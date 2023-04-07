Мистер и миссис Смит керлинга возвращаются. Крушельницкий вновь будет играть с Брызгаловой

Муж и жена впервые после Олимпиады в Пхенчхане воссоединятся на льду.

В керлинге грядет грандиозное воссоединение Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой — самой известной пары России в этом виде спорта. Об этом сообщил президент Федерации керлинга страны Дмитрий Свищев.

«Мы продолжаем серию международных турниров на территории России. В конце апреля проведем уже полюбившийся всем арктический турнир Nornickel Curling Cup в заполярной Дудинке. Отрадно, что в дисциплине «дабл-микст» на лед выйдет пара Крушельницкий — Брызгалова. Они впервые выступят в официальных соревнованиях после длительного перерыва. Надеемся, что эта пара вернется к былым высоким результатам и вновь станет лидером в мировом керлинге», — заявил Свищев ТАСС.

Но почему воссоединение мужа и жены на льду не произошло раньше? Ведь четырехлетняя дисквалификация Александра завершилась еще год назад.

Фото Global Look Press

Дисквалификация могла закончиться в 2020-м

Последний на сегодняшний день официальный матч вместе Крушельницкий и Брызгалова сыграли 13 февраля 2018 года. Это был поединок за бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане. Россияне сокрушили грозных норвежцев (8-4) и выглядели безупречными героями. Западная пресса восхищалась красотой этой пары, сравнивая их с киногероями Бреда Питта и Анджелины Джоли — мистером и миссис Смит.

Эта бронза должна была стать первой медалью для России в керлинге на Олимпиаде. Но через шесть дней после исторического события все рухнуло. Новостные ленты наполнили заголовки, которые сначала казались шуткой: допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний.

Информацию поначалу не воспринимали всерьез по нескольким причинам. Российская команда поехала на Игры в нейтральном статусе в качестве наказания за допинговый скандал в Сочи. Принимать запрещенные препараты в такой ситуации и надеяться, что не поймают, — полнейшая глупость. Это или диверсия, или подлог. Тем более речь идет о керлинге, в котором, конечно, есть физические нагрузки, но существенную помощь в достижении высокого результата мельдоний вряд ли окажет. Да и потом, мельдоний — препарат-мем. Еще после дисквалификации теннисистки Марии Шараповой каждый из российских спортсменов уяснил, что к нему лучше не прикасаться.

Тогда почти все с российской стороны уверяли — Крушельницкого подставили и его невиновность будет доказана. Однако в декабре 2018 года Спортивный арбитражный суд дал максимальный срок дисквалификации за подобное нарушение — четыре года.

Хотя многие надеялись, что до подобного не дойдет. Международная федерация керлинга обещала, что признание вины сократит срок дисквалификации вдвое. Таким образом, Крушельницкий и Брызгалова могли выступить уже на Олимпиаде в Пекине. Александр был готов пойти на такое соглашение, но WCF отозвала предложение из-за протеста Всемирного антидопингового агентства.

Александр, получив дисквалификацию, обращался за результатами расследования в Генпрокуратуру и собирался подавать апелляцию на решение CAS. Но сначала Крушельницкий запустил фандрайзинг, собирая деньги на оплату пошлины, необходимой для подачи апелляции в CAS (1000 швейцарских франков, примерно 70 тысяч рублей). А после неожиданно передумал и отказался от иска.

Фото Global Look Press

Чем занималась Брызгалова?

Дисквалификация касалась только Крушельницкого и не распространялась на его жену. Анастасия оставила дисциплину «дабл-микст» и начала выступать в женской команде скипа Алены Ковалевой. В октябре 2018-го, то есть еще до объявления о дисквалификации Александра, девушки прошли отбор на чемпионат Европы, где россиянки уступили немкам в матче за бронзу. В феврале 2019-го команда Ковалевой вновь была сильнее команды Анны Сидоровой на национальном отборе, но уже на чемпионат мира. На этот раз на главном старте россиянки не смогли дойти до полуфинала, проиграв японкам.

Были в этот период у Брызгаловой и увлечения вне спорта. В марте 2019-го она стала ведущей развлекательного шоу «Русский керлинг» на Первом канале. Вместе с ней программу вели Валдис Пельш и Павел Занозин, а камни кидали звездные участники. Но шоу долго на ТВ не продержалось.

В мае 2020 года Анастасия объявила о завершении спортивной карьеры, а через год у них с мужем родилась дочь. Тогда Брызгалова дала понять, что ее возвращение маловероятно. «Я не готова видеть ребенка семь дней в месяц. Роли мамы и профессионального спортсмена для меня несовместимы. Возвращение в сборную предполагает выезды на сборы, которые длятся примерно три недели в месяц. Каждый месяц! Именно поэтому в России многие спортсменки после рождения ребенка заканчивают спортивную карьеру, хотя 30 лет для керлинга — это мало», — написала Брызгалова в соцсетях.

Завязав с карьерой спортсмена, она взялась за работу тренера. Именно Анастасия стала числиться личным наставником своего мужа, после того как он отбыл дисквалификацию.

Фото Global Look Press

Чем занимался Крушельницкий?

Отказавшись от судов, Александр открыл в Санкт-Петербурге школу керлинга своего имени. Никаких правил ВАДА или РУСАДА он при этом не нарушил, так как школа не имела отношения к федерации или Министерству спорта РФ. Но свои тренировки Крушельницкий забросил.

«Первые полгода тренировался, пока еще были суды, была надежда, что это закончится, как страшный сон, и я проснусь. Но этого не случилось. После этого попытался абстрагироваться от керлинга. Я вообще перестал что-либо смотреть, только редко финалы чемпионатов мира», — объяснял спортсмен в интервью «СЭ».

Отстранение Александра закончилось 12 февраля 2022 года. К чемпионату России по дабл-миксту он вернуться не успел, поэтому начал с классики и стал играть в первой команде Санкт-Петербурга со скипом Алексеем Тимофеевым. На тот момент это был сильнейший коллектив страны. На чемпионате России с Крушельницким в составе они взяли бронзу, а на Кубке страны заняли четвертое место.

В дабл-миксте Александр взял себе в партнерши спортсменку из резервного состава сборной по классическому керлингу Верю Тюлякову. Однако кроме победы на чемпионате Санкт-Петербурга других успехов у пары не было.

В интервью «СЭ» Крушельницкий не скрывал, что хочет, чтобы жена вернулась в спорт: «Уговаривал, но никак пока что. Ей комфортно тренером, нет тех переживаний, когда ты игрок, тех эмоций. Она сильно устала от этого и сейчас перешла на тренерскую работу».

Эти слова он сказал в начале июня прошлого года. Чтобы уговорить жену, не потребовалось и года. Спортивное воссоединение состоится в Дудинке. Турнир пройдет с 23 по 26 апреля.