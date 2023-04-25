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Кира Езех: «В мае поедем на турнир в Белграде»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Действующая чемпионка России в дабл-миксте Кира Езех, вместе с Олегом Красиковым не сумевшая попасть в полуфинал Nornickel Curling Cup несмотря на победу в последнем матче над Анастасией Брызгаловой и Александром Крушельницким, подвела итоги соревнований для своего дуэта и отметила иностранных участников турнира.

— Конечно, обидно не попасть в полуфинал только по дополнительным показателям, — отметила Езех. — Но мы все равно закончили турнир на хорошей ноте. Как говорил один мой тренер, хорошая команда завершает турнир победой. Так мы и сделали, поэтому собой довольны. Да, в начале у нас не получилась первая игра, но потом все складывалось хорошо. Мы с Олегом видим перспективу, нам нравится играть вместе.

— Кого теперь считаете фаворитом турнира?

— Все четыре пары сильные, сложно сказать. Лед тяжелый, все пытаются бороться, как-то справляться. У многих есть ошибки. В дабл-миксте может в любом матче быть любой счет — вести с запасом, а потом проиграть. А персонально поболею за Александра Еремина и Галину Арсенькину.

— Какое впечатление оставили иностранные участники?

— Ребята из Казахстана — такие милые, еще детишки. Очень приятно смотреть, как они стараются, развиваются, пускай им еще не хватает опыта. Здорово, что в Казахстане керлинг развивается. А представители Сербии пригласили в мае на турнир в Белград, мы обязательно поедем.

В полуфиналах в Дудинке сыграют Анастасия Брызгалова/Александр Крушельницкий с Алиной Ковалевой/Алексеем Тимофеевым и Галина Арсенькина/Александр Еремин с Елизаветой Трухиной/Николаем Лысаковым.

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