разница в четыре часа с московским временем немного дает о себе знать.

— Опасались полуфинала против Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого?

— Нет, мы ожидали, что они сыграют хорошо. Мы, кстати, в первый раз за карьеру с ними встретились. И игра вышла классная.

Ранее Тимофеев и Крушельницкий в одной команде стали чемпионами России по керлингу среди мужчин.

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