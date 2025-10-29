Аналитик BetBoom Team — о GIBAWAY JOURNEY: «Думаю, friberg, f0rest и GeT_RiGhT будет сложно показать результат»

Аналитик BetBoom Team Дамир dmrr Абулкасимов поделился мнением об участии Адама friberg Фриберга, Патрика f0rest Линдберга и Кристофера GeT_RiGhT Алесунда в предстоящем турнире Red Bull GIBAWAY JOURNEY в Швеции.

«Думаю, им будет сложно показать какой-то результат, потому что они завершили карьеру еще в прошлой версии игры. Counter-Strike 2 отличается темпом игры, механикой смоков, и углы теперь нужно проходить по-другому. У них есть шансы только за счет ошибок противников, потому что давления противоположная команда будет испытывать в разы больше», — цитирует Абулкасимова Cybermeta.

Киберспортсмены выступят за команду Boomerdemon вместе с Тильде 7licious Бюстремом и Лине Lina Хенрикссоном.

Red Bull GIBAWAY JOURNEY пройдет 7-8 ноября в городе Оре. Призовой фонд составит около 10,6 тысячи долларов. Участие примут 24 команды.