КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Керлинг
Новости
Олимпиада
Главная
Керлинг

16 мая, 17:20

Керлингистка Галкина объяснила, почему заменила Ковалеву на турнире в Сербии

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Telegram Дзен

Вице-президент федерации керлинга России Екатерина Галкина в интервью «СЭ» объяснила, как было принято решение об ее участии на турнире в Сербии. Она рассказала о травме керлингистки Алины Ковалевой.

— На турнире в Сербии ваша пара с Алексеем Тимофеевым одержала победу. Как оцените свое выступление?

— Естественно, всегда приятно побеждать. Это очень классное ощущение. Несмотря на то, что свою карьеру в сборных страны я прекратила еще в 2015 году и сейчас соревнуюсь только на национальном уровне. Изначально в паре с Алексеем Тимофеевым должна была играть Алина Ковалева. Но у нее, к сожалению, случилось обострение повреждения мениска, даже есть подозрение на разрыв.

Поэтому решили не рисковать, учитывая, что она отработала весь сезон, добилась хороших, высоких результатов, ее решили поберечь на заключительном турнире. Но чтобы не снимать команду с заявки, из-за чего пришлось бы переделывать все расписание, я вынуждена была ее заменить по просьбе тренерского состава — и выступать буквально в ее ботинках, форме. Как оказалось, достаточно успешно.

Полное интервью Екатерины Галкиной «СЭ» здесь

Екатерина Галкина
0
Читайте также
Автопарк Холанна стоит почти миллион долларов: что в гараже у звезды «Манчестер Сити»
Китай защищает Россию в спортивной сфере. Стоит ли бояться его предательства?
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Брызгалова - о северных оленях
Самые красивые керлингистки - в "СЭ"
УРОК СО ЗВЕЗДОЙ: Керлинг
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Российский вратарь едет в «Торонто»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Тульские пряники и попытка покушения на тренера
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Где будет отдыхать Ротенберг: специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Илья Сорокин — претендент на «Везина Трофи»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Топ-10: главные династии российского футбола
Новый контракт Родиона Амирова
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вице-президент федерации керлинга рассказала о реакции зарубежных спортсменов на россиян во время турнира в Сербии