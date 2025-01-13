Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Керлинг

Сегодня, 15:02

Всемирная федерация керлинга продлила отстранение россиян до конца сезона

Telegram Дзен

Совет Всемирной федерации керлинга принял решение продлить отстранение спортсменов из России и Белоруссии до конца сезона-2024/25, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Предыдущее отстранение было рассчитано до конца 2024 года.

Болельщики сборной России на&nbsp;Олимпийских играх. «Снятие всех ограничений по допуску». Отмена санкций в спорте объявлена «национальной целью до 2030 года»

Сообщается, что решение принято из-за сохраняющихся опасений, что участие россиян и белорусов может повлиять на целостность мероприятий.

В международной федерации подчеркнули, что совет продолжает следить за проблемами, с которыми сталкиваются ассоциации и спортсмены, за действиями других спортивных организаций и возможным возвращением к соревнованиям, а также оставляет за собой право пересмотреть решение в случае необходимости.

Источник: ТАСС
Читайте также
В Туле 57 человек эвакуировали из госпиталя из-за пожара
Сийярто осудил атаку ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока» в России
Встреча с Промесом назначена, связи Станковича приведут в клуб звезду. Что происходит в «Спартаке»
Легенда футбола Буффон женился во второй раз в 2024 году
Мировая экономика пострадала от санкций против России. Что пишут СМИ
Чемпион мира по хоккею Недомански назвал русских примитивной нацией
Сегодня
Вчера
Неделя