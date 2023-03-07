Бросила спорт и вышла замуж за датчанина. Выбор звезды российского керлинга

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Скип сборной России Виктория Моисеева попала в большой спорт довольно поздно, однако это не помешало девушке вписать свое имя в историю не только отечественного, но и мирового керлинга. Несмотря на успешную карьеру, в возрасте 27 лет неожиданно для всех Виктория принимает решение уйти из керлинга и выходит замуж за известного датского игрока. Рассказываем об удивительной истории одной из самых талантливых российских керлингисток.
Виктория родилась в спортивной семье, однако до 14 лет занималась лишь народными танцами. Интересно, что в керлинг будущая чемпионка Европы попала совершенно случайно. Однажды мама Моисеевой увидела в газете объявление о наборе в секцию керлинга, и она вместе с младшей сестрой пришла на первую тренировку.
Когда тренер увидел 14-летнюю Викторию и ее семилетнюю сестру, то сразу сказал, что ей уже поздно начинать заниматься керлингом, а ее младшей сестренке, наоборот, слишком рано. Но позднее тренер изменил свое решение и разрешил девочкам тренироваться. Все это время Виктория воспринимала данный вид спорта как хобби и тренировалась максимум пару раз в неделю. Но со временем она поняла, что керлинг стал ее призванием, и у Моисеевой появились цели, которые помогли ей начать спортивную карьеру.
Для улучшения результатов Моисеева переехала из Миасса в Санкт-Петербург и уже спустя четыре года выиграла свою первую медаль чемпионата России. Сразу после него молодая спортсменка отправилась на юниорский чемпионат мира, где завоевала бронзовую награду.
Со временем Виктория Моисеева превратилась в одну из ведущих керлингисток и наравне с Анной Сидоровой являлась лучшим скипом страны. Примечательно, что Сидорова и Моисеева, которые все время были серьезными конкурентками, изначально играли в одной команде и даже вместе становились победителями универсиады в 2013 и 2015 годах. Однако затем Викторию не включили в состав российской сборной на Олимпийские игры в Сочи, и она решила собрать собственную команду Team Moiseeva, постепенно становясь конкурентом для Анны.
В 2016 году, во время отбора на чемпионат Европы, команда Виктории впервые одержала победу над коллективом Сидоровой. Поездка российских керлингисток на европейское первенство в шотландский Ренфрушир подарила нашим девушкам золото — второй раз подряд сборная России стала чемпионом Европы. Капитан команды Виктория Моисеева превратилась в звезду, о которой стали говорить в спортивном мире. Несмотря на то что Моисееву и Сидорову постоянно стравливали друг с другом, Виктория подчеркивала, что между девушками нет конфликтов: «В жизни у нас нет напряженных отношений. Ведь мы долгое время играли в одной команде. Да, на льду мы настоящие соперницы и конкуренты, но мы разделяем лед и жизнь».
Команда Сидоровой взяла реванш на чемпионате мира, на котором ее команда завоевала серебряные медали. Это достижение позволило им представлять Россию на Олимпиаде-2018 без предварительного отбора. Однако неудача Анны и ее партнеров на чемпионате Европы вернула надежду Виктории попасть на Олимпиаду. Между двумя лучшими командами страны было принято решение провести финальный матч, победа в котором обеспечит поездку в Корею. Команда Моисеевой разгромила оппоненток со счетом 4:1 и отправилась в Пхенчхан, где заняла неутешительное девятое место.
Исправиться в глазах болельщиков получилось почти моментально — сразу же после Пхенчхана Team Moiseeva отправилась на чемпионат мира в канадский Норт-Бей, в котором завоевала бронзовые медали.
После медали ЧМ Виктория была вынуждена отказаться от продолжения своей спортивной карьеры, так как у девушки стали наблюдаться проблемы со зрением. Она решила посвятить себя браку с датским керлингистом Оливером Дюпонтом. Пара обручилась в июне 2017 года и с тех пор стала неразлучна. «Я сказала «да» мужчине своей мечты, и я счастлива быть с ним», — так делилась своими эмоциями от помолвки Виктория Моисеева в общении с болельщиками.
Оливер — игрок сборной Дании по керлингу и серебряный призер чемпионата мира 2016 года. И в отличие от своей избранницы он с раннего детства знал, что ему суждено заниматься этим видом спорта. Дело в том, что Дюпонты — один из самых влиятельных керлинговых кланов Европы. Его отец Ким является чемпионом мира среди юниоров, а мать Гитта — бронзовый призер чемпионата мира 1990 года. У Оливера есть две старшие сестры, которые также играли за датскую сборную и являются призерами чемпионатов мира и Европы. Более того, Денис Дюпонт защищала цвета сборной Дании на Олимпийских играх 2006 и 2010 годов, а Меделайн Дюпонт — на Играх 2010 года.
В соцсетях о свадьбе спортсменов сообщил Ким Дюпонт: «С большой радостью сообщаю, что наш сын Оливер и Виктория Моисеева, с которой он познакомился на международных соревнованиях по керлингу, поженятся в июне 2018 года в Санкт-Петербурге».
После бракосочетания Виктория сменила свою фамилию на Дюпонт и сейчас живет вместе с мужем в Дании, в родном городе Оливера — Фредериксберге. Пара путешествует по Европе и в данный момент ждет своего первенца. «Осталось два месяца, как мы встретимся с нашей маленькой девочкой», — написала на своей странице в соцсети Виктория Дюпонт, опубликовав фотографию детской одежды.
По словам титулованной спортсменки, она была счастлива променять спортивную карьеру на семейное счастье: «Это было нелегко, ведь последние два года мы провели с командой на самом высоком уровне. Но это решение не одного дня, я все давно продумала. Тяжело было это сделать, но я знаю, чего мне хочется, а хочется мне семейного счастья. Для меня это самое главное».