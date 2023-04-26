Ковалева и Тимофеев выиграли в Дудинке, Брызгалова и Крушельницкий — с бронзой

Алина Ковалева и Алексей Тимофеев стали победителями традиционного турнира Nornickel Curling Cup, розыгрыш которого завершился в Дудинке в среду.

В полуфинале Ковалева и Тимофеев сошлись с победителями группы А Анастасией Брызгаловой и Александром Крушельницким. Соперники отлично знают друг друга — Анастасия и Алина играли вместе, а Александр и Алексей совсем недавно в одной команде стали чемпионами России среди мужчин, но в дабл-миксте встретились впервые.

Эта игра, пожалуй, стала лучшей на турнире и одной из самых напряженных. Победителями в ней вышли Ковалева и Тимофеев — 7:5. В другом матче этой стадии Елизавета Трухина и Николай Лысаков сумели обыграть более опытных Галину Арсенькину и Александра Еремина — 6:4.

В начале финального матча оппоненты обменялись эндами в два камня. Но затем Ковалева и Тимофеев захватили инициативу. Они повели 5:2, а в четвертом энде «украли» у соперников хаммер, доведя преимущество до «+5». К чести молодых оппонентов, они не дрогнули, смогли сократить отставание до минимума и бились до конца. Но догнать Алину и Алексея не смогли — 7:9.

— Самым сложным матчем был полуфинал, очень интересная игра получилась против Саши с Настей, — сказала Ковалева. — Ребята наши друзья, и выйди они в финал на первом же турнире после возвращения, мы бы за них только порадовались. хотя и самим, конечно, хотелось выиграть. А в решающем матче мы имели преимущество, и нужно было просто закончить дело в свою пользу.

Что касается Брызгаловой и Крушельницкого, то им удалось в матче за третье место взять верх над Арсенькиной и Ереминым. Таким образом, первый турнир за пять лет чемпионы мира-2016 завершили на пьедестале.