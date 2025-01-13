Всемирная федерация керлинга продлила отстранение россиян до конца сезона

Совет Всемирной федерации керлинга принял решение продлить отстранение спортсменов из России и Белоруссии до конца сезона-2024/25, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Предыдущее отстранение было рассчитано до конца 2024 года.

Сообщается, что решение принято из-за сохраняющихся опасений, что участие россиян и белорусов может повлиять на целостность мероприятий.

В международной федерации подчеркнули, что совет продолжает следить за проблемами, с которыми сталкиваются ассоциации и спортсмены, за действиями других спортивных организаций и возможным возвращением к соревнованиям, а также оставляет за собой право пересмотреть решение в случае необходимости.