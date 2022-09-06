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6 сентября, 12:35

Свищев выразил соболезнования в связи со смертью экс главного тренера сборной России Андриановой

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Президент Федерация керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев принес свои соболезнования в связи со смертью экс-главного тренера сборной России и бывшей главы Федерации Ольги Андриановой.

«Это великий человек. Она практически с нуля создала Федерацию в России. Она привела этот вид спорта в Российскую Федерацию. Ольга Александровна создала школу, создала свою методику воспитания, воспитала наших самых титулованных спортсменов. До последнего дня она была на работе, притом что она долго боролась с болезнью. Ольга Александровна лично меня привела в керлинг, рекомендовала меня на пост президента Федерации. Я всегда ее будут помнить. Приношу соболезнования всей ее семье, всем родственникам, друзьям и спортсменам, которые имеют отношение к школе Андриановой», — сказал Свищев «СЭ».

Свищев также объявил об учреждении Кубка имени Ольги Андриановой.

«Мы учредим ежегодный Кубок памяти Ольги Андриановой. Думаю, ее славное имя должно остаться с нами навсегда. В этом году и проведем его», — добавил Свищев.

Андрианова возглавляла ФКР с 2006 по 2010 год. Также она занимала пост главного тренера сборных команд России по керлингу с 1998-го по 2012-й.

Дмитрий Свищев
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