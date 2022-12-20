В Федерации керлинга России подвели итоги 2022 года

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» подвел итоги 2022 года.

«Мы не теряем время зря. Сейчас активно развиваем наши региональные подразделения, открываем новые арены, школы и звезд. У нас появились команды, о которых раньше в керлинге никто не мог думать и мечтать. Сейчас география керлинга в России расширяется. Воспользовавшись международной паузой, мы бросили все силы на развитие российского керлинга. Ситуация закончится, нас начнут допускать, а география керлинга у нас расширилась. Это наше главное достижение в этом году. Единственная сложность — не хватает тренеров, потому что открылось очень много школ. Сейчас занимаемся этим вопросом», — сказал Свищев «СЭ».

Сегодня, 20 декабря, Всемирная федерация керлинга продлила отстранение российских спортсменов.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отказать спортсменам из России и Белоруссии в допуске к участию в международных соревнованиях.

23 сентября WCF продлила отстранение российских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации до 31 декабря 2022 года. Также отстранение касается спортсменов из Белоруссии.