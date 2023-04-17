Возвращение Брызгаловой и Крушельницкого, мастер-классы Шипулина и Легкова. Дудинка вновь увидит большой керлинг

В традиционном международном турнире конкуренцию россиянам составят представители Белоруссии, Казахстана и Сербии.

На ледовой арене «Таймыр» в городе Дудинке Красноярского края с 23 по 26 апреля состоится традиционный международный турнир по керлингу Nornickel Curling Cup. В этом году соревнования пройдут в седьмой раз. Организаторы — Федерация керлинга России при поддержке компании «Норникель» — подготовили для болельщиков очень много интересного. Помимо просмотра керлинга высокого уровня, они смогут поучаствовать в мастер-классах от титулованных биатлонистов и лыжников на новой трассе, которая станет прекрасным подарком для любителей спорта Таймыра.

Профессионалы и дети

Nornickel Curling Cup будет разыгран в дисциплине дабл-микст. Россию на турнире традиционно будут представлять сразу несколько дуэтов. Среди них — представители национальной сборной — команда Александра Еремина/Галины Арсенькиной и команда Алексея Тимофеева/Алины Ковалевой. Главной новостью турнира стало участие команды Анастасии Брызгаловой/Александра Крушельницкого, которые впервые сыграют вместе после Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Напомним, что в 2018 году Крушельницкий был дисквалифицирован на четыре года за допинг — в его пробе, сданной на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, был обнаружен мельдоний. Пара была лишена бронзовых медалей Игр.

Конкуренцию россиянам составят сильные пары из Казахстана, Сербии и Белоруссии. «Одна из главных целей соревнований по керлингу — популяризация олимпийского вида спорта среди жителей региона, а также развитие спортивной инфраструктуры региона, — отметил председатель комитета Госдумы по спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. — Наш турнир в Дудинке уже давно широко известен в спортивных мировых кругах керлинга и является одним из турниров, на который ежегодно с радостью приезжают иностранные команды. Это поистине большой праздник спорта для нас, участников и жителей города».

Помимо взрослого старта в Дудинке состоится очередной, четвертый по счету, турнир среди юных керлингистов (с 20 по 21 апреля). В нем примут участие команды из Норильска, Дудинки, Красноярска и Кузбасса. «Самое главное в этой истории — это дети, — продолжил Дмитрий Свищев. — У них появляется уникальная возможность наблюдать за игрой лучших керлингистов и лично выйти на арктический лед для участия в соревнованиях с соперниками из других регионов, повысить свой спортивный уровень».

Также для всех желающих традиционно будет работать дорожка для керлинга с профессиональными инструкторами.

Фото Global Look Press

Мастер-классы от звезд, горка для санного спорта

Помимо керлинга второй год подряд организаторы подготовили специальную программу, в рамках которой пройдет ряд спортивных и массовых мероприятий для горожан по разным видам спорта, включая мастер-классы по биатлону, керлингу и лыжным гонкам. Они состоятся на территории стадиона «Таймыр», где открывает свою работу лыжно-биатлонная трасса с настоящим биатлонным стрельбищем.

Показывать всем желающим тонкости и секреты биатлона будут чемпион мира 2017 года, шестикратный призер ЧМ Антон Шипулин и бронзовый призер чемпионата мира 2019 года, двукратный чемпион Европы Матвей Елисеев. Мастер-класс состоится 23 апреля. В этот же день все желающие смогут поучиться азам лыжных гонок у олимпийского чемпиона, победителя «Тур де Ски» Александра Легкова. Спортсмены не только обучат всем навыкам, но и проведут мини-соревнования, по итогам которых все участники получат памятные подарки.

— Мы рады, что каждую весну на протяжении многих лет наша маленькая арктическая Дудинка становится международной столицей турнира по керлингу Nornickel Сurling Сup. Этот турнир много больше, чем просто спортивное мероприятие. Это всегда яркий праздник, приятные встречи с интересными людьми, много гостей и очень много улыбок. А для самого города это спортивное событие еще и драйвер роста, потому что такие масштабные турниры требуют развития инфраструктуры и индустрии гостеприимства. Желаю всем участникам Nornickel Сurling Сup отличной погоды и прекрасного настроения! До встречи в Дудинке, — сказала старший вице-президент компании «Норникель» Лариса Зелькова.

Отметим, что участие в тренировках или мастер-классе абсолютно бесплатно при условии прохождения онлайн-регистрации.