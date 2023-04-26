Северная сказка. Большой керлинг снова вернулся на Таймыр

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Лет десять назад трудно было себе представить, что на Таймыре, суровом даже по меркам российского Севера, можно проводить международные соревнования высокого уровня. Но в Федерации керлинга России думали по-другому. И, заручившись поддержкой компании «Норникель», придумали турнир, который стал традиционным — Nornickel Curling Cup.
Северное гостеприимство, неповторимый местный колорит, прекрасные условия для участников и солидный уровень организации сделали свое дело. Сейчас уже сложно поверить, что турниру в Дудинке всего семь лет. И в эти дни в его историю была вписана еще одна страница.
За эти годы Nornickel Curling Cup перестал быть просто соревнованиями — теперь это красочный спортивный фестиваль в Заполярье. Такие церемонии открытия и закрытия, как отмечают многие спортсмены, не на каждом чемпионате мира увидишь. Постановщиком шоу выступил Илья Авербух, а переполненные трибуны ледовой арены «Таймыр» увидели номера в исполнении призера чемпионатов Европы Ивана Букина и его партнерши по популярному телешоу Аллы Михеевой, фигуристов Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола, выступления гимнастов, уличных танцоров и артистов цирка на льду. А также концерт группы «БандЭрос».
Кроме того, была продолжена традиция эстафеты северного огня. Зажженный в печи одного из металлургических заводов «Норникеля», он проделал путь из Норильска до Дудинки. В эстафете принимали участие работники компании и известные спортсмены — Антон Шипулин, Александр Легков, Матвей Елисеев.
— Поддержка спорта на самых разных уровнях исторически была приоритетом для компании, можно сказать, она у нас в ДНК, — отметил вице-президент «Норникеля» Владимир Жуков. — И этот турнир по керлингу лишь один пример, у нас есть и ряд других проектов. Мы очень рады, что жители Дудинки могут не только видеть международные соревнования, но и сами заниматься спортом.
Да, Шипулин с Легковым приехали не только ради эстафеты — они провели в Дудинке мастер-классы, желающих попасть на которые было гораздо больше, чем мест. Ради этого возле ледовой арены была сооружена настоящая лыжно-биатлонная трасса с кругом длиной около 300 метров и небольшим стрельбищем. Олимпийские чемпионы не разочаровали. Легков встал на лыжи и больше часа серьезно гонял своих подопечных, показывая им различные упражнения. А Шипулин обучал детей и взрослых нюансам стрельбы лежа и стоя.
— Считаю, что участие в таких мероприятиях — это моя обязанность, ведь нужно заботиться о популяризации своего вида спорта и здорового образа жизни в целом, — сказал Шипулин «СЭ». — В юном возрасте важно зарядить мотивацией, которой не всегда хватает. Я об этом знаю не понаслышке, сам через все проходил в таком возрасте. Этим важен наш праздник спорта для такого небольшого города, как Дудинка.
Но главную роль на Nornickel Curling Cup на протяжении четырех дней играл все-таки сам керлинг. В третий раз за семь лет истории турнира его решили провести в динамичной и популярной у зрителей дисциплине дабл-микст. И организаторы приготовили болельщикам настоящий сюрприз — после перерыва длиной в более чем пять лет на лед вместе вышли Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Они уже не раз приезжали в Дудинку, но в составах разных команд. И вот теперь состоялось такое долгожданное воссоединение.
— Мы понимали, почему нас пригласили здесь сыграть, что это важное событие для российского керлинга, — отметила Брызгалова после первого матча. — Ощущения прекрасные, всегда приятно здесь находиться и выступать. Организация на высшем уровне.
Международный статус турнира был сохранен и в нынешнем году. Несмотря на непростую международную обстановку, до Таймыра добрались спортсмены из четырех стран. Помимо России это Белоруссия и Казахстан, откуда приехала пара совсем юных восходящих звезд местного керлинга. По словам их тренера, ребята в будущем планируют поехать на юношеские Олимпийские игры. А также впервые в истории в Дудинке сыграли представители Сербии. И, между прочим, Радмила Панзанович и Горан Унгурович привезли приглашение посетить их страну с ответным визитом — в мае четыре российских дуэта отправятся на турнир в Белград.
Иностранные участники точно добавили соревнованиям колорита и в ряде матчей оказали достойное сопротивление, но фаворитами Nornickel Curling Cup оставались хозяева. О напряженности борьбы говорит тот факт, что ни одной из команд не удалось пройти групповой этап без поражений.
Ближе всего к этому были как раз Брызгалова и Крушельницкий, но в последнем туре они проиграли действующим чемпионам России в дабл-миксте — неувядающей Кире Езех и Олегу Красикову. Те начали предварительный этап с поражения от Елизаветы Трухиной и Николая Лысакова, но затем выиграли все оставшиеся встречи. В итоге у трех команд оказалось равное количество побед и по одному успеху в очных встречах. Пришлось определять полуфиналистов по дополнительным показателям. По результатам постановочных бросков лучшими оказались Брызгалова и Крушельницкий, второе место досталось Трухиной и Лысакову. А лишними стали Езех и Красиков, завершившие борьбу на турнире.
— Конечно, обидно не попасть в полуфинал только по дополнительным показателям, — сказала Езех «СЭ». — Но мы все равно закончили турнир на хорошей ноте. Как говорил один мой тренер, хорошая команда завершает турнир победой. Так мы и сделали, поэтому собой довольны.
Почти идентичная ситуация сложилась и в другой группе, где в первый день турнира представляющие Красноярский край Анна Самойлик и Владимир Морозов в напряженном матче обыграли Галину Арсенькину и Александра Еремина. Во второй — Арсенькина и Еремин в не менее упорной борьбе взяли верх над многолетним партнером Галины по женской сборной Алиной Ковалевой и скипом мужской национальной команды Алексеем Тимофеевым. Наконец, во вторник Ковалева и Тимофеев победили Самойлик и Морозова. В итоге по постановкам третьими остались красноярцы, а Арсенькина и Еремин опередили Ковалеву с Тимофеевым.
По афише максимально интригующим был полуфинал, в котором Брызгалова и Крушельницкий встречались с Ковалевой и Тимофеевым. Анастасия и Алина играли вместе, а Александр и Алексей совсем недавно в одной команде стали чемпионами России среди мужчин. И эта игра, пожалуй, стала лучшей на турнире и одной из самых напряженных. Победителями в ней вышли Ковалева и Тимофеев. На этой волне успеха они начали и финал против Трухиной и Лысакова, поведя 5:2, а затем «украв» у соперников хаммер и доведя преимущество до «+5». К чести молодых оппонентов, они не дрогнули и бились до конца, но догнать Алину и Алексея не смогли.
— Самым сложным матчем был полуфинал, очень интересная игра получилась против Саши с Настей, — сказала Ковалева. — Ребята наши друзья, и выйди они в финал на первом же турнире после возвращения, мы бы за них только порадовались, хотя и самим, конечно, хотелось выиграть. А в решающем матче мы имели преимущество, и нужно было просто закончить дело в свою пользу.
А Брызгалова и Крушельницкий тоже попали на пьедестал. В матче за бронзу обыграли Арсенькину и Еремина. Награды победителям и призерам вручали на яркой церемонии закрытия, вновь собравшей полный зал. Теперь болельщики и спортсмены будут ждать следующей весны, чтобы еще раз встретиться друг с другом.