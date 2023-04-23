Брызгалова и Крушельницкий: «Многие ждали нашего возвращения, и вот оно состоялось в Дудинке»

Двукратные чемпионы мира Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий впервые после Олимпийских игр в Пхенчхане сыграли вместе в дисциплине «дабл-микст», в матче открытия турнира Nornickel Curling Cup 2023 обыграв со счетом 9:1 соперников из Казахстана Мерей Тастемир и Ибрагима Тастемир.

— Ощущения прекрасные, — сказала Брызгалова «СЭ». — Я вообще очень люблю Дудинку, здесь всегда все очень хорошо организовано. И открытие, и закрытие, и соревнования на высоком уровне — таких стартов реально очень мало. Очень приятно находиться здесь и выступать.

— Я здесь во второй раз, — отметил Крушельницкий. — В прошлом году выступал на мужском турнире — мы были в команде с Алексеем Тимофеевым, и к нам в команду добавили двух итальянцев. Тогда нам не удалось показать весь свой потенциал, и попробовать залезть на пьедестал.

— Есть ли такая цель сейчас?

А.К: Я-то всегда надеюсь, еду только побеждать.

А.Б: У нас всегда так: Саша говорит, что мы всех обыграем, а я скептик. Так и шесть лет назад было на чемпионате мира, и сейчас.

- Как относитесь к тому, что вас, по сути, выбрали хедлайнерами нынешнего турнира, и к повышенному вниманию болельщиков и прессы?

А.Б: Конечно, это приятно, что тут скрывать.

А.К: Кому как. Ты забыла, что я интроверт?

А.Б: Хорошо, мне приятно (смеется). Мы понимали, почему нас пригласили здесь сыграть, что это важное событие для российского керлинга. Мы так резко завершили карьеру по определенным обстоятельствам, что многие ждали нашего возвращения. И вот оно состоялось в Дудинке.

— После такого долгого перерыва сыгран официальный матч. Флешбэков на льду не испытали?

А.К.: Да особо нет.

А.Б: Хотелось сконцентрироваться на том, чтобы вспомнить ощущения от игры, привыкнуть ко льду. Потому что все это очень быстро забывается, а возвращаться сложно.

Напомним, что турнир в Дудинке является самым северным в мире и проводится с 2016 года. В нынешнем розыгрыше принимают участие 10 смешанных пар из России, Белоруссии, Казахстана и Сербии.