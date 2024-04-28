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Сегодня, 15:39

Вторая сборная России стала победителем международного турнира по керлингу в Дудинке

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Вторая женская сборная России по керлингу победила на международном турнире Nornickel Curling Cup.

Соревнования проходили с 26 по 28 апреля в Красноярском крае, в городе Дудинка на ледовой арене «Таймыр».

В финале турнире «Россия 2» обыграла команду «Россия 4» со счетом 8:1. В составе победившей команды выступали Диана Маргарян, Алина Бородулина, Валерия Мирошниченко и Анастасия Кильчевская.

Бронзовые медали соревнования завоевала «Россия 1», обыгравшая смешанную команду «Белоруссия-Россия» (6:3) в матче за 3-е место. Также в турнире принимали участие женские сборные Казахстана и Белоруссии.

Международный турнир Nornickel Curling Cup прошел в 8-й раз в своей истории.

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