Керлингистка Галкина объяснила, почему заменила Ковалеву на турнире в Сербии

Вице-президент федерации керлинга России Екатерина Галкина в интервью «СЭ» объяснила, как было принято решение об ее участии на турнире в Сербии. Она рассказала о травме керлингистки Алины Ковалевой.

— На турнире в Сербии ваша пара с Алексеем Тимофеевым одержала победу. Как оцените свое выступление?

— Естественно, всегда приятно побеждать. Это очень классное ощущение. Несмотря на то, что свою карьеру в сборных страны я прекратила еще в 2015 году и сейчас соревнуюсь только на национальном уровне. Изначально в паре с Алексеем Тимофеевым должна была играть Алина Ковалева. Но у нее, к сожалению, случилось обострение повреждения мениска, даже есть подозрение на разрыв.

Поэтому решили не рисковать, учитывая, что она отработала весь сезон, добилась хороших, высоких результатов, ее решили поберечь на заключительном турнире. Но чтобы не снимать команду с заявки, из-за чего пришлось бы переделывать все расписание, я вынуждена была ее заменить по просьбе тренерского состава — и выступать буквально в ее ботинках, форме. Как оказалось, достаточно успешно.

Полное интервью Екатерины Галкиной «СЭ» здесь