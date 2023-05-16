«Американцы пожелали удачи после четвертьфинала». Россияне прорвали международную блокаду

Участница трех Олимпиад Екатерина Галкина — о том, как наши керлингисты выступили на турнире в Сербии, несмотря на все санкции.

На днях в Белграде состоялся международный турнир по керлингу WCT Serbian Curling Jubilee Bonspiel 2023. Этот старт стал первым за долгое время для россиян, которым удалось занять весь пьедестал соревнований. Победу одержала Екатерина Галкина в паре с Алексеем Тимофеевым.

При этом участие в данном турнире было неожиданным для опытной россиянки, которая в настоящее время является вице-президентом федерации керлинга России. В эксклюзивном интервью «СЭ» Галкина рассказала о соревнованиях в Сербии, о реакции зарубежных спортсменов на россиян и о надеждах на Олимпийские игры.

Пришлось выступать в форме и ботинках Ковалевой

— На турнире в Сербии ваша пара с Алексеем Тимофеевым одержала победу. Как оцените свое выступление?

— Естественно, всегда приятно побеждать. Это очень классное ощущение. Несмотря на то, что свою карьеру в сборных страны я прекратила еще в 2015 году и сейчас соревнуюсь только на национальном уровне. Изначально в паре с Алексеем Тимофеевым должна была играть Алина Ковалева. Но у нее, к сожалению, случилось обострение повреждения мениска, даже есть подозрение на разрыв.

Поэтому решили не рисковать, учитывая, что она отработала весь сезон, добилась хороших, высоких результатов, ее решили поберечь на заключительном турнире. Но чтобы не снимать команду с заявки, из-за чего пришлось бы переделывать все расписание, я вынуждена была ее заменить по просьбе тренерского состава — и выступать буквально в ее ботинках, форме. Как оказалось, достаточно успешно.

— Россияне вообще выступили очень успешно на этом турнире — весь пьедестал наш.

— Да, это очень приятно. Стоит сказать, что на соревнованиях было достаточное количество команд неплохого уровня. В четвертьфинале играли четыре российские пары против хороших соперников из Канады, США, Италии и Польши. Счета были очень близкие, шли буквально ноздря в ноздрю. И буквально последними камнями все решалось. С учетом того, что это первое участие наших спортсменов в международном турнире вне территории России за долгое время, занять весь пьедестал было приятно.

— Получается, с февраля 2022 года первое выступление.

— Да. У нас, безусловно, проходили международные турниры по керлингу на территории России по ходу этого сезона: в Санкт-Петербурге, Муроме, Сочи, Москве, Дудинке. Но они состоялись не под эгидой WCT (World Curling Tour. — Прим. «СЭ»). Это просто соревнования, на которые мы приглашали команды из разных стран, и из Сербии в том числе. Поэтому это был некий ответный жест с их стороны — в плане допуска наших спортсменов на турнир в Белграде.

Российские керлингисты на подиуме по итогам турнира в Сербии. Федерация керлинга России

Турнир в Сербии прошел в духе керлинга

— Как в Сербии отреагировали на то, что приехали российские спортсмены и выиграли все медали?

— Здорово, что получилось забрать весь пьедестал. Это могло быть и по-другому. Но наши спортсмены, похоже, дорвались наконец-то до международной арены и очень-очень хотели выиграть. Мотивация зашкаливала, наверное, это тоже сыграло свою роль. Вообще нужно сказать, что отношение и общение на льду с представителями разных команд — таких как Чехия, США и Канада — было очень дружелюбным.

Не было такого, чтобы кто-то кому-то не пожал руку перед игрой или допускал какие-то странные комментарии. Наоборот — после того как мы обыграли американцев в четвертьфинале, они пожелали нам удачи в полуфинале. Все было очень в духе керлинга. Когда спорт не смешивают ни с чем другим.

— Атмосфера была привычная?

— Я бы сказала, что да. Конечно, мы опасались, что могут быть какие-то ощущения враждебности — хотя бы в общении. Но, слава Богу, ничего такого не ощущалось ни во время игр, ни за пределами ледовой арены. Наоборот, было привычное состояние, когда ты участвуешь в турнире по керлингу и общаешься с представителями других стран, а тебе не высказывают никаких претензий чисто из-за национальности.

— Как вас пригласили на турнир?

— Не то чтобы нас лично приглашали. Как это обычно бывает на турнирах под эгидой World Curling Tour, принимающая сторона объявляет о соревнованиях — и это появляется на официальном сайте. Затем проходит регистрация, и команды сами заявляются на соревнования. Мы подали заявки и, конечно, переживали, что из-за этого может быть. И сверху могли давить на организаторов.

Но ничего такого не было, заявки подтвердили — и со стороны руководства Мирового тура по керлингу в том числе. Мы очень благодарны ассоциации керлинга Сербии. И что WCT не стала создавать никаких препятствий нашему участию. Наоборот, они заявили нам при личной встрече, что организация выступает за спортсменов. И пытаются максимально дистанцироваться в спорте от политики.

— А как вообще с керлингом в Сербии?

— Они являются развивающейся страной в плане керлинга. Их команда принимала участие в чемпионате Европы в группе С. Отобраться в группу B им не удалось. Но в Сербии пытаются культивировать, развивать дальше керлинг, получать поддержку от местного министерства спорта.

Локация, где проходил турнир в Белграде, — это изначально хоккейная арена, которая была полностью переделана под турнир в плане льда. Его готовил приглашенный айсмейкер из Шотландии, которого сербы позвали для того, чтобы сделать достойную игровую площадку. Они также докупили необходимое оборудование и, на мой взгляд, очень успешно справились со своей задачей. Это, если я не ошибаюсь, первый раз, когда Сербия проводит международный турнир по керлингу такого значения. Они очень старались. И все спортсмены, которые принимали участие в нем, остались довольны.

из личного архива Екатерины Галкиной

Некоторые отказались от турнира в Белграде из-за допуска россиян

— Не могу не спросить про рекомендации МОК, которые, по сути, поставили крест на командных видах спорта. Как вы к этому относитесь?

— Нам безумно жаль, что командные виды спорта сейчас не рассматриваются международными федерациями. И в ракурсе того, что мы ездили на турнир в Сербию, получается, что в спорте все-таки есть независимые организации. В частности, World Curling Tour, которая, несмотря на то что Всемирная федерация керлинга (WCF) все-таки придерживается рекомендаций и следует им, что мы пока не получаем допуска к чемпионатам мира и Европы и любым мероприятиям под эгидой WCF, выступает защитником спортсменов. И это здорово, что они где-то не следуют рекомендациям и решили нас позвать.

Самым главным для нас было то, что команды из других стран все равно подтвердили свое участие, несмотря на наш допуск. Это не скрывалось, было изначально в открытом доступе, что спортсмены из России будут принимать участие. Здорово, что страны подтвердились. Лишь несколько команд отказались от участия, но их было мало. Но мы на этом не акцентировали внимание. Может, кому-то запретили. Или спортсмены хотели, но на них оказывали давление. Не исключаю.

Но глобально мы, со стороны Федерации керлинга России, продолжаем общение с Международной федерацией, несмотря на то что у нас сейчас недопуск ко всем стартам. Мы стараемся делать все, что в наших силах, чтобы поспособствовать возвращению наших спортсменов на международную арену. Но пока не будет каких-то решительных шагов со стороны МОК — у нашей федерации связаны руки. Надо принимать ситуацию таковой, какая она есть, и пытаться искать альтернативные варианты. На таких турнирах, как, к примеру, в Сербии — вывезти туда ребят и дать им возможность сыграть, проявить себя.

— Как спортсменам сохранять мотивацию?

— Это очень тяжело. По окончании текущего сезона некоторые члены сборной приостанавливают свои карьеры. Сложно вечно тренироваться. Конечно, есть внутренние старты, чемпионат России. К сожалению, из-за того, что большая часть наших основных соперников отказывается приезжать к нам на международные старты и принимать участие в них, мотивация падает.

Но Министерство спорта РФ прилагает все усилия, чтобы поддержать спортсменов в финансовом плане и удержать их в сборных. То есть замотивировать опытных игроков, чтобы они не бросали спорт. А если спортсмен берет паузу, то чтобы оставалась надежда на их скорое возвращение.

Скоро будет и Спартакиада сильнейших. Она была среди летних видов спорта, в следующем году состоится среди зимних. Все ждут этот старт. Но, безусловно, спортсмен хочет играть на международном уровне и доказывать, что он входит в элиту лучших команд мира. Для этого нужно участвовать на чемпионатах мира и Европы и Олимпийских играх. Мы надеемся и ждем.

Екатерина Галкина (в центре) на Олимпиаде-2014 в Сочи. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Надежда на участие россиян в Олимпийских играх в Милане все еще есть

— Я так понимаю, надежда на Олимпиаду еще есть?

— Да, конечно. Надеемся, что все наладится и глобально, и в мире спорта до 2026 года. Пока возможность вскочить в гонку за олимпийскими очками есть. То есть сохраняется теоретическая вероятность того, что наша команда сможет отобраться. Вопрос в том, какой будет геополитический расклад, который влияет на решения в мире спорта. От них никуда не деться.

— Вы — участница трех Олимпиад. Как вам до сих пор удается сохранять желание выходить на старты?

— Я являюсь сотрудником Федерации керлинга России, играю только на национальном уровне. Можно сказать, что делаю это в свое удовольствие. У меня нет серьезного режима тренировок. Это просто керлинг: если ты однажды в него пришел, то будешь любить его всю жизнь. Бывают и случайности, когда пришлось резко заменить спортсмена, чтобы не потерять заявку на турнир. Случаются ситуации, которые как будто вынуждают тебя вновь вернуться на лед. Керлинг — прекрасная игра. Если вы ни разу не пробовали, я всех приглашаю. Вы точно поймете, о чем я говорю.

— Есть какие-то планы или цели на будущее?

— В Федерации керлинга России мы все выполняем схожую работу: спортивный менеджмент, организация выездов. То есть организация всего — вокруг сборной, внутри нее, турниры и тренировочные процессы. Я являюсь также представителем Федерации керлинга России во Всемирной федерации. У нас есть возможность ездить на конгрессы, собрания, где мы пытаемся отстоять права наших спортсменов. Мы постоянно об этом говорим, выступаем. Делаем все, что в наших силах. Но решения по допуску принимаются на нескольких уровнях. И оно, к сожалению, имеет политический оттенок.

— О завершении карьеры думаете?

— В 2015 году я решила для себя, что мое время в сборной было прекрасным и чудесным. Я получила много медалей, побед. Я чувствовала себя вполне реализованным человеком. И поэтому я ушла из системы сборов-выездов. Мне хотелось попробовать себя где-то еще. Случилось так, что я вернулась в спорт в качестве менеджера — сотрудника федерации. Мне очень нравится моя работа. Удается даже комментировать крупные соревнования на телевидении и на нашем YouTube-канале. Если удастся что-то еще зацепить как спортсмену или даже выиграть, то я буду пользоваться этими шансами. Но о серьезном продолжении карьеры или возвращении в сборную я не задумываюсь.

— Какие планы на ближайшее время?

— Если говорить о планах федерации, то, естественно, продолжать общение с международной федерацией и МОК. Стараться делать все, что от нас зависит, чтобы наши спортсмены вернулись на зарубежные старты. Прилагать к этому максимум усилий. Ну и создавать условия, делать так, чтобы внутри страны сохранялась конкурентная среда. Чтобы ребятам, которые лишены международных выездов, не теряли мотивации для того, чтобы оставаться в спорте и играть дальше. Они очень талантливы, и я уверена, что у них впереди еще большая карьера.