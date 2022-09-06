Прививкова: «Андрианова сделала большой вклад в популяризацию керлинга»

Российская керлингистка Людмила Прививкова оценила вклад бывшего главного тренера сборной России Ольги Андриановой в популяризацию вида спорта в стране.

Сегодня, 6 сентября стало известно, что Андрианова скончалась в возрасте 70 лет.

«В целом Ольга Александровна сделала большой вклад в популяризацию керлинга, потому что его очень долго не хотели считать видом спорта, хотя он уже входил в олимпийскую программу. Никто не стремился развивать керлинг, поскольку многие его не понимали. Говорили, он незрелищный и неинтересный.

А сейчас столько преданных болельщиков и спортсменов, кто играет и занимается. Причем не только профессионально, но и на любительском уровне. Керлинг очень сильно к себе привязывает. Он командный, сплачивает людей, они заводят новых друзей. И большая заслуга Андрияновой, что его признали в России и начали финансировать. Кроме того, она сумела доказать, что наши спортсмены могут занимать лидирующие позиции на международном уровне. Именно благодаря этому и произошло развитие керлинга в стране», — приводит RT слова Прививковой.

Андрианова возглавляла сборную России по керлингу с 1998 по 2012 год. Также с 2006 по 2010 год она была главой Федерации керлинга России.