В Федерации керлинга России отреагировали на продление отстранения российских спортсменов до конца сезона

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что Всемирная федерация керлинга (WCF) продлила запрет на участие в турнирах российским и белорусским спортсменам до конца сезона-2022/23.

«К сожалению, мы получили письмо, в котором международная федерация керлинга, как они пишут, с сожалением сообщает нам, что отстранение спортсменов продлевается до мая 2023 года. Мы не сможем принять участие в соревнованиях. Европу в этом году мы уже пропустили, а чемпионат мира будет в мае следующего года. Это очень плохо, потому что это основные мероприятия, которые ждут и к которым готовятся наши спортсмены. Формулировка их решения простая — не позволяет международная обстановка. Но надо отметить, что мы как федерация керлина России принимаем участие в выборах, участвуем в жизни международной федерации, оставили нам право голоса. Мы находимся в постоянном диалоге. Также мы думаем, что сделать, чтобы наши спортсмены минимально почувствовали отсутсвие соревновательной практики. Разрабатываем сейчас систему участия наших спортсменов в международных турнирах, которые находят не под эгидой WCF», — сказал Свищев «СЭ».

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отказать спортсменам из России и Белоруссии в допуске к участию в международных соревнованиях.

23 сентября WCF продлила отстранение российских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации до 31 декабря 2022 года. Также отстранение касается спортсменов из Белоруссии.