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CS:GO

Сегодня, 13:26

Ant1ka поделилась эмоциями от участия в третьем сезоне FONBET MEDIA ELEAGUE

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший профессиональный игрок по CS:GO и чемпион мира Анна Ant1ka Ананикова поделилась эмоциями от участия в третьем сезоне FONBET MEDIA ELEAGUE.

«Мы не собирались до турнира, да и я не тренировалась. Может быть, в этом вся проблема, в попытках сыграться непосредственно в самой игре. Но я думаю, что многие команды приехали с такой же подготовкой. На второй карте выигранные несколько раз подряд клатчи помогли нам выиграть. В целом это было впечатляюще. Но по всей серии не хватало выигранных перестрелок. У меня двоякие эмоции — я понимаю, что это моя третья лига с выходом с последнего места, для меня это очень тяжело. Но мне надо тренироваться больше. В последнее время кажется, что я устала от CS:GO, просто потому что не отдыхала от нее. Постараюсь что-то придумать в ближайшее время, но пока что я смирилась с тем, что плохо играю на FONBET MEDIA ELEAGUE. Эмоции с каждым турниром все ярче. Много знакомых игроков участвовало, было приятно их всех видеть на турнире. В целом поддержка на FONBET MEDIA ELEAGUE непередаваемая. В целом, я рада, что участвую в таких мероприятиях, но очень хочу отдохнуть», — приводит слова Ананиковой Cybersport.Metaratings.ru.

Третий сезон FONBET MEDIA ELEAGUE проходит с 12 по 18 июня. Шесть коллективов разыгрывают призовой фонд в размере 2 000 000 рублей, победитель получит 750 000 рублей.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/ant1ka-v-poslednee-vremya-mne-kazhetsya-chto-ya-ustala-ot-cs-go-259403/
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