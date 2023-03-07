Бросила спорт и вышла замуж за датчанина. Выбор звезды российского керлинга

Чемпионка Европы Виктория Моисеева построила успешную карьеру в российском спорте, но нашла свое счастье за рубежом.

Скип сборной России Виктория Моисеева попала в большой спорт довольно поздно, однако это не помешало девушке вписать свое имя в историю не только отечественного, но и мирового керлинга. Несмотря на успешную карьеру, в возрасте 27 лет неожиданно для всех Виктория принимает решение уйти из керлинга и выходит замуж за известного датского игрока. Рассказываем об удивительной истории одной из самых талантливых российских керлингисток.

В керлинг попала случайно

Виктория родилась в спортивной семье, однако до 14 лет занималась лишь народными танцами. Интересно, что в керлинг будущая чемпионка Европы попала совершенно случайно. Однажды мама Моисеевой увидела в газете объявление о наборе в секцию керлинга, и она вместе с младшей сестрой пришла на первую тренировку.

Когда тренер увидел 14-летнюю Викторию и ее семилетнюю сестру, то сразу сказал, что ей уже поздно начинать заниматься керлингом, а ее младшей сестренке, наоборот, слишком рано. Но позднее тренер изменил свое решение и разрешил девочкам тренироваться. Все это время Виктория воспринимала данный вид спорта как хобби и тренировалась максимум пару раз в неделю. Но со временем она поняла, что керлинг стал ее призванием, и у Моисеевой появились цели, которые помогли ей начать спортивную карьеру.

Для улучшения результатов Моисеева переехала из Миасса в Санкт-Петербург и уже спустя четыре года выиграла свою первую медаль чемпионата России. Сразу после него молодая спортсменка отправилась на юниорский чемпионат мира, где завоевала бронзовую награду.

Виктория Моисеева. worldcurling.org

Моисеева против Сидоровой

Со временем Виктория Моисеева превратилась в одну из ведущих керлингисток и наравне с Анной Сидоровой являлась лучшим скипом страны. Примечательно, что Сидорова и Моисеева, которые все время были серьезными конкурентками, изначально играли в одной команде и даже вместе становились победителями универсиады в 2013 и 2015 годах. Однако затем Викторию не включили в состав российской сборной на Олимпийские игры в Сочи, и она решила собрать собственную команду Team Moiseeva, постепенно становясь конкурентом для Анны.

В 2016 году, во время отбора на чемпионат Европы, команда Виктории впервые одержала победу над коллективом Сидоровой. Поездка российских керлингисток на европейское первенство в шотландский Ренфрушир подарила нашим девушкам золото — второй раз подряд сборная России стала чемпионом Европы. Капитан команды Виктория Моисеева превратилась в звезду, о которой стали говорить в спортивном мире. Несмотря на то что Моисееву и Сидорову постоянно стравливали друг с другом, Виктория подчеркивала, что между девушками нет конфликтов: «В жизни у нас нет напряженных отношений. Ведь мы долгое время играли в одной команде. Да, на льду мы настоящие соперницы и конкуренты, но мы разделяем лед и жизнь».

Команда Сидоровой взяла реванш на чемпионате мира, на котором ее команда завоевала серебряные медали. Это достижение позволило им представлять Россию на Олимпиаде-2018 без предварительного отбора. Однако неудача Анны и ее партнеров на чемпионате Европы вернула надежду Виктории попасть на Олимпиаду. Между двумя лучшими командами страны было принято решение провести финальный матч, победа в котором обеспечит поездку в Корею. Команда Моисеевой разгромила оппоненток со счетом 4:1 и отправилась в Пхенчхан, где заняла неутешительное девятое место.

Исправиться в глазах болельщиков получилось почти моментально — сразу же после Пхенчхана Team Moiseeva отправилась на чемпионат мира в канадский Норт-Бей, в котором завоевала бронзовые медали.

Галина Арсенькина, Виктория Моисеева и Юлия Гузиева. worldcurling.org

Главный керлинговый клан Дании

После медали ЧМ Виктория была вынуждена отказаться от продолжения своей спортивной карьеры, так как у девушки стали наблюдаться проблемы со зрением. Она решила посвятить себя браку с датским керлингистом Оливером Дюпонтом. Пара обручилась в июне 2017 года и с тех пор стала неразлучна. «Я сказала «да» мужчине своей мечты, и я счастлива быть с ним», — так делилась своими эмоциями от помолвки Виктория Моисеева в общении с болельщиками.

Оливер — игрок сборной Дании по керлингу и серебряный призер чемпионата мира 2016 года. И в отличие от своей избранницы он с раннего детства знал, что ему суждено заниматься этим видом спорта. Дело в том, что Дюпонты — один из самых влиятельных керлинговых кланов Европы. Его отец Ким является чемпионом мира среди юниоров, а мать Гитта — бронзовый призер чемпионата мира 1990 года. У Оливера есть две старшие сестры, которые также играли за датскую сборную и являются призерами чемпионатов мира и Европы. Более того, Денис Дюпонт защищала цвета сборной Дании на Олимпийских играх 2006 и 2010 годов, а Меделайн Дюпонт — на Играх 2010 года.

В соцсетях о свадьбе спортсменов сообщил Ким Дюпонт: «С большой радостью сообщаю, что наш сын Оливер и Виктория Моисеева, с которой он познакомился на международных соревнованиях по керлингу, поженятся в июне 2018 года в Санкт-Петербурге».

После бракосочетания Виктория сменила свою фамилию на Дюпонт и сейчас живет вместе с мужем в Дании, в родном городе Оливера — Фредериксберге. Пара путешествует по Европе и в данный момент ждет своего первенца. «Осталось два месяца, как мы встретимся с нашей маленькой девочкой», — написала на своей странице в соцсети Виктория Дюпонт, опубликовав фотографию детской одежды.

По словам титулованной спортсменки, она была счастлива променять спортивную карьеру на семейное счастье: «Это было нелегко, ведь последние два года мы провели с командой на самом высоком уровне. Но это решение не одного дня, я все давно продумала. Тяжело было это сделать, но я знаю, чего мне хочется, а хочется мне семейного счастья. Для меня это самое главное».