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Сегодня, 12:45

Сергей Веневцев: «Скоро в Заполярье появятся звезды керлинга»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Вице-президент Федерации керлинга России Сергей Веневцев рассказал о значении традиционного турнира Nornickel Curling Cup, стартовавшего в воскресенье в Дудинке.

«Мы на привычном высоком уровне открыли традиционный, уже седьмой турнир в Заполярье. Он примечателен еще и тем, что буквально накануне мы дали старт развитию керлинга и в соседнем Норильске, провели детские и взрослые соревнования. Думаю, два города будут конкурировать, развивать наш вид спорта и в скором времени здесь появятся звезды керлинга. Каждые такие соревнования дают всплеск интереса — в нашем Красноярском крае уже более четырех тысяч занимающихся, и их будет еще больше. Люди посмотрят соревнования и будут звонить нам с просьбой записать детей в секции. Мы только рады. И у спортсменов большой интерес к турниру в Дудинке — мы проводим серьезный отбор в регионе. Все знают, что нужно к концу сезона так выступить, чтобы получить возможность проявить себя на международном уровне», — заявил Веневцев.

Он также рассказал, что они принимали спортсменов из Канады, Швейцарии, Италии и Швеции.

«К нам приезжали керлингисты из Канады, Швейцарии, Италии, Швеции, теперь дебютируют спортсмены из Сербии и Казахстана — всем здесь очень нравится, потому что северная земля очсень гостеприимная», — добавил Веневцев.

Турнир в Дудинке проводится с 2016 года, с 2017-го он стал международным. В нынешнем розыгрыше 10 команд определяют лучших в дисциплине дабл-микст.

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