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Сегодня, 18:04

Нападающий «Амкала» Алексей Гасилин: «В следующем году headtr1ck войдет в топ-20 лучших игроков мира»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий медийного футбольного клуба «Амкал» Алексей Гасилин прокомментировал переход Даниила headtr1ck Валитова в Ninjas in Pyjamas.

«Отношусь к этому трансферу максимально положительно. Я очень рад, что молодое поколение из академии Na'Vi, которое не дождалось шанса в главной команде, переходит в топовые коллективы. Не сидят на месте, не растрачивают свой талант. Уверен, что headtr1ck точно проявит себя и не провалится. Думаю, что в следующем году он войдет в топ-20 лучших игроков мира по версии HLTV. От NiP как от команды жду каких-то свершений, хотя бы выхода в финал на крупном турнире или даже победы», — приводит слова Гасилина Cybersport.Metaratings.ru.

Для 18-летнего украинского киберспортсмена это первая профессиональная команда, где он будет выступать за основной состав.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/gasilin-o-transfere-headtr1ck-v-nip-v-sleduyushem-godu-on-voidet-v-top-20-luchshikh-igrokov-219108/
Natus Vincere (CS:GO)
Ninjas in Pyjamas (CS:GO)
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