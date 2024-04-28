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Сегодня, 20:33

Гудин: «Камни для керлинга сложно заменить импортозамещением»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по керлингу Василий Гудин заявил, что камни для керлинга сложно заменить импортозамещением.

«Сложность [с инвентарем] будет накапливаться. Пока есть необходимый инвентарь. Основной — камни, которые производятся только в двух местах. Щетки, весь инвентарь, который ломается и выходит из строя, — сейчас уже начинается большая работа по импортозамещению, федерация в ней участвует. Камни заменить сложно, но даже в этом направлении ведется работа. А обувь, одежда, щетки — все прорабатывается. Уже есть опытные образцы, все тестируется. В этом плане все нормально. С камнями — отложенная проблема. Если отстранение будет продолжаться долго, то возникнут сложности, но пока все есть», — приводит слова Гудина ТАСС.

10 января Всемирная федерация керлинга по итогам заседания правления продлила отстранение российских и белорусских сборных от международных соревнований.

Источник: ТАСС
Сборная России по керлингу
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