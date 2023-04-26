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Сегодня, 12:00

Алина Ковалева: «Самым сложным матчем в Дудинке был полуфинал»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Алина Ковалева, в паре с Алексеем Тимофеевым выигравшая турнир Nornickel Curling Cup в Дудинке, поделилась впечатлениями от решающих матчей и турнира в целом, отметив победу над Анастасией Брызгаловой с Александром Крушельницким.

— Самым сложным матчем был полуфинал, очень интересная игра получилась против Саши с Настей, — сказала Ковалева. — Ребята — наши друзья, и, выйди они в финал на первом же турнире после возвращения, мы бы за них только порадовались. Хотя и самим, конечно, хотелось выиграть. А в решающем матче мы имели преимущество, и нужно было просто закончить дело в свою пользу. Третий энд, когда нам удалось взять сразу три камня и вырваться вперед, был ключевым. И четвертый очень хорошо сложился, мы «украли» еще два камня и заставили соперника нервничать.

— Какие впечатления остались от турнира в целом?

— Мне кажется, в Дудинке от года к году становится все лучше и лучше. Открытие было просто фантастическое. Едешь сюда и думаешь: что еще можно придумать? Но нет, становится только масштабнее. Атмосфера прекрасная, нам нравится сюда приезжать.

Турнир в Дудинке — самый северный в мире, он проводится с 2016 года. В нынешнем году в нем в третий раз соревновались смешанные пары.

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